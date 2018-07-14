AGÄ°Tâ€™in Ã–zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼ Demokrasi mektubuna savcÄ±dan yanÄ±t

Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±nÄ±n Ã–zgÃ¼rlÃ¼kÃ§Ã¼ Demokrasi ile ilgili mektubuna Ä°stanbul BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n cevap verdiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

KHK ile kapatÄ±lan Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin durumuna iliÅŸkin Avrupa Güvenlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (AGÄ°T) gönderdiÄŸi mektuba Ä°stanbul BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n cevap verdiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. AGÄ°T suçlamalarÄ±n düÅŸürülmesini isterken, savcÄ±lÄ±k haberlerde geçen “Kürdistan” kelimesini “etnik bölücü hedef” olarak gösterdi.

Ä°stanbul 7’nci Sulh Ceza HakimliÄŸi tarafÄ±ndan 28 Mart’ta Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ve Gün Matbaaya kayyÄ±m atandÄ±. KayyÄ±m atanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan operasyonda, gazetenin 14 çalÄ±ÅŸanÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 14 çalÄ±ÅŸandan 6’sÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkeme tarafÄ±ndan tutuklandÄ±. Gün matbaanÄ±n ise gözaltÄ±na alÄ±nan 24 çalÄ±ÅŸanÄ±ndan 22’si tutuklandÄ±.

Gazete ve matbaaya kayyÄ±m atandÄ±ktan 2 gün sonra AGÄ°T Medya ÖzgürlüÄŸü Temsilcisi (MÖT) Harlem Dêsir’in Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na mektup gönderdiÄŸi mektuba Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 9 Nisan’da cevap verdiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±.

AGÄ°T’in 30 Mart’ta gönderdiÄŸi mektupta gazeteye baskÄ±n yapÄ±lmasÄ± ve TMSF tarafÄ±ndan kayyÄ±m atanmasÄ±na derin endiÅŸe duyulduÄŸuna yer verildi. Gazeteye kayyÄ±m atanmasÄ±nÄ±n gazetenin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na ciddi bir saldÄ±rÄ± ve Türk medyasÄ±nÄ±n çok sesliliÄŸi baÄŸlamÄ±nda bir gerileme teÅŸkil ettiÄŸinin ifade edildiÄŸi mektupta, gazetecilerin, meslekleriyle ilgili faaliyetleri ile “terör” suçlamasÄ±yla suçlanmamasÄ± gerektiÄŸi ifade edildi.

Tutuklanan 6 gazeteci ve 22 matbaa çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n istendiÄŸi mektupta, suçlamalarÄ±n düÅŸürülmesi ve gazetenin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±na saygÄ± gösterilmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuldu. Mektupta, “Ä°fade özgürlüÄŸünü koruyan çok sesli medya ortamÄ±nÄ±n güvenlik sÄ±namalarÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan toplumlarÄ± güçlendireceÄŸi...” ifadesine yer verildi.

‘KÜRDÄ°STAN’ KELÄ°MESÄ° BÖLÜCÜLÜK SAYILDI

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, bilgi alÄ±nmak üzere mektubu Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na gönderdiÄŸi belirtildi. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar SoruÅŸturma Bürosu SavcÄ±sÄ± Uygur Kaan ArÄ±soy’un, AGÄ°T’in mektubuna 9 Nisan’da cevap verdiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. VerdiÄŸi yanÄ±tta, gazetenin TSK’nin Suriye’nin Afrin kentine yönelik operasyonuna karÅŸÄ± olumsuz algÄ± oluÅŸturduÄŸunu belirten ArÄ±soy, gazetenin YPG ve YPJ’nin eylemlerini “direniÅŸ” olarak göstermesini suç unsuru olarak deÄŸerlendirdi. Haberlerde “Kürdistan” kelimesine yer verilmesini ise “Bölücü terör örgütünün asÄ±l etnik bölücü hedefi” iddiasÄ±yla tanÄ±mlandÄ±. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 13:16

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