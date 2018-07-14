'KaÄŸÄ±tta kur sabitlensin, gazetecilik gÃ¼vence altÄ±na alÄ±nsÄ±n'

CHP Milletvekili Utku Ã‡akÄ±rÃ¶zer, basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve basÄ±n emekÃ§ilerinin sorunlarÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Meclis'e Ã¶nerge verdi.

CHP EskiÅŸehir Milletvekili Utku ÇakÄ±rözer, basÄ±n özgürlüÄŸü ve basÄ±n emekçilerinin sorunlarÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için Meclis'e araÅŸtÄ±rma önergesi verdiklerini belirterek basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

CHP EskiÅŸehir Milletvekili Utku ÇakÄ±rözer, gazete ve gazetecilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± istedi. TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na sunduÄŸu araÅŸtÄ±rma önergesini Meclis’te düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda kamuoyu ile paylaÅŸan ÇakÄ±rözer, sarÄ± basÄ±n kartÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z kurumlar tarafÄ±ndan verilmesi gerektiÄŸine dikkat çekti, artan baskÄ± maliyetlerine karÅŸÄ± kaÄŸÄ±tta kurun sabitlenmesini istedi.

Meclis BaÅŸkanÄ± seçilen Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n Habertürk gazetesinin kapatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin sarf ettiÄŸi “Birini kapattÄ±k, biri kaldÄ±, onlar da bizim gibi iÅŸsiz kaldÄ±” sözlerini hatÄ±rlatan ÇakÄ±rözer, bu tür ifadelerin devlet yöneticilerince bu kadar rahat dile getirilmesinin basÄ±n özgürlüÄŸü açÄ±sÄ±ndan kaygÄ± verici olduÄŸunu söyledi. AçÄ±klamasÄ±nda Türkiye’nin basÄ±n özgürlüÄŸü konusunda 180 ülke içerisinde 157’inci sÄ±rada yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan ÇakÄ±rözer, 12 bin gazetecin iÅŸsiz olduÄŸunu, 144 gazetecinin de cezaevlerinde tutulduÄŸunu dile getirdi.

ÇakÄ±rözer geçtiÄŸimiz hafta yayÄ±nlanan 703 sayÄ±lÄ± KHK ile BYGEM’in CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iletiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlatarak gazetecilere sarÄ± basÄ±n kartÄ± verilmesi konusunda yeni düzenlemelere gidilmesi gerektiÄŸini belirtti. GeçmiÅŸte olduÄŸu gibi sarÄ± basÄ±n kartÄ± verilmesi ve akreditasyon uygulamasÄ±nÄ±n gazetecileri cezalandÄ±rma yöntemi olarak uygulanmamasÄ± gerektiÄŸini söyleyen ÇakÄ±rözer, “SarÄ± basÄ±n kartÄ± Avrupa ülkelerinde olduÄŸu gibi sendikalar ve meslek örgütlerinden oluÅŸan baÄŸÄ±msÄ±z bir kurum aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla verilmelidir” dedi.

BERBEROÄžLU VE ERDEM’E ÖZGÜRLÜK TALEBÄ°

395 gündür tutuklu bulunan Milletvekili Enis BerberoÄŸlu ile PM üyesi eski Milletvekili Eren Erdem’e özgürlük talebiyle açÄ±klamasÄ±na baÅŸlayan ÇakÄ±rözer, Türkiye’de basÄ±n özgürlüÄŸü ile ilgili sorunlarÄ±n giderek arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. ÇaÄŸdaÅŸ Gazeteciler DerneÄŸi’nin verilerinden örnekler veren ÇakÄ±rözer, “2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk 6 ayÄ±nda 27 gazeteci gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 32 gazeteci tutuklandÄ±. YaklaÅŸÄ±k 55 gazeteci iÅŸten atÄ±ldÄ±. ÇeÅŸitli gerekçelerle bugün Enis BerberoÄŸlu, Eren Erdem baÅŸta olmak üzere toplamda 144 gazeteci cezaevinde özgürlüklerinden mahrum bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ. Bu durum ülkemizin uluslararasÄ± alanda itibarÄ±nÄ± zedelerken halkÄ±n gerçekleri bilme hakkÄ±nÄ± da ortadan kaldÄ±rmaktadÄ±r. MeslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n tutuklanmasÄ±, özellikle ÅŸiddetle hiçbir ilgisi olmayan meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n ifade özgürlüÄŸü ve basÄ±n özgürlüÄŸünün ellerinden alÄ±nmasÄ± uygulamalarÄ± son bulmalÄ±dÄ±r. DüÅŸünceleri ve yazÄ±larÄ± nedeniyle haksÄ±z, hukuksuz cezaevinde olan gazeteciler bir an önce özgürlüÄŸüne kavuÅŸmalÄ±dÄ±r” dedi.

