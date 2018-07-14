NorveÃ§li politikacÄ± Thorvald Stoltenberg hayatÄ±nÄ± kaybetti

NorveÃ§ Eski Savunma BakanÄ± ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± gÃ¶revlerinde bulunan PolitikacÄ± Thorvald Stoltenberg 87 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Mahmut ALGÜNERHAN

Oslo

Norveç’te eski Savunma BakanÄ± ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± görevlerinde bulunan politikacÄ± Thorvald Stoltenberg 87 yaÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. Norveç Haber AjansÄ± NTB!nin haberine göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in babasÄ± olan Thorvald Stoltenberg, rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± sebebiyle 13 Temmuz Cuma günü evinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Son ana kadar toplumsal sorunlarla ilgilenen Stoltenberg’in ölüm haberi Norveç'te üzüntüyle karÅŸÄ±landÄ±. Norveç BaÅŸbakanÄ± Erna Solberg, Twitter hesabÄ±ndan “Thorvald Stoltenberg’in ölüm haberi üzücü. Biz onu dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ± ve barÄ±ÅŸ gücü olarak hatÄ±rlÄ±yoruz, ama her ÅŸeyden önce sÄ±cak bir insandÄ±. Uzun bir hayat boyunca Norveç için büyük ve önemli çabalar sarf etti. Geriye kalan ailesine sÄ±cak düÅŸüncelerimi gönderiyorum” açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

Sosyal Demokrat Ä°ÅŸçi Partisi Arbeiderpartiet (AP) Genel BaÅŸkanÄ± Jonas Gahr Store de Norveç devlet kanalÄ± NRK’ya yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamasÄ±nda "Ä°yi insan Thorvald Stoltenberg artÄ±k aramÄ±zda olamayacak. Haberi derin bir üzüntüyle karÅŸÄ±lÄ±yoruz ve Thorvald’Ä± büyük bir ÅŸükranla hatÄ±rlayacaÄŸÄ±z" dedi.

SaÄŸ Parti'den olan ve Norveç’in eski baÅŸbakanlarÄ±ndan Kåre Willoch da NRK'ye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamasÄ±nda Stoltenberg'in Norveç için deÄŸerli bir insan olduÄŸunu söyledi ve “Çok bilgili bir politikacÄ±, eylem gücü ve insanlarla iletiÅŸim kurma ve faydalÄ± sonuçlara katkÄ±da bulunma yeteneÄŸi ile eÅŸsiz bir birleÅŸtiriciydi. Ona büyük deÄŸer verdim” açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

AP genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Hadia Tajik da Stoltenberg’i "OlaÄŸandÄ±ÅŸÄ± harika biri" olarak tanÄ±mladÄ± ve onun deÄŸerinde çok az insan olduÄŸunu söyledi. Tajik, NRK’ye "Ä°nsanlarla görüÅŸtüÄŸünde gösterdiÄŸi büyük saÄŸduyu sahipliÄŸi ve sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±yla iÅŸçi hareketi için önemli bir politikacÄ±ydÄ± ve politikalarÄ± uyguladÄ± ve geliÅŸtirdi" dedi ve kendisine minnettar olduklarÄ±nÄ± söylledi.

Norveç Sendikalar Konfederasyonu LO eski baÅŸkanÄ± Yngve Hågensen de NRK'ye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Onurlu bir insanÄ± kaybetik. Bugün 80. doÄŸum günümü 140 kiÅŸiyle kutlayacaÄŸÄ±m, eÄŸer Thorvald Stoltenberg yaÅŸasaydÄ±, davetliler arasÄ±nda o da olacaktÄ±" dedi.

YabancÄ± karÅŸÄ±tÄ± olarak bilinen FRP'nin Eski Genel BaÅŸkanÄ± Carl I. Hagen de NRK'ye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamasÄ±nda Stoltenberg ‘in hem kiÅŸiliÄŸine hem de toplumsal yapÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±na büyük deÄŸer verdiÄŸini söyledi ve “Siyasi tartÄ±ÅŸmada birbirimize sÄ±k sÄ±k karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±k ama iyi bir iliÅŸkimiz vardÄ± ve birbirimize saygÄ± duyuyorduk” dedi.

Venstre Partisi’nin baÅŸkanÄ± Trine Skei Grande de Stoltenberg'in büyük bir politikacÄ± ve diplomat olduÄŸunu söyledi.

THORVALD STOLTENBERG KÄ°MDÄ°R?

Thor Stoltenberg, Odvar Nordlis hükümetinde 1979-1981 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, daha sonra 1987-1989 ve 1990-1993 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Gro Harlem Brundtland hükümeti dönemlerinde DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± olarak görev yaptÄ±.

ArdÄ±ndan Balkan savaÅŸÄ±nÄ±n hÄ±zla ilerlediÄŸi 1993-1995 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda eski Yugoslavya'daki BM barÄ±ÅŸ hakemi, 1990 yÄ±lÄ±nda BM Mülteciler Yüksek KomiserliÄŸi görevini yürüttü. 1999'dan 2008'e kadar Norveç KÄ±zÄ±l HaçÄ±'nÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±.

Thorvald Stoltenberg, Norveç’in eski baÅŸbakanÄ± ve ÅŸu anki NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in babasÄ±dÄ±r. KÄ±zÄ± Camilla Stoltenberg ise Norveç Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Enstitüsü'nün direktörüdür. Thorvald Stoltenberg’in 51 yaÅŸlarÄ±nda olan Nini adlÄ± bir kÄ±zÄ± da uyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olarak 2014 yÄ±lÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. KÄ±zÄ±nÄ±n uyuÅŸturutucu baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±ktan sonra Thorvald Stoltenberg uyuÅŸturucuyla mücadele etti.

Daha sonra vokalist olan Lars Lillo-Stenberg tarafÄ±ndan yazÄ±lan "Nini" kitabÄ± basÄ±ldÄ±. KitabÄ±n projesi için bizzat Stoltenberg inisiyatif aldÄ±. KitabÄ±n basÄ±lmasÄ±ndan sonra Thorvald Stoltenberg, "Lars'Ä±n bunun için zaman ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± için ona sonsuza dek minnettarÄ±m. Bana göre bu altÄ±n deÄŸerinde. Onu her gün düÅŸünüyorum. Üzüntüm kitapla geri geldi ama ben buna kendimi hazÄ±rlandÄ±m” açÄ±klamasÄ±nda bulunmuÅŸtu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 13:35

www.evrensel.net