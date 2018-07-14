Meteoroloji'den Marmara bÃ¶lgesi iÃ§in saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±

Marmara BÃ¶lge'sinin doÄŸusu ile KÄ±rklareli ve TekirdaÄŸ Ã§evreleri, yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§ecek.

Marmara Bölgesi'nin doÄŸusu ile KÄ±rklareli ve TekirdaÄŸ çevrelerinin yerel olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüÄŸü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nda önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacak.

ParçalÄ±, zamanla çok bulutlu havanÄ±n hakim olacaÄŸÄ± bölgenin doÄŸusu ile KÄ±rklareli ve TekirdaÄŸ çevrelerinin yerel olmak üzere saÄŸanak ve gök gürültülü saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi öngörülüyor.

Bölgede rüzgarÄ±n kuzey ve kuzeydoÄŸu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 10:00

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