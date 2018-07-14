Mandala kÄ±stÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ hayatlar

Hatice BalcÄ± eÅŸini kaybedince baÅŸlamÄ±ÅŸ mandal montaj ve paketlemesine; 'Evde bir tek oÄŸlum Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Onun kazandÄ±ÄŸÄ± yetmiyor, destek oluyorum' diyor.

Miraç PAYÇU

Ä°stanbul

Çok eski zamanlardan günümüze çok az deÄŸiÅŸiklik göstererek gelmiÅŸ olan mandal, günlük hayatÄ±mÄ±zda önemli bir yere sahip. Mandal olmasaydÄ± Ä±slak çamaÅŸÄ±rlarÄ± ipe neyle asardÄ±k. Bir evin en deÄŸerli araçlarÄ±ndandÄ±r mandal. Öyle ki onlar için özel sepetler alÄ±nÄ±r hatta daha eskilerde mandallar için bele asÄ±lan örgü torbalar örülürdü. Bu aralar evlerde yapÄ±lan montajÄ± ile geçim kaynaÄŸÄ±.

Hatice BalcÄ± da geçimini mandal montajÄ±ndan saÄŸlayan bir kadÄ±n. Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir’de yaÅŸayan Hatice BalcÄ± eÅŸini kaybedince baÅŸlamÄ±ÅŸ mandal montaj ve paketlemesine. YÄ±llar içinde ailenin diÄŸer fertleri de dahil olmuÅŸ bu faaliyete. YaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸten memnun olduÄŸunu belirten BalcÄ±, “EÅŸim hayatÄ±nÄ± kaybedince ailemin geçimini saÄŸlamak için mandal montajÄ± yapmaya baÅŸladÄ±m. Evde bir tek oÄŸlum çalÄ±ÅŸÄ±yor. Onun kazandÄ±ÄŸÄ± yetmiyor. Ona destek oluyorum. MontajÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mandallarÄ± paketledikten sonra baÅŸta DoÄŸu Anadolu ve GüneydoÄŸu Anadolu olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanÄ±na daÄŸÄ±tÄ±lÄ±yor” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Günde 50 paket mandal yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Hatice’nin kÄ±zÄ± Mehtap, “Biz günde aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± 50 paket kadar mandal yapÄ±p hazÄ±rlÄ±yoruz. Her bir pakette 150 mandal var. HazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z paketleri de iÅŸi veren adam gelip her ay alÄ±yor” dedi.

Türkiye’deki pahalÄ±lÄ±ÄŸa dikkat çeken Mehtap, “Türkiye’de her ÅŸeye zam üstüne zam geliyor. Her ÅŸey pahalÄ± oldu. Biz de bu iÅŸle uÄŸraÅŸarak para kazanÄ±p, ailemizin ve çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lÄ±yoruz” diye konuÅŸtu.

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