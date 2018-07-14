Cumartesi Anneleri 694'Ã¼ncÃ¼ kez adalet istedi

Cumartesi Anneleri, 694'Ã¼ncÃ¼ kez Galatasaray MeydanÄ±'nda bir araya gelerek adalet taleplerini yineledi, kayÄ±plarÄ±nÄ±n akÄ±betini sordu.

Cumartesi Anneleri, gözaltÄ±nda kaybedilen yakÄ±nlarÄ±nÄ±n akÄ±betini sormak ve faillerinin yargÄ±lanmasÄ± talebiyle 694. kez Galatasaray MeydanÄ±’nda bir araya geldi. 1992 yÄ±lÄ±nda gözaltÄ±nda kaybedilen Hasan Gülünay için bir araya gelen Cumartesi Anneleri, “Adalet Ä°stiyoruz” dedi.

‘SARAYLAR YAPANLAR BÄ°ZÄ°M Ä°ÇÄ°N ADALETÄ° GÖRMEDÄ°LER’

“Failler belli, kayÄ±plar nerede” pankartÄ±nÄ±n üzerine kÄ±rmÄ±zÄ± karanfiller ve Cumartesi annelerinin simgesi olan beyaz tülbentler bÄ±rakÄ±larak gözaltÄ±nda kaybedilenlerin fotoÄŸraflarÄ± taÅŸÄ±ndÄ±. 694’üncü oturumda ilk sözü Kenan Bilgin’in kardeÅŸi Ä°rfan Bilgin aldÄ±. Bilgin, 694 haftadÄ±r adalet istediklerini belirterek “Ä°nsanlarÄ±mÄ±zÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±p kaybettirenler için adalet istiyoruz. Saraylar yapanlar ne yazÄ±k ki bizler için adaleti görmediler. Bu ülkeyi yönetenler cezaevleri yaparak övündüler. Bizler, adaletin yerini bulmasÄ± için 23 yÄ±ldÄ±r buradayÄ±z” diye konuÅŸtu. Bilgin “Bu ülkede adalet vardÄ±r diyenler gelip Galatasaray meydanÄ± ile yüzleÅŸmek zorundalar, Roboski ile yüzleÅŸmek zorundalar” diyerek devletin katliamlarla, faili meçhullerle yüzleÅŸmek zorunda olduÄŸunu kaydetti.

‘HASAN GÜLÜNAY’IN KARARLILIÄžI OLDUK’

Hasan Gülünay’Ä±n kÄ±zÄ±n Deniz Gülünay’Ä±n mektubunu Cumartesi Ä°nsanlarÄ±ndan Nimet TanrÄ±kulu okudu.

Deniz Gülünay mektubuna Ahmet Arif’in dizeleriyle baÅŸlayarak babasÄ± Hasan Gülünay’a seslendi: Åžair nasÄ±l da ilham kaynaÄŸÄ± oluyor seni anlatÄ±rken kifayetsiz kalan cümlelere. Seni yaÅŸamÄ±n her anÄ±nda yaÅŸatarak anlatÄ±yorum aslÄ±nda. Sen bozuk düzene, adaletsiz yaÅŸama bir baÅŸkaldÄ±rÄ± öyküsü oldun benim için. 20 Temmuz 92'de seni bir daha göremeyeceÄŸiniz bir süreç baÅŸlarken aynÄ± zamanda kendimizi de bir mücadelenin tam ortasÄ±nda bulmuÅŸtuk ya hani. Ä°ÅŸte ilk andan itibaren biz artÄ±k Hasan Gülünay’Ä±n kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmuÅŸtuk.

