Chelsea'de Antonio Conte dÃ¶nemi bitti, yeni isim Maurizio Sarri

Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Antonio Conte ile olan anlaÅŸmasÄ±nÄ± sonlandÄ±rdÄ± ve teknik direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revine Maurizio Sarri getirildi.

Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Ä°talyan teknik direktör Antonio Conte ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Chelsea'nin yeni teknik direktörü geçtiÄŸimiz sezon Napoli'de görev alan Maurizio Sarri oldu.

Kulüpten yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, yönetim, 2016 yazÄ±ndan beri takÄ±mÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±ran ve bir sezon daha sözleÅŸmesi bulunan 48 yaÅŸÄ±ndaki Conte ile çalÄ±ÅŸmama kararÄ± aldÄ±.

2016-17 sezonunda Conte yönetiminde Premier Lig ÅŸampiyonluÄŸuna ulaÅŸan Chelsea, Ä°ngiltere Federasyon KupasÄ±'nÄ± kazandÄ±ÄŸÄ± geçen sezon ise ligi 5. bitirerek UEFA Åžampiyonlar Ligi'ne katÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±.

CHELSEA ARTIK MAURIZIO SARRI'YE EMANET

GeçtiÄŸimiz sezon Ä°talyan ekibi Napoli'de teknik direktörlük görevini sürdüren ve son günlerde ayrlacaÄŸÄ±na dair haberler yapÄ±lan Maurizio Sarri, Chelsea'nin baÅŸÄ±na geçti. Sarri, Napoli'de görev aldÄ±ÄŸÄ± 3 yÄ±l boyunca takÄ±ma oynattÄ±ÄŸÄ± hücuma yönelik güçlü oyunuyla takdir toplamÄ±ÅŸ, Åžampiyonlar Ligi'ne yükselerek taraftarÄ±n gönlünü kazanmÄ±ÅŸtÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 11:36

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