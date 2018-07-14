Ã‡Ã¶pten Ã§Ä±kan kÃ¼tÃ¼phane 20 bin kitaba ulaÅŸtÄ±

Ã‡ankaya'da temizlik iÅŸÃ§ilerinin Ã§Ã¶pten Ã§Ä±kardÄ±klarÄ± kitaplarla aÃ§tÄ±klarÄ± kÃ¼tÃ¼phanedeki kitap sayÄ±sÄ±, baÄŸÄ±ÅŸlarla birlikte 20 bine ulaÅŸtÄ±.

Çankaya Belediyesi temizlik Ä°ÅŸçilerinin, çöp konteynerlerinin yanÄ±na bÄ±rakÄ±lan kitaplarÄ± özenle biriktirip, dezenfekte etmelerinin ardÄ±ndan oluÅŸturduklarÄ± kütüphane büyük ilgi gördü. Ulusal ve uluslararasÄ± basÄ±nda birçok kez haber konusu olan kütüphane, mayÄ±s 2016’da 3 bin 500 kitapla açÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÄŸÄ±ÅŸlarla birlikte 20 bin kitaba ulaÅŸtÄ±.

Ansiklopedilerden, tarih kitaplarÄ±na; romanlardan kiÅŸisel geliÅŸime kadar geniÅŸ bir yelpazede kitaplarÄ±n bulunduÄŸu mekandan öncelikle ÅŸantiyeyi kullanan temizlik iÅŸçileri yararlanÄ±yor. Ä°ÅŸçiler kitaplarÄ± ödünç alabildiÄŸi gibi, dinlenme saatlerinde diledikleri kitabÄ± okuyabiliyor ya da satranç oynayabiliyor. Ä°ÅŸçilerin çocuklarÄ± da kendileri için oluÅŸturulan çocuk kitaplarÄ± bölümünü diledikleri gibi kullanabiliyor.

GEZÄ°CÄ° KÜTÜPHANE YOLLARA ÇIKACAK

Kütüphanelerinin dileyen herkese açÄ±k olduÄŸunu belirten ÅŸantiye yetkilileri, topladÄ±klarÄ± kitaplarÄ±, köy okullarÄ±na ve ilçe kütüphanelerine ulaÅŸtÄ±rmak üzere gezici araç çalÄ±ÅŸmasÄ± da yapÄ±yor.

Ä°ÅŸçiler, restore edilmiÅŸ bir çöp kamyonunu gezici kütüphane haline getirerek, dünya klasikleri, Türk edebiyatÄ±, siyaset, kiÅŸisel geliÅŸim gibi 17 farklÄ± kategorideki kitaplarla yollara çÄ±kacak olmanÄ±n heyecanÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yor. Özellikle köylere ve ilçe kütüphanelerine ulaÅŸmasÄ± hedeflenen gezici kütüphane, Çankaya Belediyesinin gerçekleÅŸtireceÄŸi açÄ±lÄ±ÅŸ ve etkinliklerde de hazÄ±r bulunarak okurlarÄ±n kitapla buluÅŸmasÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±racak.

‘KÄ°TAP BAÄžIÅžLARI ÇOK DEÄžERLÄ°’

Çankaya Belediye BaÅŸkanÄ± Alper TaÅŸdelen, söz konusu kütüphanenin kurulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan kitap baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n çok deÄŸerli olduÄŸunu vurguladÄ±. TaÅŸdelen, tüm Çankaya’yÄ± temizlemekle yetinmeyen, kütüphane kuran, bununla da yetinmeyerek, kütüphaneye gelemeyenlere kitap taÅŸÄ±mak için harekete geçen çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±yla gurur duyduÄŸunu belirtti. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 14:49

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