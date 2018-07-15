â€˜TÃ¼rk korku edebiyatÄ±, TÃ¼rk korku sinemasÄ±na gÃ¶re Ã§ok iyi bir durumdaâ€™

Yazar ve EleÅŸtirmen Gizem ÅžimÅŸek Kaya, TÃ¼rkiye yerli korku sinemasÄ± ve kendisinin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda Evrensel'e deÄŸerlendirdi.

BarkÄ±n Orhan KalamÄ±ÅŸ

Mütemadiyen yeni filmlerle gündeme gelen Türk korku sinemasÄ±nda, artÄ±k o eski giÅŸe rakamlarÄ±nÄ±n yerinde yeller esiyor. Son dönemdeki filmlerin büyük bir kÄ±smÄ±nÄ± ise, hususi olarak sinemada izlememiÅŸseniz, vizyondan kalktÄ±ÄŸÄ± an izleme ÅŸansÄ±nÄ±z hiçbir ÅŸekilde yok! Ancak bir kiÅŸi var ki, sizin adÄ±nÄ± bile duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z pek çok filmi vizyona girer girmez izliyor. Yetmiyor, analizini de yapÄ±yor ve ortaya, Türk korku sinemasÄ± takipçileri için baÅŸucu eser niteliÄŸinde çalÄ±ÅŸmalar çÄ±kÄ±yor. 2016’da yayÄ±mlanan “Sinemada Korku ve Din” ile 2017’de yayÄ±mlanan “Türk Korku SinemasÄ± Kronolojisi (1914-2015)” kitaplarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bu yÄ±l da “Türk Korku SinemasÄ± Kronolojisi – II. Cilt (2016-2017)” kitabÄ±nÄ± da okurla buluÅŸturan Gizem ÅžimÅŸek Kaya ile yerli korku sinemasÄ± ve kendisinin çalÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda bir söyleÅŸi gerçekleÅŸtirdik.

Sinemada Korku ve Din, Türk Korku SinemasÄ± Kronolojisi (1914-2015) ve ÅŸimdi de Türk Korku SinemasÄ± Kronolojisi – II (2016-2017). 2016’dan bu yana, her yÄ±la bir kitaba denk geliyor. NasÄ±l baÅŸladÄ± bu serüven?

Her ÅŸey toz bulutuyla baÅŸladÄ± demek isterdim ancak öyle olmadÄ±. Ben doktora çalÄ±ÅŸmam olan ilk kitabÄ±mÄ± 2012 yÄ±lÄ±nda tamamlamÄ±ÅŸtÄ±m ancak yayÄ±nevi bulmak, çalÄ±ÅŸmanÄ±zÄ±n deÄŸerli olduÄŸunu birilerine inandÄ±rmak pek kolay olmuyor. “Türk korku sinemasÄ±” üzerine tek tük çalÄ±ÅŸmalar vardÄ± o dönemde ancak 2014 yÄ±lÄ±ndaki filmlerdeki ivmeyle “Türk korku sinemasÄ±” üzerine herkes bir ÅŸeyler yazmaya baÅŸladÄ±. Ben ise çalÄ±ÅŸmamÄ± bastÄ±racak yer peÅŸindeydim. Sonunda çalÄ±ÅŸmama Pales YayÄ±nlarÄ± sahip çÄ±ktÄ± ve basÄ±ldÄ±. Kitap basÄ±lÄ±rken tabii çalÄ±ÅŸma 2012 verileriyle basÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için herkes “Bu kadar yeni film var neden onlarÄ± da eklemedin?” dediler ancak eklemeye kalksam kitap basÄ±lamayacak kadar uzayacaktÄ± ve ben içinden çÄ±kamayacaktÄ±m. Ä°lk kitabÄ± destekleyecek ÅŸekilde ama aynÄ± ÅŸeyleri yazmadan yapabileceÄŸim bir çözüm yolu aradÄ±m; onun önerisi de annemden geldi: Tablolar. Böylelikle art arda kitaplar çÄ±kmaya baÅŸladÄ±.

Türk Korku SinemasÄ± Kronolojisi kitabÄ±nÄ±n kapaÄŸÄ±

Türk Korku SinemasÄ± Kronolojisi’nin ikinci cildinde de ilk ciltteki gibi vizyona giren ve giremeyen tüm filmlerin yanÄ± sÄ±ra tablolar var. Ki bu tablolar aslÄ±nda çok ilginç. Fikir olarak nasÄ±l ortaya çÄ±ktÄ± ve hangi kapsamlarda tablolar var? Biraz bahsedebilir misiniz?

