15 Temmuzâ€™un Ã¼zerinden 2 yÄ±l geÃ§ti; ihraÃ§ edilen kadÄ±nlar anlatÄ±yor

'15 Temmuz Darbe GiriÅŸimi'nin ardÄ±ndan ilan edilen OHAL sonrasÄ±, mesleklerinden ihraÃ§ edilen kamu emekÃ§isi kadÄ±nlar Evrensel'e yazdÄ±.

Aylin AKÇAY

SES Genel Hukuk ve TÄ°S Sekreteri

15 Temmuz darbe giriÅŸimi tartÄ±ÅŸmalarÄ± ve sonuçlarÄ±yla üçüncü yÄ±lÄ±nda. Darbe sonrasÄ± geçilen “OlaÄŸanüstü Hal Süreci”, OHAL kaldÄ±rÄ±lacak vaatlerine raÄŸmen, olaÄŸanüstü hali olaÄŸanlaÅŸtÄ±ran tek adam yönetimi ile devam ediyor. Bu sürede OHAL’in de, bir yönetim biçimi olarak karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kan Kanun Hükmünde Kararnameler’in de hayatlarÄ±mÄ±za sayÄ±sÄ±z etkisi olduÄŸu malum.

Bu etkiyi en aÄŸÄ±r ÅŸekilde yaÅŸayan kesimlerden biri de kuÅŸkusuz yayÄ±nlanan KHK’larla, kararnamelere ekli listeler halinde, herhangi bir soruÅŸturma olmadan, hukuki bir süreç iÅŸlemeden, “gerekçe” bile sunulmadan ihraç edilenler. Sadece hukuksuzca iÅŸten çÄ±kartÄ±lmak anlamÄ±na gelmiyor böyle ihraç edilmek; KHK etkisi yaÅŸamÄ±n her adÄ±mÄ±nda arkalarÄ±ndan geliyor. Ä°hraç olanlarÄ±n 4 bin 218’i KESK üyesi. BunlarÄ±n yüzde 25’i de kadÄ±nlar. KESK, ihraç edilen kadÄ±nlarÄ±n bu sürede yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ortaya çÄ±karabilmek için 232 KESK üyesi kadÄ±nla görüÅŸmeler yaptÄ±. Anket, sürecin hukuksuzluÄŸunu bir kez daha ortaya koydu. KadÄ±nlarÄ±n yüzde 68’i ihraç öncesinde haklarÄ±nda herhangi bir idari veya adli bir soruÅŸturma olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor. HakkÄ±nda soruÅŸturma olanlar da çoÄŸunlukla sendikal faaliyetler nedeniyle açÄ±lan soruÅŸturmalar, ya da lehlerine sonuçlanmÄ±ÅŸ davalar.

‘ONLARI Ä°ÅžE ALMAYACAKSINIZ’

Ä°hraç olmak, sadece iÅŸsiz kalmak deÄŸil, yaÅŸamÄ±n tüm olanaklarÄ±nÄ±n da kapatmatÄ±lmasÄ± anlamÄ±na geldi. Her yere haber salÄ±ndÄ±, insanlara korku salÄ±ndÄ±, özel kurumlar tehdit edildi, baskÄ± yapÄ±ldÄ±, “onlarÄ± iÅŸe almayacaksÄ±nÄ±z” dendi. Ä°hraçtan sonra geçen sürede kadÄ±nlarÄ±n sadece yüzde 22’si çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor. KadÄ±nlarÄ±n yüzde 42’si herhangi bir gelir veya desteklerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸ. Büro personeli olan, 500 günden fazla süredir ihraç olan bir kadÄ±nÄ±n anlattÄ±klarÄ±, topluma salÄ±nan korkunun nasÄ±l hayat bulduÄŸunu gösteriyor: “Sosyal baskÄ± yaÅŸÄ±yorum, para kazanmak için birinin evine temizliÄŸe gitmek istesem dahi ihraç edildiÄŸimi söyleyemiyorum. Bir kere denedim, durumu açÄ±kça söyledim ‘o zaman üzgünüz’ dediler. Çok aÄŸÄ±r geldi bu durum. Etrafa virüs bulaÅŸtÄ±rÄ±yor ve herkes bu yüzden benden kaçÄ±yor gibi hissettim kendimi ilk zamanlar... Bu durum sadece kamuda çalÄ±ÅŸmaktan men etmiyor seni, hiçbir vasÄ±f gerektirmeyen bir iÅŸi dahi yapmanÄ±n önüne geçiyor.”

