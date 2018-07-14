Sofralarda bozuk gÄ±da endiÅŸesi!

CHP NiÄŸde Milletvekili Ã–mer FethiÂ GÃ¼rer, 'SÃ¼tsÃ¼z peynir,Â sahte bal gibi Ã¼rÃ¼nler tÃ¼keticiye sunuluyor' dedi.

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, her geçen yÄ±l biraz daha artan ‘gÄ±da terörü’ sorununu, TBMM gündemine taÅŸÄ±dÄ±. Gürer’in konuyla ilgili yazÄ±lÄ± soru önergesine verilen yanÄ±tta, 2017 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan denetimlerde gÄ±da iÅŸletmelerine 3 milyar 793 milyon 692 TL tutarÄ±nda idari para cezasÄ± kesildiÄŸi açÄ±klandÄ±. Gürer, “Sütsüz peynir, sahte bal gibi ürünler tüketiciye sunuluyor” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yazÄ±lÄ± soru önergesinde, ”2017 yÄ±lÄ±nda gÄ±da ve ilaç gibi bozulma çürüme ve son kullanma tarihi geçmesi nedeni ile imha kararÄ± verilen emtia tutarÄ± ve daÄŸÄ±lÄ±mÄ± nedir? Bu konuda sorunun azamiye indirilmesi için çalÄ±ÅŸma yapÄ±lmakta mÄ±dÄ±r? Denetimlerde süresi geçtiÄŸi halde imha edilmediÄŸi saptanan yaptÄ±rÄ±m uygulanan var mÄ±dÄ±r?” ÅŸeklindeki sorularÄ±n yanÄ±tlanmasÄ±nÄ± istedi.

BAKANLIKTAN GÜRER’E CEVAP GELDÄ°

Gürer’in önergesine GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan verilen yanÄ±tta, “5996 sayÄ±lÄ± Kanun’un 40’Ä±ncÄ± maddesinin 1 ‘inci fÄ±krasÄ±nÄ±n d bendinde yer alan “Resmî kontrol sonucu bozulduÄŸu, kokuÅŸtuÄŸu, ambalajÄ± ürüne zarar verecek ÅŸekilde hasar gördüÄŸü, son tüketim tarihi geçtiÄŸi tespit edilen ürünlerin piyasada bulunmasÄ±, satÄ±ÅŸa veya tüketime sunulmasÄ± hâlinde iÅŸyeri sahiplerine bin Türk LirasÄ± idarî para cezasÄ± verilir. Ürünlere el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.” hükmü gereÄŸi gÄ±da iÅŸletmelerine 2017 yÄ±lÄ±nda toplam 3milyar 793 milyon 691 TL tutarÄ±nda 2 bin 351 adet idari para cezasÄ± uygulanmÄ±ÅŸtÄ±r” denildi. Son tüketim tarihi geçtiÄŸi tespit edilen gÄ±da maddelerinin tüm masraflarÄ±nÄ±n sahibi tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanmak üzere piyasadan toplattÄ±rÄ±larak mülkiyetinin kamuya geçirildiÄŸinin belirtildiÄŸi açÄ±klamada, ”Mülkiyeti kamuya geçirilen gÄ±danÄ±n baÅŸka bir suretle deÄŸerlendirilmesi mümkün deÄŸil ise BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gözetiminde ürünler imha edilmektedir” ifadelerine yer verildi. AçÄ±klamada ayrÄ±ca ÅŸu ifadelere yer verildi: ”BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca, Ä°laç Takip Sistemine 2018 yÄ±lÄ± içerisinde geçilmiÅŸ olup, bu sistemle veteriner tÄ±bbi ürünlerin son kullanma tarihi geçmiÅŸ veya bozulmuÅŸ olanlarÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ± kÄ±sÄ±tlanmÄ±ÅŸtÄ±r. YapÄ±lan denetimlerde süresi geçtiÄŸi halde imha edilmeyen veteriner tÄ±bbi ürünler için ulaÅŸmÄ±ÅŸ bir veri de bulunmamaktadÄ±r.” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

SÜTSÜZ PEYNÄ°R, SAHTE BAL...

YanÄ±t üzerine bir açÄ±klama yapan Gürer de bazÄ± gÄ±da ürünlerinin sahte, bozuk ve saÄŸlÄ±ÄŸa zararlÄ± bir ÅŸekilde tüketime sunulduÄŸunu belirterek “Sütsüz peynir, sahte bal gibi çok sayÄ±da ürünün varlÄ±ÄŸÄ± ve tüketiciye sunulduÄŸu bir gerçektir. Bu konuda ilgili birimlerin denetimleri daha sÄ±k ve çözüm odaklÄ± yapmasÄ± yurttaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± açÄ±sÄ±ndan büyük önem arz etmektedir” diye konuÅŸtu. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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