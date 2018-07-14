2018 DÃ¼nya KupasÄ± Finali: Fransa ile HÄ±rvatistan kupa iÃ§in sahada

Rusya'nÄ±n ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± 2018 DÃ¼nya KupasÄ±â€™nÄ±n sonuna gelindi. Finalde Fransa ikinci, HÄ±rvatistan ise ilk ÅŸampiyonluÄŸu iÃ§in mÃ¼cadele edecek.

Rusya'nÄ±n ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± 2018 FIFA Dünya KupasÄ±'nda ÅŸampiyon, yarÄ±n oynanacak final karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± ile belli olacak.

14 Haziran'da oynanan açÄ±lÄ±ÅŸ mücadelesi ile baÅŸlayan turnuvada 32 takÄ±mdan geriye 2 ekip kaldÄ±. 64'üncü müsabaka olacak final maçÄ± ile tamamlanacak 32 günlük heyecan dolu organizasyonda Fransa ile HÄ±rvatistan, kupaya uzanmak için sahaya çÄ±kacak.

Finalde, Fransa ikinci, HÄ±rvatistan ise ilk ÅŸampiyonluÄŸu için mücadele edecek.

BaÅŸkent Moskova'daki Luzhniki StadÄ±'nda oynanacak maç, saat 18.00'de baÅŸlayacak.

KarÅŸÄ±laÅŸmada Arjantin Futbol Federasyonundan Nestor Pitana düdük çalacak. Pitana'nÄ±n yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± aynÄ± ülkeden Hernan Maidana ve Juan Belatti yapacak.

Mücadele, TRT 1'den naklen yayÄ±nlanacak.

DÃ¼nya KupasÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼k maÃ§Ä± bugÃ¼n: BelÃ§ika-Ä°ngiltere

FRANSA'NIN FÄ°NAL YOLU

2018 FIFA Dünya KupasÄ±'nda Avustralya, Peru ve Danimarka ile C Grubu'nda yer alan Fransa, grubu 7 puanla lider bitirdi.

Turnuvadaki ilk iki maçÄ±nÄ± kazanarak son müsabakalar öncesi gruptan çÄ±kmayÄ± garantileyen Fransa'nÄ±n, 0-0 sona eren Danimarka karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda sergilediÄŸi futbol ise tribündekilerin tepkisini çekmiÅŸti.

Son 16 turunda Arjantin ile erken final tadÄ±nda bir maç oynayan Fransa, güçlü rakibini 2-1 geriye düÅŸmesine raÄŸmen 4-2 maÄŸlup etti.

Çeyrek finalde Uruguay'Ä± 2-0 yenen Fransa, yarÄ± finalde ise Samuel Umtiti'nin kafa golüyle Belçika'yÄ± eledi ve adÄ±nÄ± finale yazdÄ±rdÄ±.

HIRVATÄ°STAN'IN FÄ°NAL YOLU

2018 FIFA Dünya KupasÄ±'nda D Grubu'nda ÅŸampiyonluk adaylarÄ±ndan Arjantin'in yanÄ± sÄ±ra Nijerya ve Ä°zlanda ile mücadele eden HÄ±rvatistan, 3 maçÄ±nÄ± da kazanarak son 16 turuna çÄ±ktÄ±.

HÄ±rvatlarÄ±n 3-0'lÄ±k Arjantin galibiyeti, turnuvadaki iddialarÄ±nÄ± herkese gösterdi. Grup maçlarÄ±nda 7 gol atan HÄ±rvatistan, sadece 1 gol yedi.

HÄ±rvatistan, son 16 turu, çeyrek ve yarÄ± final maçlarÄ±nda ise normal sürede turu geçemedi. Son 16 turunda Danimarka ve çeyrek finalde Rusya'yÄ± penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ± sonucunda eleyen HÄ±rvatlar, yarÄ± finalde ise Ä°ngiltere'yi uzatma bölümünde bulduÄŸu golle saf dÄ±ÅŸÄ± bÄ±raktÄ±.

Mithat Fabian SÃ¶zmen'le DÃ¼nya KupasÄ±'nda finale doÄŸru â€‹

Grafik: AA

â€‹ Ä°KÄ° TAKIMIN GOLCÜLERÄ°

HÄ±rvatistan ile Fransa'nÄ±n turnuvadaki gol daÄŸÄ±lÄ±mlarÄ± dengeli oldu.

HÄ±rvatistan'da 3 futbolcu 2'ÅŸer kez fileleri havalandÄ±rdÄ±. Mario Mandzukic, Luka Modric ve Ivan Perisic, attÄ±klarÄ± gollerle turlarÄ±n geçilmesinde önemli rol oynadÄ±.

Fransa'da da Antoine Griezmann ve Kylian Mbappe, attÄ±klarÄ± 3'er golle takÄ±mlarÄ±nÄ±n gol yükünü çekti.

