'Fatih Terim'i dÃ¶vdÃ¼m' demiÅŸti: Darp raporu alÄ±p ÅŸikayetÃ§i olmuÅŸ

KebapÃ§Ä±daki kavgayla ilgili hazÄ±rlanan yeni iddianamede Fatih Terim hakkÄ±nda 'basit yaralama' suÃ§undan 1 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i dövdüÄŸünü iddia eden kebapçÄ± Selahattin AydoÄŸdu'nun Fatih Terim'den tokat ve yumruk yedikten sonra adli rapor alarak ÅŸikayetçi olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. AydoÄŸdu'na tokat vurup yumruk attÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifadesinde kabul eden Terim, "basit yaralama" suçundan 1 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada talimatla Ä°stanbul'dan ifade verecek.

OLAY PARAVAN TARTIÅžMASIYLA BAÅžLADI

Ä°zmir AlaçatÄ±'da geçtiÄŸimiz yÄ±l meydana gelen Fatih Terim ile kebapçÄ± Selahattin AydoÄŸdu kavgasÄ±yla ilgili Fatih Terim hakkÄ±nda "basit yaralama" suçlamasÄ±yla ÇeÅŸme Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açÄ±ldÄ±.

DavanÄ±n iddianamesinde olay ÅŸöyle anlatÄ±ldÄ±; Yüzevler Kebap'Ä±n sahibi Selahattin AydoÄŸdu, AlaçatÄ± ÅŸubesi ile Fatih Terim'in damadÄ± Ahmet Baran Çetin'in ortak olduÄŸu Beeves AlaçatÄ± restoranÄ±n arasÄ±ndaki boÅŸ alana tuvalet yaptÄ±rdÄ±. Terim'in damadÄ±nÄ±n kardeÅŸi Petek Zeynep Çetin kokular gelmesi üzerine tuvaletin olduÄŸu bölüme paravan yaptÄ±rdÄ±. Paravan nedeniyle iki taraf arasÄ±nda anlaÅŸmazlÄ±k çÄ±ktÄ±. 14 Temmuz 2017 günü iki iÅŸletmenin mülk sahibi Emin Önal ile Selahattin AydoÄŸdu, Petek Zeynep Çetin'in yanÄ±na gelerek paravanÄ± kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. ÇÄ±kan tartÄ±ÅŸmada Emin Önal, Petek Zeynep Çetin'e iddiaya göre 'ParavanÄ± yÄ±kmaz isen ben yÄ±karÄ±m, hepsini baÅŸÄ±nÄ±za yÄ±karÄ±m" dedi. Çetin de paravanÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ± durumda gideceÄŸini belirtti. Önal da 'S.... defolup nereye gidersen git' dedi.

TOKAT VURUP, YUMRUK ATTI

Petek Zeynep Çetin de olayÄ± aÄŸabeyi Ahmet Baran Çetin'e telefonla anlattÄ±. O dönem Türkiye Futbol Direktörü olan Fatih Terim ile akÅŸam yemeÄŸi yiyen Ahmet Baran Çetin durumu kayÄ±npederine aktardÄ±. Selahattin AydoÄŸdu'yu önce telefonla arayan Fatih Terim, daha sonra damadÄ±yla kebapçÄ±ya gitti. Terim buradaki konuÅŸma sÄ±rasÄ±nda AydoÄŸdu'ya tokat ve yumruk attÄ±. AydoÄŸdu yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek hastaneden adli rapor alarak Terim'den ÅŸikayetçi oldu.

Terim'i dÃ¶vdÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edilen AydoÄŸdu'nun heykeli dikildi

BÄ°R YILA KADAR HAPSÄ° Ä°STENDÄ°

SavcÄ±lÄ±k ifadesinde tokat atÄ±p yumruk vurduÄŸunu kabul eden Fatih Terim hakkÄ±nda Selahattin AydoÄŸdu'ya karÅŸÄ± "basit yaralama" suçundan 4 aydan bir yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava açtÄ±. Ä°ki iÅŸletmenin mülk sahibi Emin Önal hakkÄ±nda da Terim'in damadÄ±nÄ±n kardeÅŸi Petek Zeynep Çetin'e 'alenen hakaret ve tehdit' suçlarÄ±ndan 2 yÄ±l 3 aydan 7 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava açÄ±ldÄ±.

TERÄ°M TALÄ°MATLA Ä°FADE VERECEK

ÇeÅŸme Asliye Ceza Mahkemesi, Fatih Terim'in ifadesinin talimatla alÄ±nmasÄ±na karar verdi. Fatih Terim'in önümüzdeki hafta Ä°stanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifade vereceÄŸi öÄŸrenildi.

OLAYIN GEÇMÄ°ÅžÄ°

Ä°zmir AlaçatÄ±'da, 14 Temmuz 2017 gecesi çÄ±kan kavgaya, Fatih Terim'in damadÄ± Ahmet Baran Çetin'in, komÅŸusunun restoranÄ± ile kendi restoranÄ±nÄ± ayÄ±rmak için tam ortayaparavan çekmesi neden olmuÅŸtu. ParavanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için ÅŸikayette bulunan diÄŸer mekanÄ±n sahibi Selahattin AydoÄŸdu ile Fatih Terim önce telefonda tartÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Daha sonra Terim, damadÄ± ile AydoÄŸdu'ya ait Yüzevler KebapçÄ±sÄ±'na gelmiÅŸ, taraflar arasÄ±nda kavga çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Terim, olayÄ±n sonrasÄ± Türkiye Futbol DirektörlüÄŸü görevinden ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. OlayÄ±n ardÄ±ndan Terim'in damatlarÄ± Volkan BahçekapÄ±lÄ± ve Ahmet Baran Çetin, AlaçatÄ±'daki restoranlarÄ±nÄ± kapatma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

OlayÄ±n hemen ardÄ±ndan konuÅŸan AydoÄŸdu, "Buraya geldi ÅŸov yaptÄ±. DükkanÄ±mÄ± bastÄ± ama iki dakikada kaçtÄ±" demiÅŸti. (DHA)

Fatih Terim'in mekanÄ±nÄ± bastÄ±ÄŸÄ± AydoÄŸdu ifade verdi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 11:34

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