Deniz Gülünay, babasÄ±nÄ±n mezarÄ±nÄ±n milyonlarca devrimcinin mezarÄ± gibi bulunamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “Ancak onun mücadele ile anlam kazanan soluÄŸu bize güç veriyor. Hasan Gülünay 26 yÄ±ldÄ±r katillerin, iÅŸkencecilerin karÅŸÄ±sÄ±nda dimdik ayakta duruyor. Bu meydanda bizi her gördüklerinde, her bir ifademizde babamÄ±n korktuklarÄ± devrimci fikirlerinden tekrar tekrar korkacaklar. Bu meydanÄ± asla bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z, nesiller boyunca hatÄ±rlatmaya devam edeceÄŸiz seni ve tüm kayÄ±plarÄ±mÄ±zÄ±” diye konuÅŸtu.

‘HUKUK BÄ°ZE Ä°ÅžLEMÄ°YOR MU?’

Deniz Gülünay'Ä±n mektubu ÅŸöyle devam etti: 26 yÄ±ldÄ±r 'Hasan Gülünay nerede?' diye soruyoruz. Sürekli hukuk vurgusu yapan, demokrasiyi dilinden düÅŸürmeyen yöneticilere sormak istiyorum. 4 çocuktan babalarÄ±nÄ± alÄ±p kemiklerini bile çok gören bu sistemin hukuku nerede? Bize iÅŸlemiyor mu yoksa? Demokrasi çÄ±ÄŸÄ±rtkanlÄ±ÄŸÄ± yapan, 16 yÄ±ldÄ±r kÄ±lÄ±nÄ± kÄ±pÄ±rdatmayanlarÄ±n yasalarÄ± sadece kendilerine mi iÅŸliyor yoksa? Aileler olarak verdiÄŸimiz hukuk mücadelesine her seferinde engel olan devlet ve onun aygÄ±tlarÄ± toplu mezarlarÄ±n açÄ±lmasÄ±na izin vermeyerek gerçeklerin ortaya çÄ±karmasÄ±ndan mÄ± korkuyor? Faili meçhullerin sorumlusu olarak geçmiÅŸ yönetimi suçlayan, 16 yÄ±ldÄ±r iktidar olanlarÄ±n da en az eski yönetim kadar suçlu olduÄŸu gün gibi ortadadÄ±r.

‘SUSMAYACAÄžIZ, AFFETMEYECEÄžÄ°Z, VAZGEÇMEYECEÄžÄ°Z’

Deniz Gülünay son olarak ÅŸu ifadelere yer verdi: 26 yÄ±l sonra ben babamÄ±n fikirlerine sahip çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±m için ailemden uzakta yaÅŸamak zorunda bÄ±rakÄ±ldÄ±m. Bu meydanda resimlerini tuttuÄŸumuz bu insanlarÄ±n benlikleri bizimle hayat buldu ve halen capcanlÄ± duruyor karÅŸÄ±nÄ±zda. Hukukun olmadÄ±ÄŸÄ± bir ülkede Hasan Gülünay davasÄ±nÄ±n zaman aÅŸÄ±mÄ±na uÄŸratarak babam ÅŸahsÄ±nda kayÄ±plarÄ±mÄ±zdan vazgeçmemizi istiyor devlet. SusmayacaÄŸÄ±z, affetmeyeceÄŸiz, vazgeçmeyeceÄŸiz!

‘ÇOCUKLARINIZ BU Ä°NSANLARIN GÖZLERÄ°NDEKÄ° IÅžILTIDA’

ArdÄ±ndan Hasan Gülünay’Ä±n kardeÅŸi Zeki Gülünay "Biz koskocaman bir aile olduk burada. Yavrusunu, eÅŸini, kardeÅŸini arayan insanlarÄ±n yüzü o kadar birbirine benziyor ki” dedi. Zeki Gülünay son olarak, çocuklarÄ±nÄ±n, eÅŸlerinin, kardeÅŸlerinin kemiklerini ve mezarlarÄ±nÄ± isteyen Cumartesi Ä°nsanlarÄ±nÄ±n çocuklarÄ±nÄ± görmek istiyorlarsa alanlarda, hak arayan insanlarÄ±n yüzlerine, onlarÄ±n gözlerindeki Ä±ÅŸÄ±ltÄ±ya bakmalarÄ±nÄ±n ve çocuklarÄ±nÄ± o insanlarda göreceklerini söyledi.