Bu fikir biraz önce de deÄŸindiÄŸim gibi annemden geldi. Ben görsel olarak herkesin iÅŸine yarayacak, bir araÅŸtÄ±rma yaparken kolaylÄ±k saÄŸlayacak, karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rma olanaÄŸÄ± verecek bir yol bulmak istiyordum. Sinemada Korku ve Din’de de tablolar var ama daha az. Türk Korku SinemasÄ± Kronolojisi’nin ise akademik kÄ±smÄ±, tablolar. Korku unsuru olarak ne kullanÄ±lmÄ±ÅŸ ya da filmde çocuk oyuncu var mÄ±? Tarihi mekanlar kullanÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ± ya da hangi mekanlar kullanÄ±lmÄ±ÅŸ? Hangisinde cami var hangisinde kilise? Halk inançlarÄ±nÄ±n hangileri filmlere ne ÅŸekilde dahil edilmiÅŸ? Tablolar neredeyse filmlerin röntgenini önünüze koyacak ÅŸekilde tasarlandÄ±. Yani bir ÅŸekilde filmi izleyemediyseniz bile diÄŸer filmlerle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± yapabilirsiniz tablolar sayesinde.

Klasik bir soru vardÄ±r hani, evdeki kitaplarÄ±n sayÄ±ca çok olduklarÄ±nÄ± düÅŸünürlerse “Hepsini okudun mu?” diye sorarlar… Adet yerini bulsun: “Kronolojide yer alan filmlerin hepsini izlediniz mi?”

Evet hepsini izledim. Ä°lk ciltte yer alan filmlerin bir kÄ±smÄ±nÄ± birkaç kez izledim hem de. Tablolar bu çoklu izlemeler sonrasÄ±nda ÅŸekillenmeye baÅŸladÄ±. Ä°kinci ciltteki filmleri ise sinemada izleyip eleÅŸtirilerini yazmaya özen gösterdim. 2015 yÄ±lÄ±ndan bu yana gösterime giren Türk korku filmlerinin düzenli olarak eleÅŸtirilerini de yazmaya gayret ediyorum.

Türkiye Korku SinemasÄ±

Edebiyat uyarlamalarÄ±nÄ± sermaye sinemalarÄ±nda çok sÄ±k gözlemlememize raÄŸmen Türkiye’de, hele hele Türk korku sinemasÄ±nda, pek göremiyoruz. Bu durumu neye baÄŸlÄ±yorsunuz?

Tamamen düÅŸük bütçe çabasÄ±. EÄŸer bir kitabÄ± sinemaya uyarlamak istiyorsanÄ±z hem yayÄ±nevine hem de yazara belli bir telif ödemeniz gerekecek. Zaten giÅŸede bini göremeyecekseniz sizce deÄŸer mi? Bu nedenle de genellikle senaryo yazÄ±mÄ±na çok da hakim olmayan biri yazÄ±yor senaryoyu, en azÄ±ndan giÅŸede batÄ±yorlar ama dükkanÄ± kapatmak zorunda kalmÄ±yorlar.

Sizce Türkiye’de korku edebiyatÄ± ne durumda?

Türk korku edebiyatÄ±, Türk korku sinemasÄ±na göre çok iyi bir durumda. Neredeyse tüm eserleri takip etmeye özen gösteriyorum. YaratÄ±cÄ± eserler var. Son yÄ±llarda Hiç YayÄ±ncÄ±lÄ±k bu baÄŸlamda dikkatimi çekiyor. Kötü eserler de var aralarda tabii ama üretim bir hayli yoÄŸun. Nitelikli çalÄ±ÅŸmalar kötülerin arasÄ±ndan rahatlÄ±kla sÄ±yrÄ±lÄ±yor.

Türk korku sinemasÄ±na dair hem akademik çerçevede hem de sinema eleÅŸtirileri baÄŸlamÄ±nda düzenli üretimde bulunan tek kiÅŸi olarak size “uzman” diyebiliriz pekala. Konunun uzmanÄ± olarak, son dönem Türk korku edebiyatÄ±ndan tavsiye edebileceÄŸiniz üç kitap hangileridir?

