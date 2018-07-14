'TarÃ§Ä±n' kÃ¶peÄŸe emniyet kemeri takan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ tebrik edildi

Antalya'da, 'TarÃ§Ä±n' adlÄ± kÃ¶peÄŸini aracÄ±n arka koltuÄŸuna oturtup emniyet kemeri takarak yolculuk yaptÄ±ran sÃ¼rÃ¼cÃ¼ trafik polislerince tebrik edildi.

Antalya'da, trafik uygulamasÄ± yapan trafik ekipleri, 'TarçÄ±n' adlÄ± köpeÄŸini aracÄ±n arka koltuÄŸuna oturtup emniyet kemeri takarak yolculuk yaptÄ±ran sürücüye teÅŸekkür etti.

MuratpaÅŸa ilçesi Yener Ulusoy BulvarÄ±'nda trafik uygulamasÄ± yapan Antalya Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Trafik Denetleme Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, Turgut Dereli'nin kullandÄ±ÄŸÄ± 07 MLE 66 plakalÄ± kamyoneti durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolü yapan trafik ekipler, aracÄ± inceledikleri sÄ±rada arka koltukta oturan ve emniyet kemeri takÄ±lÄ± olan köpeÄŸi fark etti.

'KENDÄ°SÄ°NE ÇOK TEÅžEKKÜR EDÄ°YORUZ'

Polis ekipleri, Golden Retriever cinsi 'TarçÄ±n' adlÄ± köpeÄŸine emniyet kemeri takarak yolculuk yaptÄ±ran sürücü Turgut Dereli'ye hassasiyeti için teÅŸekkür etti. KöpeÄŸin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± da çeken ekipler, "Sürücümüzde son derece duyarlÄ±. Hiçbir eksiÄŸi yok. Arka koltukta seyahat eden köpeÄŸinin dahi güvenliÄŸini düÅŸünmüÅŸ. Kendisine çok teÅŸekkür ediyoruz" dedi. (Antalya/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 11:55

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