Sinn Fein eski lideri Gerry Adamsâ€™Ä±n evine patlayÄ±cÄ± atÄ±ldÄ±

Sinn Fein Partisi eski lideri Gerry Adams’ın evine patlayıcı atıldığı bildirildi. Saldırıda yaralanan olmazken, Adams Twitter'dan açıklama yaptı.

Kuzey İrlanda’da cumhuriyetçi Sinn Fein Partisi eski lideri Gerry Adams’ın ve partinin kuzey bölgesi direktörünün evine Cuma günü patlayıcı fırlatıldığı bildirildi.

Partiden yapılan açıklamada Belfast’ta Cuma gecesi gerçekleşen ve hem Adams hem de Kuzey bölgesinde partinin başkanlığını yürüten Bobby Storey’in evlerini hedef alan saldırıda yaralanan olmadı.

Adams Twitter’dan yaptığı açıklamada “Hepimiz iyiyiz, kimse yaralanmadı. Tüm mesaj ve aramalar için teşekkür ederim. Olay yerine hızla gelen harika komşularımıza, Bölge Bekçileri ve parti temsilcilerine teşekkür ediyorum” dedi.

All well here. No one hurt. Thanks 4 all the texts & phone calls. Thanks 2 all the great neighbours, the Neighbourhood Watch & Sinn Féin reps who were here very quickly.