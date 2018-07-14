Finlandiyaâ€™da Trump-Putin buluÅŸmasÄ± iÃ§inÂ olaÄŸanÃ¼stÃ¼ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri

Finlandiya'da Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki pazartesi gerÃ§ekleÅŸecek Trump-Putin buluÅŸmasÄ± nedeniyle gÃ¼venlik kontrolleri Ã¼st dÃ¼zeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Finlandiya’da 16 Temmuz Pazartesi günü gerçekleÅŸecek Trump-Putin buluÅŸmasÄ± nedeniyle baÅŸkent Helsinki’de olaÄŸanüstü güvenlik önlemleri alÄ±nÄ±yor.

Hükümet, Cuma günü gerçekleÅŸtirdiÄŸi toplantÄ±da 13 ila 17 Temmuz günleri sÄ±nÄ±rlarda kontroller yapÄ±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±. Finlandiya’ya seyahat edenlerin ve ülkeden çÄ±kmak isteyenlerin yasalarda belirlenen ülkede bulunma koÅŸullarÄ±na uygun olup olmadÄ±klarÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lacak. Özellikle de Helsinki Vanda Hava LimanÄ± ve deniz limanlarÄ±nda kontroller artÄ±rÄ±lacak.

Ä°zinli tüm polislere de görevlerinin baÅŸlarÄ±na dönmeleri çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Araç trafiÄŸinde de zirve nedeniyle büyük aksamalar olacak. Helsinki toplum taÅŸÄ±t araçlarÄ±nÄ±n iÅŸletmesinden sorumlu HRT ÅŸirketi, 15 ve 16 Temmuz günleri toplu taÅŸÄ±mda büyük gecikme ve aksamalar olacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. BazÄ± caddelerin araç trafiÄŸine tamamÄ±yla kapatÄ±lmasÄ± bekleniyor.

Polis, Helsinki’deki kanalizyonlarÄ± kontrol ettikten sonra kapaklarÄ±nÄ± kaynaklÄ±yor. Zirvenin gerçekleÅŸeceÄŸi Pazartesi günü CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sarayÄ±nÄ±n önünde bulunan Salutorget MeydanÄ±’ndaki satÄ±cÄ±larÄ±ndan meydandan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmalarÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Zirveye medyadan yoÄŸun ilgi var. 61 ülkeden 1400 gazeteci akretide için baÅŸvurdu. Bunlardan 232’si Rusya, 195’i ABD’den. Gazetecilerin çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yürütecekleri büyük bir basÄ±n merkezi kuruldu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 10:42

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