Sinn Fein eski lideri Gerry Adamsâ€™Ä±n evine patlayÄ±cÄ± atÄ±ldÄ±

Sinn Fein Partisi eski lideri Gerry Adamsâ€™Ä±n evine patlayÄ±cÄ± atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. SaldÄ±rÄ±da yaralanan olmazken, Adams Twitter'dan aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Kuzey Ä°rlanda’da cumhuriyetçi Sinn Fein Partisi eski lideri Gerry Adams’Ä±n ve partinin kuzey bölgesi direktörünün evine Cuma günü patlayÄ±cÄ± fÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Partiden yapÄ±lan açÄ±klamada Belfast’ta Cuma gecesi gerçekleÅŸen ve hem Adams hem de Kuzey bölgesinde partinin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yürüten Bobby Storey’in evlerini hedef alan saldÄ±rÄ±da yaralanan olmadÄ±.

Adams Twitter’dan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “Hepimiz iyiyiz, kimse yaralanmadÄ±. Tüm mesaj ve aramalar için teÅŸekkür ederim. Olay yerine hÄ±zla gelen harika komÅŸularÄ±mÄ±za, Bölge Bekçileri ve parti temsilcilerine teÅŸekkür ediyorum” dedi.

All well here. No one hurt. Thanks 4 all the texts & phone calls. Thanks 2 all the great neighbours, the Neighbourhood Watch & Sinn Féin reps who were here very quickly. — Gerry Adams (@GerryAdamsSF) 14 Temmuz 2018

Sinn Fein zabÄ±ta ve adalet sözcüsü yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada saldÄ±rÄ±dan dakikalar önce Adams’Ä±n torunlarÄ±nÄ±n evin önünde olduklarÄ±nÄ± söyledi.

Kuzey Ä°rlanda emniyet gücünden yapÄ±lan açÄ±klamada yetkililer Belfast’Ä±n batÄ±sÄ±nda iki ayrÄ± adrese saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtiÄŸini söyledi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 13:38

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