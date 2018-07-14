SomalÄ± aileler: Ä°Ã§imiz gerÃ§ekten yanÄ±yor, herkes adalet arÄ±yor

AbbasaÄŸa ParkÄ±â€™ndaki adalet forumuna katÄ±lan SomalÄ± maden iÅŸÃ§ilerinin aileleri, 'Adaleti yeryÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z' dedi.

“Adaleti yeryüzüne çÄ±karacaÄŸÄ±z” diyerek Soma’dan yola çÄ±karak Ä°stanbul’a gelen SomalÄ± maden iÅŸçilerinin aileleri BeÅŸiktaÅŸ’taki AbbasaÄŸa ParkÄ±’nda adalet forumuna katÄ±ldÄ±. Aileler adalet çocuklarÄ±nÄ±n mezarÄ±ndan getirdikleri toprak ve kömürü forumda da yanlarÄ±ndan ayÄ±rmadÄ±.

‘Memleket biziz’ çaÄŸrÄ±sÄ±yla gerçekleÅŸen foruma HDP Ä°stanbul Milletvekili Oya Ersoy, CHP Ä°stanbul Milletvekilleri Sezgin TanrÄ±kulu ve Ali Åžeker, Halkevleri EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Nuri Günay ile HDP, EMEP, SEP ve çok sayÄ±da sendika, platform ve siyasi parti temsilcisi katÄ±ldÄ±. Ailelere Gezi direniÅŸinde oÄŸlu Berkin Elvan'Ä± kaybeden Gülsüm Elvan ve Cumartesi Anneleri de destek verdi.

‘BÄ°ZÄ° DÄ°RÄ° DÄ°RÄ° GÖMDÜLER’

Forumda katliamda çocuÄŸu UÄŸur Çolak’Ä± kaybeden Gülsüm Çolak, “ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ± gömdükleri topraÄŸÄ±n altÄ±na bizi de diri diri gömdüler. Acaba mahkeme bizden yana olur mu adalet olur mu diye bir umutla bekledik. YüreÄŸimize bir su serper mi dedik. Biz bekliyorduk ki olasÄ± kasttan müebbet yesinler. O zaman belki yüreÄŸimize su serpilirdi. YarÄ±n yine bir maden ocaÄŸÄ±nda aynÄ± tehditle, aynÄ± baskÄ±yla bu iÅŸçilere zulüm yapmayacaklarÄ±nÄ± nerden bilelim? ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±n bedeli 15 yÄ±lmÄ±ÅŸ. Patronu da beraat ettirdiler. RuhsatÄ±nÄ± eline verdiler, çalÄ±ÅŸtÄ±rabilirsin dediler” diye konuÅŸtu. Mahkeme kararÄ±na tepki gösteren Çolak, “Ä°çimiz gerçekten yanÄ±yor. Herkes adalet arÄ±yor. Kim sahip çÄ±kacak bize?” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

AÄ°LELER HSK’YE GÄ°DECEK

SomalÄ± aileler 14 Temmuz’da (Cumartesi) Tuzla ve Kocaeli’de, 15 Temmuz’da (Pazar) Zonguldak’ta, 16 Temmuz (Pazartesi)Ankara’da bulunan Hâkimler ve SavcÄ±lar Kurulu (HSK) önünde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapacak.

'ÇORLU'DA TRENÄ° KÄ°M DEVÄ°RDÄ°?'

SomalÄ± ailelerden önce ise Çorlu’daki tren kazasÄ±nÄ± konu alan bir söyleÅŸi gerçekleÅŸtirdi. SöyleÅŸide Ä°nÅŸaat Mühendisi Prof.Dr. Zerrin Bayraktar Çorlu'da meydana gelen ve 24 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi tren kazasÄ±na iliÅŸkin konuÅŸtu. "Treni kim devirdi?" sorusunun yanÄ±tÄ±nÄ±n arandÄ±ÄŸÄ± söyleÅŸide Bayraktar, "Treni cehalet devirdi. Bu iÅŸi tepeden yönetendir sorumlu. Ä°ktidar dÄ±ÅŸarÄ±ya hiçbir bilgi vermiyor. Yolun 2013'te kapandÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendik. KazanÄ±n resimlerini gördüÄŸümüzde iÅŸin sebebi açÄ±ÄŸa çÄ±ktÄ±. AltyapÄ±nÄ±n taÅŸÄ±ma gücü bellidir. Sorun varsa altyapÄ± onarÄ±lÄ±r" dedi.

TÜRKÄ°YE DEMÄ°RYOLLARI KAZALARINDA DÜNYADA BÄ°RÄ°NCÄ°

Tren raylarÄ±na iliÅŸkin altyapÄ± ve üstyapÄ± teknik bilgisi veren Bayraktar, "DünyanÄ±n en güvenli taÅŸÄ±ma sistemi demiryoludur. Ancak ülkemiz demiryolu kazalarÄ±nda da dünya birincisi. Demiryolu kazalarÄ±nda Hindistan’la benzerlik gösteriyor. TekniÄŸe bilime mühendisliÄŸe inanmÄ±yorlar" dedi. Bayraktar, “DemiryollarÄ±nda uzun bir mesafede belirli bir hÄ±zla gidilir. Aksi kazaya neden olur. DemiryollarÄ±nda yaÄŸmur, kar kazaya neden olmaz. KazanÄ±n sebebi cehalettir. TekniÄŸe bilime önem vermeyince böyle oluyor. YandaÅŸ müteahhitlere verilirse sonuç böyle olur" diye konuÅŸtu.

YOL BEKÇÄ°LERÄ° YOKTU

BirleÅŸik TaÅŸÄ±macÄ±lÄ±k ÇalÄ±ÅŸanlarÄ± SendikasÄ±'ndan Tugay Kartal ise ÅŸunlarÄ± söyledi: "OlayÄ±n meydana geldiÄŸi cumartesi günü hatta bekçi kontrolü yoktu. Yoldaki güvenliÄŸi köylüye emanet etmiÅŸler" dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 00:45

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