‘GELÄ°P BU MEYDANDA DA ADALET DÄ°YEBÄ°LECEKLER MÄ°?’

CHP Ä°stanbul Milletvekili ve Cumartesi Ä°nsanÄ± Sezgin TanrÄ±kulu da Srebrenitsa KatliamÄ±’nÄ±n anma günü olan 11 Temmuz’da Srebrenitsa’da olduÄŸunu belirterek "SÄ±ra sÄ±ra tabutlar diziliydi, sanÄ±yorsunuz içinde ölüler var ama o tabularÄ±n altÄ±na girince ne kadar hafif olduÄŸunu anlÄ±yorsunuz, çünkü sadece kemikler var” dedi. Türkiye’den Srebrenitsa’ya gidip konuÅŸmalar yapan devlet yetkililerinin orada adalet istediklerini aktaran TanrÄ±kulu “Orada yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konuÅŸmayÄ± gelip bu meydanda yapabilir misiniz, bu annelere yapabilir misiniz?” diye sordu.

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± HDP Ä°stanbul Milletvekili ve Cumartesi Ä°nsanÄ± Oya Ersoy okudu. Zorla kaybetmelere karÅŸÄ± tüm devletlerin bu suçlarÄ± soruÅŸturma ve cezalandÄ±rmakla yükümlü olduÄŸunu belirterek baÅŸladÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nÄ±n devamÄ±nda “BaÅŸta gözaltÄ±nda kaybetme olmak üzere insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenmiÅŸ suçlarÄ±n önlenmesi, kolektif bir hafÄ±za oluÅŸturma ve hakikati bilme üzerine kurulu bir gelecek inÅŸasÄ± ile mümkündür” dedi.

694’üncü haftada 20 Temmuz 1992’de kaybedilen Hasan Gülünay’Ä±n akÄ±beti soruldu. Oya Ersoy, Hasan Gülünay’Ä±n hikayesini ÅŸu sözlerle anlattÄ±: 1992 yÄ±lÄ±nÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda Artvin Ä°l Jandarma Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda iÅŸkence ile öldürülen Ali Ekber Atmaca'nÄ±n üzerinden, Ä°stanbul’da aynÄ± mahallede yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Hasan Gülünay’Ä±n kimliÄŸi çÄ±ktÄ±. Bu nedenle 32 yaÅŸÄ±ndaki 4 çocuk babasÄ± Hasan Gülünay polis kayÄ±tlarÄ±na geçti. EÅŸine bir süredir polis tarafÄ±ndan takip edildiÄŸini söyleyen Hasan Gülünay, 20 Temmuz 1992 günü Tarabya’daki evinden iÅŸyerine gitmek üzere çÄ±ktÄ± ve bir daha geri dönmedi.

Hasan Gülünay'Ä±n ailesinin savcÄ±lÄ±k ve Ä°stanbul Emniyetine yaptÄ±klarÄ± baÅŸvuruda aileye, Hasan’Ä±n gözaltÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸini anlatan Ersoy “Ancak aile memleketlileri olan bir üst düzey emniyet yetkilisinden 'Hasan Gülünay saÄŸ, içeride, iÅŸkence yaralarÄ± iyileÅŸtikten sonra gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayacaklar' bilgisini aldÄ± ve bu bilgiyi kamuoyuna duyurdu” dedi.