BTK istedi, JINNEWSâ€™e 'Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ±'ndan dava aÃ§Ä±ldÄ±

KAÄžIT FÄ°YATLARINA ‘KUR SABÄ°TLEMESÄ°’ YAPILMALI

BasÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± en önemli sorunlar arasÄ±nda finansal sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n olduÄŸunu aktaran ÇakÄ±rözer, dolar kurunda yaÅŸanan artÄ±ÅŸÄ±n kaÄŸÄ±t fiyatlarÄ±nÄ± artÄ±rmasÄ± nedeniyle gazetelerin maliyetlerinin arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. GeçtiÄŸimiz günlerde yazÄ±lÄ± basÄ±nÄ±nÄ± durduran Habertürk gazetesi ve ay sonunda kapanma kararÄ± alÄ±nan KRT TV’nin maliyet artÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ayakta kalmakta zorlandÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan ÇakÄ±rözer, gazeteciliÄŸin sürdürülebilirliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± için maliyet artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n en önemli kaynaÄŸÄ± olan kaÄŸÄ±t fiyatlarÄ± konusunda önerilerini sÄ±raladÄ±. ÇakÄ±rözer, “Gazetelerin sürdürülebilirliÄŸinin saÄŸlanmasÄ± açÄ±sÄ±ndan gazetelerin maliyetlerini arttÄ±ran en önemli etkenlerden birisi olan kaÄŸÄ±t fiyatlarÄ± konusunda kur sabitlemesi yapÄ±lmasÄ± ya da kaÄŸÄ±t masraflarÄ±nÄ±n devlet tarafÄ±ndan desteklenmesi yönünde düzenleme yapÄ±lmalÄ±dÄ±r” dedi.

12 BÄ°N GAZETECÄ° Ä°ÅžSÄ°Z

Medya kurumlarÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ± ile yüksek olan iÅŸsizlik oranÄ±nÄ±n daha da arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren ÇakÄ±rözer, “TÜÄ°K verilerine göre iÅŸsizliÄŸin %19,1 ile en yüksek olduÄŸu meslek alanlarÄ±ndan birisi gazeteciliktir. Sektörde iÅŸsizlik oranÄ± yüzde 30’lara varmÄ±ÅŸ, bugün 12 bin civarÄ±nda meslektaÅŸÄ±mÄ±z iÅŸsiz. OHAL kapsamÄ±nda da toplam 167 basÄ±n, yayÄ±n, radyo, televizyon ve haber ajansÄ± kapatÄ±lmÄ±ÅŸ, bu kapsamda birçok medya çalÄ±ÅŸanÄ± iÅŸsiz kalmÄ±ÅŸtÄ±r. Son olarak 3 gazete kapatÄ±ldÄ±. Bu durum iÅŸsiz sayÄ±sÄ±nÄ± daha da çok arttÄ±racak” dedi.

EleÅŸtirel sesleri kÄ±smak iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ araÃ§ devrede!

'GAZETECÄ°LERÄ° CEZALANDIRMAK Ä°ÇÄ°N KULLANILMAMALI'

ÇakÄ±rözer, BasÄ±n YayÄ±n Enformasyon Genel MüdürlüÄŸünün 9 Temmuz’da yayÄ±nlanan 703 sayÄ±lÄ± KHK ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlanmasÄ±na da deÄŸinerek geçmiÅŸte olduÄŸu gibi sarÄ± basÄ±n kartlarÄ±nÄ±n verilmesi ve akreditasyon uygulamasÄ±nÄ±n gazetecileri cezalandÄ±rma yöntemi olarak uygulanmamasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi.

Gazetecilerin hangi görüÅŸten olursa olsun mesleklerini yapabilmelerinin güvence altÄ±na alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan ÇakÄ±rözer, “Gazetecilerin sarÄ± basÄ±n kartÄ± almasÄ± Avrupa ülkelerinde olduÄŸu gibi sendikalar ve meslek örgütlerinden oluÅŸan baÄŸÄ±msÄ±z bir kurum aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla saÄŸlanmalÄ±dÄ±r” dedi. ÇakÄ±rözer, dijital yayÄ±n çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n sarÄ± basÄ±n kartÄ± alamadÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek sayÄ±larÄ± yaklaÅŸÄ±k 100 bini bulan gazetecilerin basÄ±n iÅŸ kapsamÄ±na alÄ±nmasÄ± için gerekli düzenlemenin yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine de dikkat çekti.

'ANADOLU BASINI DESTEKLENMELÄ°'

Anadolu basÄ±nÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlara da deÄŸinen ÇakÄ±rözer, yerel basÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n basÄ±n ilan kurumunun ilanlarÄ±ndan eÅŸit ve adil bir ÅŸekilde yararlandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Bu konuda yaptÄ±klarÄ± çalÄ±ÅŸmalara da deÄŸinen ÇakÄ±rözer, “Anadolu’da halkÄ±n en önemli haber alma kaynaÄŸÄ± olan yerel basÄ±nÄ±n sorunlarÄ± acil bir ÅŸekilde çözülmeli ve BasÄ±n Ä°lan Kurumunun keyfi bir ÅŸekilde davranmasÄ±nÄ±n önüne geçilmelidir. Yerel radyo, televizyon, yazÄ±lÄ± ve dijital basÄ±nÄ±n desteklenmesi için önlemler alÄ±nmalÄ±dÄ±r. Yerel televizyonlarÄ±n kamu ilanlarÄ±ndan yararlanmasÄ± için gerekli yapÄ± oluÅŸturulmalÄ±, alÄ±nan reklamlarÄ±n eÅŸit daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ± saÄŸlanmalÄ±dÄ±r. Bu konuda BasÄ±n Ä°lan Kurumunun keyfi davranmasÄ±nÄ±n önüne geçilmeli ve reklam gelirlerini eÅŸit ve adil bir ÅŸekilde daÄŸÄ±tmasÄ± saÄŸlanmalÄ±dÄ±r” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

RTÃœKâ€™ten Star TV'ye 'OsmanlÄ± yÃ¶neticilerine hakaret' cezasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 13:09

www.evrensel.net