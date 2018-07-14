Xherdan Shaqiri Liverpool'da

Ä°ngiliz kulÃ¼bÃ¼ Liverpool, Stoke City'de forma giyen Xherdan Shaqiri'yi kadrosuna kattÄ±.

Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Xherdan Shaqiri'yi Stoke City'den transfer etti.

Kulüpten yapÄ±lan açÄ±klamada, Shaqiri'nin, serbest kalma bedeli 13,5 milyon sterlin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Stoke City'den transfer edildiÄŸi ve 26 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu ile uzun süreli sözleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Kosova asÄ±llÄ± Ä°sviçreli yÄ±ldÄ±z futbolcu, Liverpool'da gelecek sezon 23 numaralÄ± formayÄ± giyecek.

Ä°sviçre Milli TakÄ±mÄ±'nda 74 maçta forma giyen Xherdan Shaqiri, geçen sezon Stoke City'de ise 36 lig maçÄ±nda 8 gol ve 7 asistlik performans sergilemiÅŸti. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 00:08

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