BaÅŸka bir örnek de 5 yÄ±ldan fazla süredir çalÄ±ÅŸan ve bakmakla yükümlü olduÄŸu 2 kiÅŸi olan bir kadÄ±n öÄŸretmenin anlattÄ±klarÄ±: “Ekonomik olarak çok yÄ±prandÄ±m, icralÄ±k oldum. Ev sahibim ihraç olduÄŸumu duyar duymaz eve geldi. Çok tedirgindi, ikna etmekte bir hayli zorlandÄ±m. Åžiddeti yüksek bir travmaydÄ±.”

TIRNAKLARIYLA KAZIYARAK ELDE ETTÄ°KLERÄ° HAKLAR GASP EDÄ°LDÄ°

KadÄ±nlar arasÄ±nda üniversite, yüksek lisans ve doktora mezunu olanlar aÄŸÄ±rlÄ±kta. EÄŸitimin kadÄ±nlarÄ±n binbir türlü zorlukla ulaÅŸabildikleri bir hak olduÄŸunu düÅŸününce ihraçlar, güçlükle kazanÄ±lan eÄŸitim hakkÄ±nÄ±n da gaspÄ± anlamÄ±na geliyor.

Ä°hraçtan sonra kadÄ±nlarÄ±n, zorlukla edindiÄŸi ekonomik olanaklarÄ± ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±klarÄ± zarar görmüÅŸ. Aileye ya da baÅŸkalarÄ±na baÄŸÄ±mlÄ± yaÅŸama, aile baskÄ±sÄ±nÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ± da kadÄ±nlarÄ±n deneyimlediÄŸi sorunlar arasÄ±nda. KadÄ±nlardan biri bunu “Çocuk bakmaktan sendikal faaliyetlere vakit ayÄ±ramÄ±yorum. Sosyal yaÅŸamdan soyutlanÄ±p eve kapanÄ±p maddi sÄ±kÄ±ntÄ±lardan kaynaklÄ± çocuklarÄ±ma bakmak durumunda kaldÄ±m. EÅŸim ve benim ailemin tavÄ±rlarÄ± sertleÅŸti” diyerek, baÅŸka bir kadÄ±n ise “Toplumun benimsediÄŸi kadÄ±n rolüne bürünmem noktasÄ±ndaki psikolojik baskÄ± ve kendimi yetersiz hissetme duygusu yaÅŸadÄ±m” diyerek anlatÄ±yor.

EKONOMÄ°K SORUNLAR HEM KADINLARI HEM YAKINLARINI ETKÄ°LÄ°YOR

Ä°hraç süreci kadÄ±nlarda baÅŸta ekonomik sorunlar olmak üzere sosyal, ailesel, psikolojik bir çok probleme neden oluyor. Tablo sadece ihraç olanÄ± deÄŸil, en yakÄ±nlarÄ±ndakini de doÄŸrudan etkileyebiliyor, bu da kadÄ±nlara aÄŸÄ±r geliyor. KadÄ±nlarÄ±n yüzde 62’sinin kendileri dÄ±ÅŸÄ±nda en az bir baÅŸka kiÅŸiye de bakma yükümlülüÄŸü var; çocuklar, anne babalar, kardeÅŸler... Ä°ÅŸte yaÅŸananlardan örnekler:

♦ “ÇocuklarÄ±mÄ±n eÄŸitim giderini karÅŸÄ±lamada zorlanÄ±yorum. Ä°htiyaçlar karÅŸÄ±lanamadÄ±ÄŸÄ±ndan aile içinde psikolojik ve ekonomik anlamda sÄ±kÄ±ntÄ±lar oluÅŸuyor”

♦ “Tüm düzenimi ekonomik anlamda deÄŸiÅŸtirmek zorunda kaldÄ±m. Evimi deÄŸiÅŸtirdim. ArabamÄ±zÄ± sattÄ±k. HarcamalarÄ±mÄ±zÄ± minimuma indirdik. Uzman bir psikologdan yardÄ±m alÄ±yorum ve ilaç kullanÄ±yorum. Ne iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±m sorulunca cevap veremiyorum. Bazen hala öÄŸretmenim diyorum.”

