Xherdan Shaqiri Liverpool'da

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Xherdan Shaqiri Liverpool'da

    • 14 Temmuz 2018 00:03

    Ä°ngiliz kulÃ¼bÃ¼ Liverpool, Stoke City'de forma giyen Xherdan Shaqiri'yi kadrosuna kattÄ±.

    Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Xherdan Shaqiri'yi Stoke City'den transfer etti.

    Kulüpten yapÄ±lan açÄ±klamada, Shaqiri'nin, serbest kalma bedeli 13,5 milyon sterlin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Stoke City'den transfer edildiÄŸi ve 26 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu ile uzun süreli sözleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

    Kosova asÄ±llÄ± Ä°sviçreli yÄ±ldÄ±z futbolcu, Liverpool'da gelecek sezon 23 numaralÄ± formayÄ± giyecek.

    Ä°sviçre Milli TakÄ±mÄ±'nda 74 maçta forma giyen Xherdan Shaqiri, geçen sezon Stoke City'de ise 36 lig maçÄ±nda 8 gol ve 7 asistlik performans sergilemiÅŸti. (AA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 00:08
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