Övgü Sayan’Ä±n 13 Sikke’si, Mahir Ünsal EriÅŸ’in Öbürküler’i, Hakan DedeoÄŸlu’nun TÄ±rnova 1883: Rumeli Kâbusu kitaplarÄ±nÄ± keyifle okudum.

Türk Korku SinemasÄ± Kronolojisi’ne dönelim. Ä°ki kitapta toplam 95 film yer alÄ±yor. Bu rakama korku komedi türündeki filmler dahil deÄŸil… Okuyucular kronolojinin ikinci cildinde tam olarak neleri bulacak?

2016-2017 yÄ±llarÄ±nda gösterime giren filmlerin birçoÄŸunun DVD’si çÄ±kmadÄ±, televizyonlara satÄ±lmadÄ± dolayÄ±sÄ±yla sinemada izleme ÅŸansÄ±nÄ±z olmadÄ±ysa kaçÄ±rdÄ±nÄ±z. Ä°lk cilttekiler DVD olarak ya da internette bulabileceÄŸiniz filmlerin hem listesini sunuyordu hem de analizlerini yapabilmeniz için kolaylÄ±k saÄŸlÄ±yordu. Ä°kinci cilt ise sinemada kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z filmleri de incelemenizi, fikir sahibi olabilmenizi saÄŸlÄ±yor. Ä°lk ciltte olduÄŸu gibi ikinci ciltte de Korcan Evin’in korku sinemasÄ± yönetmenleriyle gerçekleÅŸtirdiÄŸi birkaç röportajÄ± bulunuyor.

‘HERKES KÄ°TABI CÄ°NDEN Ä°BARET SANIYOR’

Sinemada Korku ve Din kitabÄ±nÄ±zÄ±n alt baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nda “2000 sonrasÄ± Amerikan ve Türk filmlerinde cin unsurunun çözümlemesi” ibaresi yer alÄ±yor. Kitapta sadece cin unsuru mu ele alÄ±ndÄ± peki?

Evet, bu konuda benim çok hatam var. Tam çalÄ±ÅŸmanÄ±n adÄ±nÄ± yazarak risk aldÄ±m ve herkes kitabÄ± cinden ibaret sanÄ±yor. Ama hayÄ±r. Sinemada Korku ve Din’in içerisinde evet cin var ama gösterge bilim, korku sinemasÄ±nÄ±n geliÅŸimi, sanat dallarÄ±nda korku türünün kullanÄ±m ÅŸekilleri, Amerikan sinemasÄ±nÄ±n propaganda yöntemleri gibi daha birçok konu ve alt baÅŸlÄ±k inceleniyor.

‘KORKU SÄ°NEMASININ ESKÄ° GÄ°ÅžESÄ° YOK’

Türk korku sinemasÄ± için ÅŸöyle bir kliÅŸe düÅŸünce var: “Rahat 300 bin giÅŸesi var!” Oysa bazÄ± analizlere bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, ki sizin kitaplarÄ±nÄ±zda tüm filmlerin giÅŸe rakamlarÄ± var, iÅŸin pek öyle olmadÄ±ÄŸÄ± görülüyor. Son dönemdeki giÅŸe rakamlarÄ±nÄ±n düÅŸüÅŸlerini neye baÄŸlÄ±yorsunuz?

Alper Mestçi ya da Hasan KaracadaÄŸ çekmediyse maalesef ÅŸu anki durumda rahat 300 bin giÅŸesi olmuyor filmin. Ä°lk zamanlar Türk korkuseverler henüz doyuma ulaÅŸmamÄ±ÅŸken bu durum böyleydi ve yÄ±l 2014’tü. Ancak son yÄ±llarda çok sayÄ±da düÅŸük bütçeli ve kalitesiz korku filmleri de vizyona girdiÄŸi için giÅŸe rakamlarÄ± oldukça düÅŸtü. ÖrneÄŸin bu seneki rakamlar bin ile 30 bin arasÄ±nda. Alper Mestçi ve Özgür Bakar’Ä±n filmleri dÄ±ÅŸÄ±nda gösterime girmiÅŸ filmlerin büyük bir kÄ±smÄ± giÅŸede baÅŸarÄ±sÄ±z oldu.

www.evrensel.net