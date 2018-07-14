Fitch, TÃ¼rkiye'nin kredi notunu dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

TÃ¼rkiye'nin kredi notu â€˜BB+â€™dan â€˜BBâ€™ seviyesine indirildi, not gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼n â€˜negatifâ€™ olduÄŸu bildirildi.

UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu indirdiÄŸini duyurdu.

Fitch Ratings'ten yapÄ±lan açÄ±klamada, Türkiye'nin uzun dönem yabancÄ± para cinsinden kredi notunun "BB+"dan "BB" seviyesine indirildiÄŸi, not görünümünün "negatif" olduÄŸu bildirildi.

AçÄ±klamada, enflasyondaki sÄ±çrama ve cari açÄ±ktaki artÄ±ÅŸ nedeniyle makro ekonomik istikrar üzerindeki aÅŸaÄŸÄ± yönlü risklerin kuvvetlendiÄŸi ifade edildi.

Ekonomi politikalarÄ±nÄ±n kredibilitesinin son aylarda kötüleÅŸtiÄŸinin aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, seçimler sonrasÄ±ndaki ilk politika aksiyonlarÄ±nÄ±n belirsizliÄŸinin arttÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Yüksek yakÄ±t fiyatlarÄ± ve hane halkÄ± harcamalarÄ± nedeniyle cari açÄ±ÄŸÄ±n gayri safi yurt içi hasÄ±laya oranÄ±nÄ±n bu sene yüzde 6,1'e yükselmesinin beklendiÄŸine yer verilen açÄ±klamada, liradaki düÅŸüÅŸ ve turizmdeki toparlanmayla bu oranÄ±n gelecek sene yüzde 4,1 oranÄ±na düÅŸmesinin öngörüldüÄŸü bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.

AçÄ±klamada, Türkiye'nin büyük dÄ±ÅŸ finansman ihtiyacÄ±nÄ±n ülkeyi ÅŸoklara karÅŸÄ± hassas bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekildi.

SaÄŸlÄ±klÄ± dÄ±ÅŸ talep, turizmde devam eden toparlanma, altyapÄ± harcamalarÄ± ve istihdamdaki artÄ±ÅŸ sayesinde Türkiye ekonomisinin bu sene yüzde 4,5 oranÄ±nda büyüme göstermesinin beklendiÄŸi belirtilen açÄ±klamada, ekonominin gelecek yÄ±l ise yüzde 3,6 oranÄ±nda büyümesinin öngörüldüÄŸü ifade edildi.

AçÄ±klamada, Türkiye ekonomisinin büyük ve çeÅŸitli olduÄŸunun altÄ± çizilirken, özel sektörün canlÄ± olduÄŸu vurgulandÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 00:25

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