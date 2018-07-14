DÃ¼nya KupasÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼k maÃ§Ä± bugÃ¼n: BelÃ§ika-Ä°ngiltere

Rusya'da dÃ¼zenlenen 2018 DÃ¼nya KupasÄ±'nÄ±n finalden Ã¶nceki maÃ§Ä± olan 3'Ã¼ncÃ¼lÃ¼k karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda BelÃ§ika ile Ä°ngiltere karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya KupasÄ±'nÄ±n 3'üncülük maçÄ±nda Belçika ile Ä°ngiltere karÅŸÄ±laÅŸacak.

Saint Petersburg StadÄ±'nda oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma, Dünya KupasÄ±'nÄ±n sondan bir önceki maçÄ± olacak. Saat 17.00'de baÅŸlayacak mücadeleyi Ä°ran Futbol Federasyonu'ndan Alireza Faghani yönetecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayÄ±nlanacak.

G grubunda yer alan iki ekip arasÄ±nda 28 Haziran'da oynanan mücadeleyi Belçika 1-0 kazanmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ki takÄ±m da o maçtan önce gruptan çÄ±kmayÄ± garantiledikleri için yedek aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± bir kadro ile sahaya çÄ±kmÄ±ÅŸlardÄ±.

KANE VE LUKAKU'NUN KRALLIK MÜCADELESÄ°

Bu mücadele iki takÄ±mÄ±n golcüleri Harry Kane ve Romelu Lukaku için de farklÄ± bir anlam taÅŸÄ±yor. Dünya KupasÄ± gol krallÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸÄ±nda Kane 6 golle ilk sÄ±rada yer alÄ±rken, Lukaku 4 golle ikinci basamakta bulunuyor.

BELÇÄ°KA'NIN 2018 DÜNYA KUPASI PERFORMANSI

Dünya KupasÄ± G Grubu'nda Panama, Tunus ve Ä°ngiltere ile aynÄ± grupta yer alan Belçika, ilk maçÄ±nda Panama karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. Dünya KupasÄ±'na ilk kez katÄ±lan rakibini 3-0'lÄ±k skorla geçen Belçika, ikinci maçÄ±nda da Tunus'u 5-2 maÄŸlup etti.

Belçika gruptaki son karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda grup liderliÄŸi için Ä°ngiltere karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. Ä°ngiltere gibi yedek aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± bir kadro ile mücadele eden Belçika, 1-0'lÄ±k galibiyetle grup liderliÄŸini kaptÄ±.

Son 16 turunda ise Japonya karÅŸÄ±sÄ±nda 2-0 geriye düÅŸtükleri maçÄ± 3-2 kazanarak adlarÄ±nÄ± son 16 turuna yazdÄ±rdÄ±lar.

Çeyrek finalde ise turnuvanÄ±n favorilerinden Brezilya'yÄ± 2-1 maÄŸlup eden Belçika, yarÄ± finalde Matuidi'nin tek golü ile Fransa'ya 1-0 yenilerek final ÅŸansÄ±nÄ± kaybetti.

Belçika, turnuvada oynadÄ±ÄŸÄ± 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi aldÄ±. 14 gol atarak kalesinde 6 gol gördü.

Ä°NGÄ°LTERE'NÄ°N 2018 KARNESÄ°

Belçika ile beraber G grubunda yer alan Ä°ngiltere, Dünya KupasÄ±'ndaki ilk maçÄ±nda son dakikada bulduÄŸu golle Tunus'u 2-1 maÄŸlup etti. Ä°ngilizler ikinci maçÄ±nda ise Panama'yÄ± 6-1'lik skorla maÄŸlup etti. Grubun son maçÄ±nda Belçika'ya 1-0 maÄŸlup olup grup liderliÄŸini kaybeden Ä°ngiltere son 16 turunda Kolombiya ile eÅŸleÅŸti.

Kolombiya mücadelesinde son dakikalara 1-0 önde giren Ä°ngiltere, Kolombiya'nÄ±n maçÄ±n son anlarÄ±ndaki golüne ve karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n uzatmalara gitmesine engel olamadÄ±. PenaltÄ±lara giden maçta Ä°ngilizler sahadan galip ayrÄ±ldÄ±.

