Prof. Hayri KozanoÄŸlu: SPK'nin borsa adÄ±mÄ±, belirsizliÄŸi artÄ±racak

Sermaye PiyasasÄ± Kurulu'nun (SPK) ceza gerektiren 'iÃ§eriden bilgi edinerek hisse alÄ±mÄ±' yapÄ±lmasÄ±na dair dÃ¼zenlemeyi rafa kaldÄ±rmasÄ± tartÄ±ÅŸma yarattÄ±.

Sermaye PiyasasÄ± Kurulu'nun (SPK), ‘piyasa bozucu eylemler’i düzenleyen tebliÄŸin 4’üncü maddesinde dikkat çekici bir deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±. Eski duruma göre, finansal tablo ve raporlar ile baÄŸÄ±msÄ±z denetim raporlarÄ±nÄ±n hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± hesap döneminin bitimini izleyen günden, söz konusu tablo ve raporlarÄ±n kamuya duyurulmasÄ±na kadar geçen süre içerisinde, içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kiÅŸilerin veya söz konusu kiÅŸilerin eÅŸleri, çocuklarÄ± ya da aynÄ± evde yaÅŸadÄ±klarÄ± kiÅŸilerin ilgili sermaye piyasasÄ± araçlarÄ±nda iÅŸlem yapmalarÄ± piyasa bozucu eylem olarak deÄŸerlendiriliyordu.

SPK’nin aldÄ±ÄŸÄ± yeni karara göre ise, 31 AÄŸustos’a kadar Borsa Ä°stanbul pay piyasalarÄ±nda gerçekleÅŸtirilecek pay alÄ±mlarÄ±nÄ±n, Piyasa Bozucu Eylemler TebliÄŸi’nin 4’üncü maddesinin üçüncü fÄ±krasÄ± kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilmemesine karar verildi. DolayÄ±sÄ±yla, ÅŸirketlerin bilanço bilgileri kamuoyuna duyurulmadan önce ÅŸirketin kendi bünyesinde bulunanlar ve aileleri tarafÄ±ndan deÄŸerlendirilerek hisse alÄ±mÄ± yapÄ±labilecek.

'HÜKÜMETÄ°N HEDEFLEDÄ°ÄžÄ° SÄ°LAH KENDÄ°NÄ° VURABÄ°LÄ°R'

KararÄ± Evrensel'e deÄŸerlendiren Prof. Dr. Hayri KozanoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bilanço, gelir tablosu vb bazÄ± mali tablolarÄ±n bir hazÄ±rlanma süreci var, bir de kamuoyuna ilan etme süreci var. Bir ÅŸirketin yönetim kurulu üyeleri, genel müdürü, muhasebe ve finans yöneticileri gibi bazÄ± insanlar bunu kamuoyuna açÄ±klamadan önce biliyorlar. SonuçlarÄ±n iyi veya kötü geleceÄŸine iliÅŸkin de pozisyon almalarÄ±, hisse senedi alÄ±p satmalarÄ± mümkün. Bunun için bilanço döneminde yasaklÄ±yorlardÄ±. Åžimdi bu yasak kaldÄ±rÄ±lÄ±yor. DeÄŸeri düÅŸen ÅŸirketlerini kendi sahiplerinin almasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yorlar. Bunlar kendi hisselerini alÄ±p yükseltebilirler. Ama tersi bir durum da çÄ±kabilir. Çünkü kimin alÄ±p, sattÄ±ÄŸÄ± izlenebiliyor. Kimler bunu yapmÄ±yorsa bu hisselerin daha da düÅŸeceÄŸi sonucu da çÄ±kabilir. Hükümetin hedeflediÄŸi silah, kendini vurabilir”

Dünyada sahiplerin, kendi hisselerini almasÄ±nÄ±n eleÅŸtirilen bir konu olduÄŸuna dikkat çeken KozanoÄŸlu, “Çünkü kâr eden bir çok ÅŸirket, özellikle teknoloji ÅŸirketleri, yeni yatÄ±rÄ±m yapma yerine finansallaÅŸmayla hisselerini geri satÄ±n alabiliyor. Faizlerin düÅŸük olduÄŸu ortamda bunu borçlanarak yapÄ±yorlar. Zaten Türkiye’de bilanço dönemleri dÄ±ÅŸÄ±nda sahiplerin satÄ±n almasÄ±na izin veren bir ortam söz konusuydu. Åžimdi bu da kaldÄ±rÄ±ldÄ±” dedi. Bunun dünyada “anlÄ±k konjonktüre göre kural deÄŸiÅŸtirilirse” endiÅŸe yaratabileceÄŸini ve yabancÄ± yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± ürkütebileceÄŸini ifade eden KozanoÄŸlu, “Ä°kincisi, sahiplerin satÄ±n almadÄ±ÄŸÄ± ÅŸirketlerin daha kötüye gittiÄŸi izlenimi yaratabilir. Bu uygulamanÄ±n belirsizliÄŸi artÄ±racaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum” dedi. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Ekonomi uzmanlarÄ± ve yazarlarÄ± da Twitter’dan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarla, karara tepki gösterdiler:

Tam da yapÄ±sal reformun konuÅŸulduÄŸu bugün, SPK "içeriden bilgi" sahibi olmayÄ± belirli bir süre suç olmaktan çÄ±kardÄ±.



Yani Merkez BankasÄ±'nÄ±n alacaÄŸÄ± faiz kararÄ±nÄ± önceden öÄŸrenip milyon $ lar kazanÄ±rsanÄ±z ananÄ±zÄ±n sütü gibi helâl sayÄ±lÄ±yor.



Acele edin, kÄ±sÄ±tlÄ± bir süre var. — Prof. Veysel Ulusoy (@ekonomikanaliz) 13 Temmuz 2018

SPK’nÄ±n bu açÄ±klamasÄ± borsanÄ±n düÅŸeceÄŸinin açÄ±k göstergesidir. DünyanÄ±n heryerinde suç olan bir yönteme izin vererek yeter ki birileri alÄ±m yapsÄ±n da borsanÄ±n düÅŸüÅŸü sÄ±nÄ±rlÄ± olsun diyorlar. https://t.co/BgSbtzC0Yt — YalçÄ±n Karatepe (@ykaratepe) 13 Temmuz 2018

AçÄ±kça borsada suç sayÄ±lan bir iÅŸlem bu akÅŸam serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±: SPK, 31 AÄŸustos'a kadar ÅŸirketlerin iç bilgilerini bilen sahiplerinin, sahibin ailesinin, yöneticisinin, o ÅŸirketi denetleyenin ÅŸirketin hissesini almasÄ±nÄ± suç kapsamÄ±ndan çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±. — bahadÄ±r özgür (@bahadir_ozgr) 13 Temmuz 2018

Borsa düÅŸmesin diye içeriden öÄŸrenenlerin ticaretine izin vermek akÄ±l alÄ±r gibi deÄŸil...Bunun tersine zararÄ± olacak.

SPK'dan piyasa bozucu eylemlerle ilgili düzenleme https://t.co/MDIAMjhyYx via @hurriyet — uÄŸur gürses (@ugurses) 13 Temmuz 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 14:29

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