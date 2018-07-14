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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 18:44
FotoÄŸraf: Fatih AktaÅŸ/AA
DÃ¼nya KupasÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼k maÃ§Ä±nda ikinci yarÄ±: BelÃ§ika 2 - 0 Ä°ngiltere
14 Temmuz 2018 17:49
2018 FIFA DÃ¼nya KupasÄ±'nda BelÃ§ika ile Ä°ngiltere arasÄ±ndaki Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼k maÃ§Ä±nda ilk gol BelÃ§ika'dan geldi. Ä°kinci yarÄ±da Eden Hazard farkÄ± 2'ye Ã§Ä±kardÄ±.
Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya KupasÄ±'nÄ±n 3'üncülük maçÄ±nda Belçika ile Ä°ngiltere karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor. Mücadeleyi Ä°ran Futbol Federasyonu'ndan Alireza Faghani yönetiyor.
4. DK: BELÇÄ°KA 1-0 Ä°NGÄ°LTERE
♦ 2018 FIFA Dünya KupasÄ± üçüncülük maçÄ±nda Belçika, 4. dakikada Thomas Meunier'in attÄ±ÄŸÄ± golle Ä°ngiltere karÅŸÄ±sÄ±nda 1-0 öne geçti.
KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±, Belçika'nÄ±n 1-0 üstünlüÄŸüyle sona erdi.
♦ MaçÄ±n 82. dakikasÄ±nda Eden Hazard'Ä±n golüyle Belçika farkÄ± 2'ye çÄ±kardÄ±.
KarÅŸÄ±laÅŸma devam ediyor...
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 18:44
Mithat Fabian SÃ¶zmen'le DÃ¼nya KupasÄ±'nda finale doÄŸru
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