Ä°lhan Cihaner: HDP'lilerin tutuklanmasÄ±nda CHPâ€™nin payÄ± var

CHP eski Milletvekili Ä°lhan Cihaner, HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ±'nÄ±n ve vekillerinin tutuklanmasÄ±nda CHP'nin payÄ±nÄ±n olduÄŸunu belirtti.

Hatay’Ä±n SamandaÄŸ ilçesinde her yÄ±l geleneksel olarak düzenlenen Evvel Temmuz Festivali gündüz panellerle gece ise konserlerle devam ediyor. EÄŸitim Sen SamandaÄŸ Åžubesi öncülüÄŸünde barÄ±ÅŸ balonlarÄ± ve uçurtma ÅŸenliÄŸi Hz. HÄ±zÄ±r Türbesi alanÄ±nda düzenledi. Alanda bir araya gelen yurttaÅŸlar çocuklarla barÄ±ÅŸ adÄ±na balon ve uçurtma uçurdu.



ArdÄ±ndan Akdeniz Kültür ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi, DoÄŸal Cafe'de CHP eski Milletvekili Ä°lhan Cihaner'in katÄ±lÄ±mÄ±yla "Türkiye'de Siyasal Durum ve Sol" konulu panel düzenledi. Panele, HDP Adana Milletvekili Tülay HatimoÄŸullarÄ± ile SamandaÄŸ Belediye BaÅŸkanÄ± Mithat Nehir ve sivil toplum örgütleri katÄ±ldÄ±.

CÄ°HANER’DEN ÖZELEÅžTÄ°RÄ°

Ä°lhan Cihaner, milletvekili dokunulmazlÄ±klarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili CHP'li vekiller arasÄ±nda bir oylamanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve oylamada "hayÄ±r"Ä±n çÄ±kmasÄ±na raÄŸmen CHP yönetiminin ve "evet" diyen vekillerin baskÄ±sÄ±yla dokunulmazlÄ±klarÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Cihaner, HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ±'nÄ±n ve vekillerinin tutuklanmasÄ±nda CHP'nin payÄ±nÄ±n olduÄŸunu belirterek, "Bu söylediklerim bir özeleÅŸtiridir" dedi. Cihaner, seçimin antidemokratik bir ÅŸekilde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak seçimlerde hem CHP'nin hem de muhalefetin tepkisiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.



Soru ve cevap bölümünde konuÅŸan HDP Adana Milletvekili Tülay HatimoÄŸullarÄ±, sorunlarÄ±n çözümün sadece Meclis olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, demokratik cepheyle alanlarda çözüleceÄŸini belirtti.



Festival akÅŸam saatlerinde yerel sanatçÄ±larÄ±n ve sanatçÄ± Mazlum Çimen'in sahne almasÄ±yla devam etti. (Hatay/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 23:57

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