DEVLETÄ°N CEVABI: Ä°DDÄ°ALARINIZ GERÇEK DIÅžI

Ersoy Hasan Gülünay’Ä±n kaybedilme hikayesini ÅŸu sözlerle anlatmaya devam etti: Hasan’la aynÄ± tarihlerde Ä°stanbul Emniyeti Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸünde sorguda olan bir tanÄ±k, yüzünü görmediÄŸi bir kiÅŸinin iÅŸkencede ‘Ben Hasan Gülünay, beni gözaltÄ±nda kaybetmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar!’ diye baÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Bu iki açÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan hem aile, hem tanÄ±klÄ±k yapan kiÅŸi yoÄŸun bir polis baskÄ±sÄ± ve tehdidiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. BaÅŸbakan, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve TBMM baÅŸta olmak üzere tüm resmi mercilere baÅŸvuran aileye devletin cevabÄ±, ‘Ä°ddialarÄ±nÄ±z gerçek dÄ±ÅŸÄ±, baÅŸvurularÄ±nÄ±z ise emniyet teÅŸkilatÄ±nÄ± karalamaya yönelik’ oldu. Ailenin 20 yÄ±l boyunca yürüttüÄŸü adalet mücadelesinin 2012 yÄ±lÄ±nda 'KovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±' kararÄ± üzerine dosya 08.04.2013 tarihinde Anayasa Mahkemesine taÅŸÄ±ndÄ±. Anayasa Mahkemesi de 21 Nisan 2016 tarihinde 'yaÅŸam hakkÄ± kapsamÄ±nda etkili soruÅŸturma yürütme yükümlülüÄŸünün ihlal edildiÄŸine' hükmetti. Ancak uluslararasÄ± teamül hukukuna aykÄ±rÄ± olarak ihlalin sonuçlarÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için dosyanÄ±n yeniden soruÅŸturma yapÄ±lmak üzere ilgili Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na gönderilmesine, zamanaÅŸÄ±mÄ± nedeniyle yer olmadÄ±ÄŸÄ±na karar verdi.

‘ARTIK YETER!’

Ersoy, AYM’nin bu tutumunun, iç hukukta gözaltÄ±nda kaybetmelerle ilgili etkili bir baÅŸvuru yolu kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ifadesi olduÄŸunu söyleyerek “ArtÄ±k yeter! Devlet, gözaltÄ±nda kaybedilenler için etkili bir iç hukuk yolu saÄŸlama yükümlülüÄŸünü yerine getirsin! ArtÄ±k yeter! Devlet adÄ±na adaleti saÄŸlama görevini yerine getirmekle yükümlü olan yargÄ±, iç hukuka ve uluslararasÄ± sözleÅŸme hükümlerine uygun faaliyet göstersin” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

DÄ°YARBAKIR'DA 492'NCÄ° HAFTA

FotoÄŸraf: Evrensel

DiyarbakÄ±r’da da Cumartesi Annelerinin kaybolan yakÄ±nlarÄ± için yaptÄ±klarÄ± oturma eylemi 492. haftasÄ±nda devam etti. Cumartesi Anneleri çocuklarÄ±nÄ±n akÄ±betini sormak için "KayÄ±plar bulunsun, Failler yargÄ±lansÄ±n" diyerek oturma eyleminin 492. haftasÄ±nda da Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi DiyarbakÄ±r Åžubesinde bir araya geldiler.

'HUKUK ASKIYA ALINDI'

Oturma eyleminin öncesinde konuÅŸan Ä°HD DiyarbakÄ±r Åžube BaÅŸkanÄ± Abdullah Zeytun, dönemin ruhuna uygun ÅŸekilde hukukun askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek “144 basÄ±n çalÄ±ÅŸanÄ± tutuklu, 4 ODTÜ’lü tutuklu, binlerce ihraç var. Ancak 90’larda bu cinayetleri iÅŸleyen paramiliter güçler yargÄ±lanmadÄ±. Soma’da patronlar siyasi iktidara yakÄ±n olduÄŸu için az ceza aldÄ±lar. Biz bunu kabul etmiyoruz” dedi. ArdÄ±ndan 13 Temmuz 1994’te Cizre’de gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra kendisinden bir daha haber alÄ±namayan Ebubekir Aras’Ä±n hikayesi okundu ve 10 dakikalÄ±k oturma eylemi yapÄ±ldÄ±. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 14:33

www.evrensel.net