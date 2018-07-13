AKP'li TorbalÄ± Belediyesi'nden sosyal eÄŸitim adÄ± altÄ±nda kuran kursu

AKP'li TorbalÄ± Belediyesi sosyal eÄŸitim adÄ± altÄ±nda ilÃ§edeki kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸtaki Ã§ocuklara kuran kursu vermeye baÅŸladÄ±.

Metehan UD

Ä°zmir

AKP'nin dindar nesil yetiÅŸtirme projesine elinde ilçe belediyeleri de destek oluyor. Ä°zmir'in TorbalÄ± Belediyesi, ilçenin belirli noktalarÄ±na TorbalÄ± Sosyal EÄŸitim Merkezleri (TOSEM) açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Belediyenin ilk faaliyeti ise çocuklar için kuran kursu açmak oldu.

ÇeÅŸitli yaÅŸlardan 120 öÄŸrencinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kurslarda çocuklara kuran okuma derslerinin yanÄ± sÄ±ra ibadet, ahlak, itikat, siyer dersleri de veriliyor. Yaz döneminin ardÄ±ndan kÄ±ÅŸÄ±n da aynÄ± derslerin ilçedeki kadÄ±nlara verilmesi planlanÄ±yor. BasÄ±na geçilen mailde belediye baÅŸkanÄ± Adnan YaÅŸar Görmez, TOSEM'in bilimsel, sosyal ve toplumsal hedeflerinin olduÄŸunu dile getirmesi de dikkat çekti.

'KIRAATHANE ÖRNEÄžÄ°NDEN VAZÄ°FE ÇIKARILIYOR'

Uygulama ise tepki çekti. EÄŸitim Sen TorbalÄ± Temsilcisi Nuri Önder, ilçe belediyesinin AKP'nin seçim vaadi olarak kÄ±raathane örneÄŸinden vazife çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±n belirterek "ÇocuklarÄ±n eÄŸitimi ve ihtiyaçlarÄ± denince, sadece kendi politik ihtiyaçlarÄ±nÄ±n ifadesi olan dindar ve kindar nesil yetiÅŸtirmek akla geliyor. Öyle bir çocuk düÅŸünün ki evde, okulda, kursta, etütte ve nihayetinde yaz tatilinde din eÄŸitimi alacak. Adeta çocuÄŸun hayatÄ±nda bilim, bilimsel düÅŸünme olmayacak. Liseye geçiÅŸte çember sistemi aileleri endiÅŸeye boÄŸarken onlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na bu gibi projelerle çÄ±kmak ancak korkuyu derinleÅŸtirmektedir. AyrÄ±ca toplumdaki farklÄ±lÄ±klarÄ± görmezden gelerek tek tipleÅŸtirme giriÅŸimi, toplumsal kamplaÅŸmayÄ± da tetikleyecek niteliktedir" dedi.

'ALTERNATÄ°F OKULLAR OLUÅžTURULMALI'

Belediyeler tarafÄ±ndan verilmesi gereken eÄŸitime deÄŸinen Önder ÅŸunlarÄ± söyledi " Tabi ki aileler çocuklarÄ±na dini bilgi vermek isteyeceklerdir. Ama her aile ÅŸu soruyu mutlaka kendine sormalÄ±dÄ±r; çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n bu günü ve geleceÄŸinde karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± sorunlar nelerdir ve bu gün çözüm diye milletin önüne çÄ±karÄ±lan projeler ne kadar kaygÄ±larÄ± gidericidir?Bu tür uygulamalar ne çocuklarÄ±mÄ±z ne de geleceÄŸimiz açÄ±sÄ±ndan elzemdir. Bu gün yerellerde yapÄ±labilecek en güzel ÅŸey içi boÅŸaltÄ±lmÄ±ÅŸ eÄŸitim müfredatÄ± ve sürekli deÄŸiÅŸen sÄ±nav sistemi içinde boÄŸulmuÅŸ çocuklarÄ±mÄ±za gerçekten eÄŸlenebilecekleri, akÄ±l ve bilimin insanlÄ±k açÄ±sÄ±ndan önemini kavrayabilecekleri ve bu konuda eÄŸitimcilerden de yardÄ±m alabilecekleri alternatif okullar oluÅŸturmaktÄ±r".

CHP: ÜLKENÄ°N YARISI ZATEN Ä°MAM HATÄ°P

CHP TorbalÄ± Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Ramazan Ä°smail Uygur da ÅŸu sözlerle uygulamayÄ± eleÅŸtirdi "Belediye insanlarÄ±n eÄŸitimleri, kültürleri konusunda çalÄ±ÅŸmalar yapabilen kurumlardÄ±r ancak Memleketin yarÄ±sÄ±nÄ± imam hatip okullarÄ±na ve bütün camilerde kuran kursu veriliyor. Belediyeye mi düÅŸtü kuran kursu açmak, anlamadÄ±m".

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 23:25

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