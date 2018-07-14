FotoÄŸraf: Ä°brahim Uzun/AA
Su alan akaryakÄ±t gemisinde tahliye iÅŸlemi baÅŸladÄ±
AydÄ±n'Ä±n KuÅŸadasÄ± ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda bir akaryakÄ±t gemisinin su almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Gemiye gÃ¶nderilen ekipler tahliye iÅŸlemine baÅŸladÄ±.
AydÄ±n'Ä±n KuÅŸadasÄ± ilçesi açÄ±klarÄ±nda bulunan bir akaryakÄ±t gemisinin, makine bölümündeki arÄ±zadan dolayÄ± su almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
AlÄ±nan bilgiye göre, kÄ±yÄ±dan yaklaÅŸÄ±k 3 mil uzaklÄ±ktaki T.Caroline adlÄ± gemi, makine bölümündeki arÄ±zadan dolayÄ± su almaya baÅŸladÄ±. YardÄ±m talebi üzerine AydÄ±n BüyükÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiye Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan dalgÄ±ç pompalar bölgeye gönderildi.
TANKERE DOLAN SU TALÄ°YE EDÄ°LMEYE BAÅžLANDI
Ä°zmir'in AliaÄŸa ilçesinden gelen ilk römorkör, tankere yanaÅŸarak dolan suyun tahliyesine baÅŸladÄ±. AyrÄ±ca, tankerin ana kumandasÄ±na elektrik takviyesi de yapÄ±ldÄ±. Yetkililer tankerin batma riskinin ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. AliaÄŸa'dan yola çÄ±kan ikinci römorkör geldikten sonra, tankerden su tahliyesi sürdürülerek, yedeklenip, AliaÄŸa'ya götürüleceÄŸi bildirildi. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 17:37