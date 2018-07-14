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FotoÄŸraf: Ä°brahim Uzun/AA
KuÅŸadasÄ± aÃ§Ä±klarÄ±nda bulunan bir akaryakÄ±t gemisi su almaya baÅŸladÄ±
14 Temmuz 2018 13:04
AydÄ±n'Ä±n KuÅŸadasÄ± ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda bir akaryakÄ±t gemisinin su almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
AydÄ±n'Ä±n KuÅŸadasÄ± ilçesi açÄ±klarÄ±nda bulunan bir akaryakÄ±t gemisinin, makine bölümündeki arÄ±zadan dolayÄ± su almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
AlÄ±nan bilgiye göre, kÄ±yÄ±dan yaklaÅŸÄ±k 3 mil uzaklÄ±ktaki T.Caroline adlÄ± gemi, makine bölümündeki arÄ±zadan dolayÄ± su almaya baÅŸladÄ±. YardÄ±m talebi üzerine AydÄ±n BüyükÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiye Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan dalgÄ±ç pompalar bölgeye gönderildi. Su alan gemide dalgÄ±ç pompalarla su tahliyesi gerçekleÅŸtiriliyor. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 13:08
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