HIRVATÄ°STAN'IN GALÄ°BÄ°YETÄ° YOK

Ä°ki ülke A milli futbol takÄ±mlarÄ± arasÄ±ndaki rekabette 6. maç, yarÄ±n oynanacak. Rekabette Fransa'nÄ±n büyük üstünlüÄŸü bulunuyor.

Geride kalan 5 karÅŸÄ±laÅŸmada Fransa 3 kez kazanÄ±rken, HÄ±rvatistan galibiyetle tanÄ±ÅŸamadÄ±. Ä°ki maç ise beraberlikle sona erdi.

Fransa'nÄ±n 9 golüne, HÄ±rvatlar 3 golle yanÄ±t verebildi.

Ä°LK ÜÇ MAÇ FRANSA'NIN

Fransa, HÄ±rvatistan karÅŸÄ±sÄ±ndaki 3 galibiyetini de oynadÄ±klarÄ± ilk 3 maçta elde etti.

Ä°ki takÄ±m, ilk kez 8 Temmuz 1998'de karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Fransa'nÄ±n ev sahipliÄŸinde düzenlenen 1998 FIFA Dünya KupasÄ±'ndaki yarÄ± final mücadelesinde kazanan 2-1'lik sonuçla ev sahibi ekip oldu ve adÄ±nÄ± finale yazdÄ±rdÄ±.

HÄ±rvatlar o maçta ÅŸu anki federasyon baÅŸkanlarÄ± Davor Suker'in golüyle öne geçse de Fransa, Lillian Thuram'Ä±n 2 golüyle sahadan galip ayrÄ±ldÄ±.

Fransa, söz konusu turnuvanÄ±n finalinde de Brezilya'yÄ± 3-0 maÄŸlup ederek tarihindeki ilk ve tek dünya ÅŸampiyonluÄŸunu kazandÄ±.

EN FARKLI SKOR

Ä°ki ekibin rekabetinde en farklÄ± galibiyet de 1998 FIFA Dünya KupasÄ±'ndan bir yÄ±l sonra oynanan maçta ortaya çÄ±ktÄ±.

Fransa'da oynanan hazÄ±rlÄ±k maçÄ±nÄ± ev sahibi takÄ±m, 3-0 kazandÄ±. Bu iki takÄ±m arasÄ±ndaki en farklÄ± galibiyet olarak kayÄ±tlara geçti.

SON MAÇ 8 YIL ÖNCE

HÄ±rvatistan ile Fransa, son olarak 29 Mart 2011'de oynanan hazÄ±rlÄ±k maçÄ±nda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Fransa'da oynanan hazÄ±rlÄ±k mücadelesi, baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gibi 0-0 sona erdi.

HIRVATÄ°STAN 23. MAÇINDA

KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ilk Dünya KupasÄ± olan 1998 Fransa'da üçüncülük elde ederek adÄ±ndan söz ettiren HÄ±rvatistan, ardÄ±ndan katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 3 turnuvada grup aÅŸamasÄ±nÄ± geçemedikten sonra Rusya'da bu ÅŸanssÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±.

Dünya KupasÄ±'nda bugüne kadar oynadÄ±ÄŸÄ± 22 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 maÄŸlubiyet alan HÄ±rvatlar, 33 gol atarken, kalelerinde 22 gol gördü.

FRANSA 66. KARÅžILAÅžMADA

Fransa, Rusya'daki turnuva ile birlikte 15. Dünya KupasÄ±'nÄ± yaÅŸÄ±yor. FransÄ±zlar, 1998'de ev sahibi olduklarÄ± turnuvayÄ± kazanarak dünya ÅŸampiyonu unvanÄ±nÄ± elde etmiÅŸti.

O günden sonra üst üste katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 4 turnuvada da çeyrek finalden yukarÄ±sÄ±nÄ± göremeyen Fransa, Rusya'da ise finale kalarak bu gidiÅŸatÄ± bozdu.

Dünya sÄ±ralamasÄ±nda 7. basamakta bulunan Fransa, turnuva tarihinde çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 65 maçta 33 galibiyet, 13 beraberlik ve 19 yenilgi aldÄ±. Söz konusu müsabakalarda 116 gol atan Fransa, kalesinde ise 75 gol gördü.

MUHTEMEL 11’LER

4-3-3 formasyonuyla sahaya dizilen takÄ±mlarÄ±n muhtemel 11’leri ÅŸöyle:

Fransa - Hugo Lloris; Lucas Hernandez, Samuel Umtiti, Raphael Varane, Benjamin Pavard; N’Golo Kante, Paul Pogba, Blaise Matuidi; Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, Olivier Giroud.

HÄ±rvatistan - Danijel Subasic; Ivan Strinic, Domagoj Vida, Dejan Lovren, Sime Vrsaljko; Marcelo Brozovic, Ivan Rakitic, Luka Modric; Ivan Perisic, Ante Rebic, Mario Mandzukic. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 12:49

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