Çeyrek finalde Ä°sveç'i 2-0'la geçen Ä°ngiltere, yarÄ± finalde ise HÄ±rvatistan'a 2-1 maÄŸlup oldu.

BUGÜNE KADARKÄ° MAÇLARDA Ä°NGÄ°LTERE ÜSTÜN

Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda bugüne kadar oynanan 22 maçta Ä°ngiltere'nin üstünlüÄŸü dikkat çekiyor. Ä°ngilizler, 22 maçta 15 galibiyet elde ederken Belçika yalnÄ±zca 2 maçÄ± kazanabildi. BeÅŸ maçta ise beraberlikle sonuçlandÄ±. Bu maçlarda Ä°ngiltere 70 gol atarken Belçika 26 golle karÅŸÄ±lÄ±k verebildi.

Belçika ile Ä°ngiltere arasÄ±ndaki ilk mücadele 97 yÄ±l önce oynandÄ±. Belçika'nÄ±n baÅŸkenti Brüksel'de oynanan karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± Ä°ngiltere 2-0 kazandÄ± ve rekabette ilk galibiyeti elde eden taraf olarak tarihe geçti. Belçika ise ilk galibiyetini 10. maçta elde edebildi. Ä°ngiltere ile oynadÄ±ÄŸÄ± ilk 9 maçÄ±n 8'ini kaybeden Belçika, 1 maçtan da beraberlikle ayrÄ±ldÄ±. Belçika, 9 MayÄ±s 1936'da Brüksel'de oynanan ve ilk yarÄ±sÄ± golsüz eÅŸitlikle tamamlanan mücadeleyi 3-2 kazandÄ± ve rakibi karÅŸÄ±sÄ±ndaki ilk galibiyetini aldÄ±.

Ä°lk galibiyetini 1936'da elde eden Belçika, ikinci galibiyetine ise Rusya'nÄ±n ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± bu Dünya KupasÄ±'nda ulaÅŸtÄ±. Belçika grup maçlarÄ±nda Adnan Januzaj'Ä±n golüyle maçÄ± 1-0 kazandÄ±.

Ä°ki ekip arasÄ±ndaki en farklÄ± skor ise 1927'de ortaya çÄ±ktÄ±. Ä°ngiltere, Belçika'yÄ± deplasmanda 9-1 maÄŸlup ederek tarihi bir skor elde etti.

Ä°KÄ° TAKIMIN DÜNYA KUPALARINDAKÄ° 4'ÜNCÜ RANDEVUSU

Ä°ki ekip Dünya KupasÄ±'nda daha önce 3 kez karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi.

1954'te Ä°sviçre'nin ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸampiyonada grup aÅŸamasÄ±nda oynanan maç 4-4 sona erdi. Ä°talya'da 1990'da düzenlenen ÅŸampiyonanÄ±n son 16 turudaki mücadeleyi Ä°ngiltere 1-0 kazanarak adÄ±nÄ± çeyrek finale yazdÄ±rdÄ±. 2018 Dünya KupasÄ± gruplarÄ±nda oynanan mücadeleyi ise kazanan 1-0'la Belçika oldu.

13. Dünya KupasÄ±'nÄ± geçiren Belçika, ÅŸampiyonadaki 48. maçÄ±nÄ± oynayacak. Geride kalan 47 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 19 yenilgi alan Belçika, toplam 66 gol atarken kalesinde 72 gol gördü.

Ä°ngiltere ise Dünya KupasÄ± boyunca çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 68 maçta 29 galibiyet, 21 beraberlik ve 18 yenilgi aldÄ±. 91 gol atarken kalesinde ise 62 gol gördü. 15. Dünya KupasÄ±'nÄ± yaÅŸayan Ä°ngilizler, 1966'da ev sahibi olduklarÄ± turnuvayÄ± kazanarak ilk ve tek dünya ÅŸampiyonluÄŸunu elde etmiÅŸti. Ä°ngiltere'nin Dünya KupasÄ± tarihindeki en golcü oyuncusu 1986 ve 1990'daki ÅŸampiyonalarda 10 kez fileleri havalandÄ±ran Gary Lineker. (AA)

Mithat Fabian SÃ¶zmen'le DÃ¼nya KupasÄ±'nda finale doÄŸru

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 10:33

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