♦ “OÄŸlum üniversiteyi baÅŸka ilde okuduÄŸu için, eÄŸitim giderlerini karÅŸÄ±layamadÄ±m. Ve dil okuduÄŸundan, yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± olmasÄ±, eÄŸitim hayatÄ±nÄ± olumsuz etkiliyor”

♦ “EÅŸimin iÅŸi gereÄŸi yurt dÄ±ÅŸÄ± eÄŸitimleri vardÄ±, benim yüzümden yurt dÄ±ÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± oldu ve firmasÄ± 4000 TL maaÅŸÄ±ndan kesti, eÅŸimin ailesi sanki suçlusu benmiÅŸim gibi davranÄ±yor, ihraçtan sonra bebeÄŸim oldu ve doÄŸal olarak maddi olarak sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸÄ±yoruz”

♦ "Güvenlik ve ruh saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ± korumak için evimi bir ÅŸehirde bÄ±rakÄ±p ailemin yanÄ±na geçtim. Ailenin yaklaÅŸÄ±mÄ± açÄ±sÄ±ndan sorun yaÅŸamasam da toplumsal hayattan kopukluk söz konusu. Ekonomik olarak ailemin desteÄŸi ile almÄ±ÅŸ olduÄŸum, artÄ±k pek kalamadÄ±ÄŸÄ±m bir evim var, borcum olduÄŸu gibi duruyor, evi devretmek durumundayÄ±m. Yer, yurt, düzen, aidiyet açÄ±sÄ±ndan ciddi bir sarsÄ±lma durumu mevcut. Üniversite yÄ±llarÄ± dahi çalÄ±ÅŸÄ±p tek baÅŸÄ±na ayakta durmaya alÄ±ÅŸkÄ±n ve mesleki olarak iÅŸ yükü mesai saatleri ile sÄ±nÄ±rlÄ± olmayan biri olarak ailenin yanÄ±na, düzenine, çevresine uymak zorunda olmak beni allak bullak etti. Bir kadÄ±n akademisyen olarak, kendi yaÅŸamÄ±mdan çok ciddi ödünler vererek oluÅŸturduÄŸum tüm birikimin bir anda bir hiç olduÄŸu duygusundayÄ±m"

YAÅžADIKLARI YERÄ° TERK ETMEK ZORUNDA KALDILAR

Ankete katÄ±lan kadÄ±nlarÄ±n yüzde 17’si ihraç edildikten sonra yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ili/ilçeyi deÄŸiÅŸtirmek sorunda kalmÄ±ÅŸ. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yeri deÄŸiÅŸtirenlerin yüzde 77’si bekâr, yüzde 23’ü ise evli.

Annesi ev emekçisi, babasÄ± iÅŸçi emeklisi olan, Ä°stanbul'da yaÅŸarken ihraçtan sonra DiyarbakÄ±r’a ailesinin yanÄ±na göç etmek zorunda kalan bir kadÄ±n öÄŸretmen yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸöyle anlatÄ±yor: “Düzenli aldÄ±ÄŸÄ±m maaÅŸa güvenerek 2013 yÄ±lÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ±m ihtiyaç kredisi 2019 AÄŸustos ayÄ±nda bitecek. Ödemelerin düzenli gidebilmesi için babam ödemelerimi yapÄ±yor ancak ailemin de aslÄ±nda böyle bir ödemeyi yüklenebilecek ekonomik geliri yok. Ä°stanbul’da yaÅŸamanÄ±n ekonomik güçlüÄŸünden dolayÄ± da epey bir miktar elden borçlarÄ±m da vardÄ±. Borç aldÄ±ÄŸÄ±m arkadaÅŸlarÄ±m durumum nedeniyle borçlarÄ±mÄ± gündeme getirmiyor olsalar da mahcubiyet duyuyorum. Åžu an geri ödemem gereken banka kredisi kadar elden borcum var. BunlarÄ±n bir kÄ±smÄ± döviz cinsinde. Åžu an elime geçen para yalnÄ±zca zorunlu masraflarÄ±ma gidiyor.”

