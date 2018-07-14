SÄ±nÄ±rda mayÄ±n temizliÄŸi yapan iÅŸÃ§inin parmaklarÄ± koptu

TÃ¼rkiye-Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nda mayÄ±nlarÄ±n temizlenmesi sÄ±rasÄ±nda patlamada yaÅŸandÄ±. MayÄ±n temizleyen iÅŸÃ§ilerden SÃ¼leyman Demircanâ€™Ä±n eli ve parmaklarÄ± koptu.

IÄŸdÄ±r’Ä±n AralÄ±k Ä°lçesi yakÄ±nÄ±ndaki Küçük AÄŸrÄ± DaÄŸÄ± eteklerinde mayÄ±n temizliÄŸi sÄ±rasÄ±nda patlama yaÅŸandÄ±. SÄ±nÄ±ra döÅŸenen mayÄ±nlarÄ± temizleyen iÅŸçilerden Süleyman Demircan (47) çÄ±kardÄ±klarÄ± mayÄ±nlarÄ± imha alanÄ±na götürürken patlama oldu. Sol eli bilekten, saÄŸ elinde de iki parmaÄŸÄ± kopan Demircan'a ilk olarak mayÄ±n temizleme ÅŸirketinde görevli saÄŸlÄ±k ekibi müdahale etti. IÄŸdÄ±r Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan Demircan, daha sonra kopan parçalarla birlikte Erzurum Atatürk Üniversitesi Yakutiye AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne sevk edildiÄŸi bildirildi. Öte yandan, patlamayla ilgili olarak soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 14:31

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