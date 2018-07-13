BiÃ§erdÃ¶ver elektrik hattÄ±nda akÄ±ma kapÄ±ldÄ±: Biri Ã§ocuk 2 Ã¶lÃ¼

Ã‡orum'un OsmancÄ±k ilÃ§esinde, elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±lan biÃ§erdÃ¶verde bulunan 1'i Ã§ocuk, 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Çorum'un OsmancÄ±k ilçesi YaÄŸsiyen köyünde kaza meydana geldi. Ä°ddiaya göre, operatör Hikmet YasakçÄ± (48) yönetimindeki biçerdöver, buÄŸday hasadÄ± yaparken Serdar Aksoy'a ait tarladan, KazÄ±m Sümbül'e ait tarlaya gitmek için elektrik hattÄ± altÄ±ndan geçtiÄŸi sÄ±rada elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±ldÄ±. Biçerdöver operatörü Hikmet YasakçÄ± ile yanÄ±nda bulunan Gökhan AhÄ±skalÄ± (12), olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 22:46

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