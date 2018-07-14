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FotoÄŸraf: DHA
IÅžÄ°D ÅŸÃ¼phelilerinin tamamÄ± serbest
14 Temmuz 2018 14:07
Samsunâ€™da IÅžÄ°D Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 7 kiÅŸi, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemenin ardÄ±ndan adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±lar.
Samsun’da IÅžÄ°D üyesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nan Irak uyruklu 7 kiÅŸi serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Samsun Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekiplerince 3 Temmuz’da, IÅžÄ°D’e yönelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda il merkezindeki bazÄ± adreslere düzenlenen operasyonda 10 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 3 ÅŸüpheli daha sonra adli kontrol uygulamasÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Irak uyruklu diÄŸer 7 ÅŸüpheli ise emniyetteki iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.
Samsun Adliyesine çÄ±karÄ±lan 7 ÅŸüpheliden 3’ü savcÄ±lÄ±k ifadesinin ardÄ±ndan, 4 ÅŸüpheli ise mahkeme tarafÄ±ndan adli kontrol uygulamasÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. (Samsun/DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 14:12
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