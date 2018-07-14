GÃ¶beklitepe'de yeni bulgulara rastlandÄ±

Urfa'da yer alan ve dÃ¼nya Ã§apÄ±nda bilinen en eski tapÄ±nak merkezi olan GÃ¶beklitepe'de 15 mega anÄ±tsal tapÄ±nak ile 200'den fazla dikili taÅŸa rastlandÄ±.

Tarihin baÅŸlangÄ±ç noktasÄ± olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de, 15 mega anÄ±tsal tapÄ±nak ile 200'den fazla dikili taÅŸÄ±n daha olduÄŸu tespit edildi.

Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve ÅžanlÄ±urfa Kültür VarlÄ±klarÄ± Koruma Bölge Kurulu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mehmet Önal, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alÄ±nmasÄ±nda emeÄŸi geçenlere teÅŸekkür etti.

Göbeklitepe'nin dünyanÄ±n en önemli yerleÅŸim birimlerinin baÅŸÄ±nda geldiÄŸini vurgulayan Önal, Türkiye'nin bulunduÄŸu coÄŸrafi konum itibariyle insanlÄ±k tarihine Ä±ÅŸÄ±k tuttuÄŸunu dile getirdi. Göbeklitepe'deki kazÄ±larÄ±n yaklaÅŸÄ±k 150 yÄ±l sürmesinin öngörüldüÄŸünü belirten Önal, ÅŸöyle konuÅŸtu:

Göbeklitepe'de yaklaÅŸÄ±k çeyrek asÄ±rdÄ±r arkeolojik kazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam etmektedir. KazÄ± alanÄ±nÄ±n büyüklüÄŸünü göz önüne aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda en az 150 yÄ±l daha burada kazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam edecektir. Åžu an ziyaretçilerin gezip gördüÄŸü alan estetik ve güzel bir çatÄ±yla kaplandÄ±. Halen 4 dairevi anÄ±tsal mega tapÄ±naÄŸÄ±n bulunduÄŸu gezi alanÄ± ziyaretçiler tarafÄ±ndan gezilebiliyor. Åžimdi gezilen alanÄ±n hemen kuzeyinde, 4-5 yÄ±ldÄ±r arkeolojik çalÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yeni anÄ±t tapÄ±naklarÄ±nÄ±n izine rastlandÄ±ÄŸÄ± bir kazÄ± alanÄ± daha var. KazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±ldÄ±kça Göbeklitepe'nin bilinmeyen özellikleri ön plana çÄ±kacaktÄ±r."

GÜNLÜK YAÅžAMIN Ä°ZLERÄ° ARANIYOR

Önal, ören yerindeki kazÄ± alanÄ±nda yeni bulgulara rastlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek "YapÄ±lan jeofizik çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda en az 15 tane daha anÄ±tsal tapÄ±nak ve 200'den fazla dikili taÅŸÄ±n höyük içindeki topraÄŸÄ±n altÄ±nda olduÄŸu tespit edildi. Arkeolojik kazÄ±lar önümüzdeki yÄ±llarda da devam ettikçe yeni yapÄ±larla karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±z. Göbeklitepe'de törensel yapÄ±lar meydana çÄ±ktÄ±. TapÄ±naÄŸÄ± inÅŸa edenlerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± mekanlara ve onlara ait yaÅŸantÄ±larÄ±n bulgularÄ±na henüz ulaÅŸÄ±lamadÄ±. KazÄ±lar devam ettikçe bunlara ulaÅŸÄ±lmasÄ± için de ihtimal var." diye konuÅŸtu.

ÅžanlÄ±urfa BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Nihat Çiftçi de kentin tarihi markasÄ± olan kazÄ± alanÄ±na yönelik çok sayÄ±da plan ve projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± öncülüÄŸünde Göbeklitepe'ye yönelik uluslararasÄ± tanÄ±tÄ±mlarÄ± artÄ±rarak sürdüreceklerini vurgulayan Çiftçi, bu konuda uzman bir ekiple planlama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. (AA)

GÃ¶beklitepe, UNESCO DÃ¼nya KÃ¼ltÃ¼r MirasÄ± Listesi'ne girdi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 12:12

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