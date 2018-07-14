Evrensel'in Ã¶ÄŸrettikleri!

Kocaeli'de yaÅŸayan iÅŸÃ§i Ã–mer YÃ¼ce, Evrensel gazetesinin kendisine ve Ã§evresine kattÄ±klarÄ±nÄ± yazdÄ±.

Ä°ÅŸçi Ömer YÜCE

Kocaeli/Derince

Merhaba Evrensel okurlarÄ±,

Bundan yaklaÅŸÄ±k 40 gün önce bir biliÅŸim firmasÄ±nda ise baÅŸladÄ±m.

Seçim döneminde olduÄŸumuzdan zaman zaman iÅŸ arkadaÅŸlarÄ±m arasÄ±nda seçimlerle ilgili tartÄ±ÅŸmalara kulak misafiri olurken kendi düÅŸüncelerimi de ifade etmeye baÅŸladÄ±m. DüÅŸüncelerimi ifade ederken baÅŸta çekincelerim olsa da benimle benzer düÅŸüncelerde savunan baÅŸka bir arkadaÅŸÄ±mÄ±n da var olduÄŸunu gördüm ve o da benim yaptÄ±ÄŸÄ±m tartÄ±ÅŸmadan fark etmiÅŸ olmalÄ± ki benimle özel olarak sohbet etti. Sohbeti sÄ±rasÄ±nda iÅŸyerine getirdiÄŸi gazeteden bahsetti. Ben Evrensel gazetesini daha önce duymuÅŸtum fakat okuma fÄ±rsatÄ±m hiç olmamÄ±ÅŸtÄ±. Gazeteyi okumam için bana her sabah getirdiÄŸi gazetesini vermeye baÅŸladÄ±. Ben bir hafta boyunca bu gazeteyi bu ÅŸekilde okumaya devam ettim. Gazeteyi okudukça içeriklerinin beni etkilediÄŸini fark ettim çünkü medyada görünenin aksine ülkenin gerçeklerini gösteriyor ve iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±ndan bahsediyordu. Bir iÅŸçi olarak benim ve çevremdeki iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±n genel sorunlarÄ±na deÄŸindiÄŸini gördüÄŸümde gazeteyi günlük olarak almak istediÄŸimi söyledim.

Gazeteyi gün içinde okuduktan sonra evimizin altÄ±ndaki bakkala ve eve de gazeteyi götürüp okumalarÄ±nÄ± saÄŸladÄ±m. Gazeteyi ertesi gün okuyan bakkal akÅŸam gittiÄŸimde benimle gazete içeriklerini tartÄ±ÅŸÄ±r oldu ve bu olumlu bir geliÅŸmeydi.

Ben bugüne kadar HDP’ye hep oy verdim. Ailem ise tam tersi bugüne kadar HDP’ye hiç oy vermedi. Gazetede neden HDP’ye oy verilmesi gerektiÄŸi ve seçimler ile ilgili o kadar güzel noktalara deÄŸinilmiÅŸti ki gazeteyi okuyan ailem ve bakkal seçim günü HDP’ye oy vereceklerini söylediler ve nitekim de seçim günü beni gördüklerinde HDP’ye oy verdik demiÅŸlerdi.

Çünkü gazete, köÅŸe yazÄ±larÄ± olsun, diÄŸer içerikleri olsun deÄŸindiÄŸi konular ve anlatÄ±mÄ± çok etkili ve bir iÅŸçinin kendisinden bir ÅŸeylerin bulabileceÄŸi bir gazete. MedyanÄ±n aksine iÅŸçi ve emekçinin sesini duyurmaya çalÄ±ÅŸan bir gazete. Seçimler bitmiÅŸ olsa da belki beklemediÄŸimiz bir sonuçla da karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸ olsak artÄ±k kendimiz için mücadele etmemiz gerektiÄŸini öÄŸrendik. Evrensel gazetesine iÅŸçilerin emekçilerin sesi olduÄŸu için teÅŸekkür ederim.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 22:26

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