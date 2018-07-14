EMEP eski il baÅŸkanÄ±na sosyal medya davasÄ±!

EMEP Ã‡anakkale Eski Ä°l BaÅŸkanÄ± Kenan Erkulâ€™un sosyal medyada yaptÄ±ÄŸÄ± â€˜kÄ±rmÄ±zÄ± fularlÄ± kÄ±zâ€™ paylaÅŸÄ±mÄ± iÃ§in dava aÃ§Ä±ldÄ±.

Emek Partisi Çanakkale eski Ä°l BaÅŸkanÄ± Kenan Erkul’a, sosyal medyada yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlar nedeni ile dava açÄ±ldÄ±. Erkul’un paylaÅŸÄ±mlarÄ± terör örgütü propagandasÄ± sayÄ±larak hazÄ±rlanan iddianamenin kabul edildiÄŸi, ilk duruÅŸmanÄ±n KasÄ±m ayÄ±nda yapÄ±lacaÄŸÄ± öÄŸrenildi.

GeçtiÄŸimiz aylarda bazÄ± demokratik kurumlarÄ±n temsilci ve yöneticilerine yönelik sosyal medya gözaltÄ± ve tutuklamalarÄ±nÄ±n olduÄŸu Çanakkale’de, Emek Partisi Çanakkale eski Ä°l BaÅŸkanÄ±, emekli öÄŸretmen Kenan Erkul’a da sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeni ile dava açÄ±ldÄ±. Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n 13 KasÄ±m 2017 tarihli Haber KayÄ±t ve Bildirim Formu’nun Çanakkale Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü’ne gönderilmesinin ardÄ±ndan Çanakkale Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, “Terör örgütü propagandasÄ± yapmak” suçundan soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

‘KIRMIZI FULARLI KIZ’ PAYLAÅžIMI SUÇ OLDU!

Emek Partisi Eski Ä°l BaÅŸkanÄ± Kenan Erkul’un çeÅŸitli tarihlerde yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarÄ± ‘terör örgütü propagandasÄ±’ suçunu oluÅŸturduÄŸu iddiasÄ± ile hazÄ±rlanan iddianamede 68 gençlik hareketi önderlerinden Ä°brahim Kaypakkaya paylaÅŸÄ±mÄ± da suça konu edildi. Kaypakkaya haricinde, Gezi DireniÅŸi sÄ±rasÄ±nda, dönemin sembollerinden biri olan ve sonrasÄ±nda IÅžÄ°D’e karÅŸÄ± savaÅŸÄ±rken yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren ‘kÄ±rmÄ±zÄ± fularlÄ± kÄ±z’ paylaÅŸÄ±mÄ± da suç olarak sayÄ±ldÄ±. Ä°ddianamede, “Åžüphelinin paylaÅŸÄ±mlarÄ± bir suç iÅŸleme kararÄ±nÄ±n icrasÄ± kapsamÄ±nda, deÄŸiÅŸik tarihlerde terör örgütünün cebir, ÅŸiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meÅŸru gösterecek, övecek ya da bu yöntemlere baÅŸvurmayÄ± teÅŸvik edecek ÅŸekilde propagandasÄ±nÄ± yapmak suretiyle atÄ±lÄ± suçu iÅŸlediÄŸi anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r” dendi. (Çanakkale/EVRENSEL)

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