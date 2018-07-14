Senegal'in baÅŸkenti Dakar'da muhalefet ortak miting dÃ¼zenledi

Senegal'de muhalefetin dÃ¼znelediÄŸi ortak mitinge katÄ±lanlar Dakar'da bazÄ± bÃ¶lgelere bir aydÄ±r su hizmeti verilmemesine tepki gÃ¶sterdi.

Senegal'in baÅŸkenti Dakar'daki Charles de Gaulle MeydanÄ±'nda muhalefet ortak miting düzenledi. Eyleme katÄ±lanlar, Dakar'da bazÄ± bölgelere bir aya yakÄ±n süredir su hizmeti verilmemesine tepki gösterdi.

Dakar'da, Charles de Gaulle MeydanÄ±'ndaki mitinge muhalefet milletvekilleri, yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle mart ayÄ±nda 5 yÄ±l hapse mahkum edilen eski Dakar Belediye BaÅŸkanÄ± Khalifa Sall ve eski CumhurbaÅŸkanÄ± Abdoulaye Wade'nin oÄŸlu Karim Wade'nin taraftarlarÄ± katÄ±ldÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Macky Sall karÅŸÄ±tÄ± slogan atan ve yürüyüÅŸ yapan kalabalÄ±k, liderlerinin seçimlere katÄ±lamamasÄ±nÄ± protesto etti. YürüyüÅŸte, Wade ve Sall taraftarlarÄ± arasÄ±nda zaman zaman tartÄ±ÅŸmalar da yaÅŸandÄ±.

FotoÄŸraf: Alaattin DoÄŸru/AA

Eyleme katÄ±lanlar "Khalifa Sall'e özgürlük", "SusadÄ±k", "Åžeffaf bir seçime evet", "Karim Wade cumhurbaÅŸkanÄ±" yazÄ±lÄ± pankartlar taÅŸÄ±yarak Dakar'da bazÄ± bölgelere bir aya yakÄ±n süredir su hizmeti verilmemesine tepki gösterdi.

Eylem katÄ±lanlardan Pierre Senghor, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, kendisinin Karim Wade taraftarÄ± olduÄŸunu söyledi. Macky Sall'in, tüm rakiplerinin hapis cezasÄ± almasÄ±nÄ± saÄŸlayarak devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Senghor, uluslararasÄ± toplumun Khalifa Sall ve Karim Wade'yi haklÄ± gördüÄŸünü dile getirdi.

FotoÄŸraf: Alaattin DoÄŸru/AA

Eski CumhurbaÅŸkanÄ± Abdoulaye Wade'nin oÄŸlu Karim Wade'nin 2019 seçimleri için adaylÄ±k baÅŸvurusu 10 gün önce reddedilmiÅŸti. Karim Wade, babasÄ±nÄ±n 2000-2012 yÄ±llarÄ±ndaki yönetimi sÄ±rasÄ±nda bakanlÄ±k görevinde yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle Mart 2015'te 6 yÄ±l hapis, 200 milyon dolardan fazla da para cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Eski Dakar Belediye BaÅŸkanÄ± Khalifa Sall de mahkumiyet kararÄ±nÄ±n bozulmasÄ± için BatÄ± Afrika Ülkeleri Ekonomik TopluluÄŸuna (ECOWAS) baÄŸlÄ± Adalet Mahkemesine avukatÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla baÅŸvuruda bulunmuÅŸ, mahkeme Sall'i haklÄ± bulmuÅŸ ve adil yargÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ±na hükmetmiÅŸti.

FotoÄŸraf: Alaattin DoÄŸru/AA

Senegal Temyiz Mahkemesinde yeniden yargÄ±lanmaya baÅŸlanan Sall'in ilk duruÅŸmasÄ± 18 Temmuz'da yapÄ±lacak.

Senegal AnayasasÄ±'na göre, mahkumiyeti olan kiÅŸiler cumhurbaÅŸkanÄ± olamÄ±yor.

FotoÄŸraf: Alaattin DoÄŸru/AA

(AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 10:33

www.evrensel.net