Van’dan Ä°zmir’e göç etmek zorunda kalan baÅŸka bir kadÄ±n da “Kira ödeyemez oldum. Sosyal güvencem olmadÄ±ÄŸÄ± için saÄŸlÄ±k haklarÄ±ndan yararlanamÄ±yorum” diyor. SaÄŸlÄ±kçÄ± bir kadÄ±n da “Daha düÅŸük ücretle daha zor koÅŸullarda çalÄ±ÅŸmak zorunda kaldÄ±m. Ev yaÅŸantÄ±mÄ± deÄŸiÅŸtirip ailemin yanÄ±na taÅŸÄ±nmak zorunda kaldÄ±m.” diye anlatÄ±yor yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± süreci.

SAÄžLIKLARI BOZULDU, SAÄžLIK GÜVENCESÄ° ORTADAN KALKTI

Ä°hraç edilenler, kÄ±sa bir süre sonra saÄŸlÄ±k güvencesini kaybettiler. Her 4 kadÄ±n ihraçtan birinin saÄŸlÄ±k güvencesi yok. KadÄ±nlar bu süreç nedeniyle hem çeÅŸitli saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yaÅŸamÄ±ÅŸ,- hem de saÄŸlÄ±k güvencesi olmamasÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸ. KadÄ±n ihraçlarÄ±n yüzde 68’i genel saÄŸlÄ±k durumunun iyi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Ä°hraç olduÄŸunda hamile olan bir kadÄ±n emekçi, yaÅŸadÄ±klarÄ± yüzünden erken doÄŸum yapmÄ±ÅŸ. 15 yÄ±ldan fazla çalÄ±ÅŸma süresi olan ve iki kiÅŸiye bakmakla yükümlü bir kadÄ±n ise “Aile ile daha az görüÅŸme. Bel fÄ±tÄ±ÄŸÄ± tetiklenmesi. Gebelik tedavimin yarÄ±m kalmasÄ±. Kira giderimi karÅŸÄ±layamama. AracÄ±mÄ± satmak zorunda kaldÄ±m. OÄŸlumun tedavi giderlerini karÅŸÄ±lamakta zorluk yaÅŸÄ±yorum.” diyerek anlatÄ±yor sorunlarÄ±. 20 yÄ±ldan fazla çalÄ±ÅŸma süresi olan ve doktoralÄ± bir öÄŸretmen ise ihracÄ±n ardÄ±ndan “saÄŸlÄ±k sigortasÄ±ndan yoksun olup, hastalandÄ±ÄŸÄ±mda bir baÅŸkasÄ±nÄ±n sigortasÄ±ndan yararlanmanÄ±n" kendisine çok zor geldiÄŸini ifade ediyor.

UMUT HALA DÄ°RÄ°, DAYANIÅžMA HAYATÄ°

KadÄ±nlar yaÅŸadÄ±klarÄ± tüm bu zorlu süreçlere raÄŸmen umutlarÄ±nÄ± diri tutmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar, umut mesajlarÄ± veriyorlar, direniyorlar, dayanÄ±ÅŸmayÄ± artÄ±rma çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yorlar. BaÅŸta kamu emekçisi kadÄ±nlar olmak üzere tüm kadÄ±nlarÄ±n dayanÄ±ÅŸmayÄ± artÄ±rmasÄ±, daha çok yan yana olmak, bu umudun kazanÄ±ma dönüÅŸmesi için çok önemli.

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