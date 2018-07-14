â€˜Ãœlkemiz gerÃ§eklerine uygun yenilenebilir enerji desteklenmeliâ€™

Elektrik MÃ¼hendisleri OdasÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Gazi Ä°pekâ€™le TÃ¼rkiyeâ€™nin enerji politikasÄ±nÄ± ve NÃ¼kleer DÃ¼zenleme Kurulu'nu konuÅŸtuk.

Birkan BULUT

Ankara

Elektrik Mühendisleri OdasÄ± (EMO) Genel BaÅŸkanÄ± Gazi Ä°pek, sermaye lehine enerji politikalarÄ±nÄ±n piyasalaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek, termik santrallere verilen teÅŸvikin rüzgar enerji santrallerine verilmediÄŸini söyledi. Türkiye’nin enerji ihtiyacÄ±na uygun bir enerji politikasÄ±nÄ±n hayata geçirilmesi gerektiÄŸini belirten Ä°pek, mühendislerin denetim yetkilerine yönelik saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± da mücadele çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

EMO Genel BaÅŸkanÄ± Gazi Ä°pek ile Türkiye’nin enerji politikalarÄ±nÄ± ve 702 SayÄ±lÄ± KHK ile kurulan Nükleer Düzenleme Kurulunu konuÅŸtuk. Enerjinin her ÅŸeyden önce kamusal bir insan hakkÄ± olduÄŸunu belirten Ä°pek, “Enerji politikalarÄ± özellikle ’80’lerden sonra özelleÅŸtirme rüzgarÄ± içine girdi. 2001’den sonra ise serbestleÅŸme ve liberalleÅŸme politikalarÄ± geldi. Bu dönemle Türkiye’de hÄ±zla daÄŸÄ±tÄ±m bölgelerinin özelleÅŸtirilmesi, iletiÅŸim tesislerinin tasfiye edildi. Bunun birinci sonucu elektrik maliyetlerinin artmasÄ± oldu. Giderek toplumun ihtiyacÄ±ndan fazla üretim yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. GeçmiÅŸten gelen yap-iÅŸlet-devret modelinin garantilerinin de etkisiyle yenilenebilir enerjiye gereken yatÄ±rÄ±mlar yapÄ±lmadÄ±” dedi.

‘PÄ°YASA ODAKLI YATIRIMLAR’

Hükümetin milli politika adÄ± altÄ±nda ve Türkiye gerçeklerinden uzak bir ÅŸekilde yerli kömüre dayalÄ± çok fazla termik santral kurduÄŸunu belirten Ä°pek, bu alanda sermayeye oldukça fazla teÅŸvik verildiÄŸini söyledi. Çanakkale ve çevresinde çok sayÄ±da proje olduÄŸunu kaydeden Ä°pek, “O bölgeden kömür çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ± hesaplanÄ±yor. Ancak bakÄ±yoruz ki buradaki kömürler istenilen deÄŸere sahip deÄŸil. AynÄ± zamanda buralarda limanlar yapÄ±lÄ±yor ve daha çok ithal kömür olacaÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±yor. ‘5. bölge teÅŸvikleri’ dediÄŸimiz en geri bölge teÅŸvikleri bu yatÄ±rÄ±mlara veriliyor. Ancak bu alanda termik santrale verilen teÅŸvik, RES kurarsan verilmiyor” dedi. Türkiye’nin ihtiyacÄ±ndan fazla ve piyasa odaklÄ± yatÄ±rÄ±mlar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ä°pek, teÅŸviklerin belli bölgelerde birikmesinden dolayÄ± istenilen verimin alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Ä°pek, buna karÅŸÄ± Türkiye gerçeklerine uygun olarak yenilenebilir enerjiyi desteklediklerini söyledi.

‘TÜRK TELEKOM KAMULAÅžTIRILMALI’

Akbank, Garanti BankasÄ± ve Ä°ÅŸ BankasÄ±, Türk Telekom’daki yüzde 55 Oger Telekom hissesini devralmasÄ± için Rekabet Kurumuna baÅŸvurmasÄ± sorumuzu da yanÄ±tlayan Ä°pek, öncelikle Türk Telekom’un daha baÅŸÄ±ndan özelleÅŸtirilmemesi gerektiÄŸini söyledi. Bu nedenle devletin Telekom’u hÄ±zla kamusallaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirten Ä°pek, “Çünkü diÄŸer sektörler de bu alt yapÄ±yÄ± kullanÄ±yor. Böylesine önemli bir sektörün kontrolsüz bir güç elinde olmamasÄ± gerekiyor” dedi.

‘MESLEKTAÅžLARIMIZIN ÇIKARINI SAVUNACAÄžIZ’

Türkiye’de hizmet alanÄ±nÄ±n özelleÅŸtirilmesi ve uluslararasÄ± sermayeyle birlikte ortak bir pazara dönüÅŸtürülmesinin amaçlandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Ä°pek, bunun karÅŸÄ±sÄ±nda duran mühendislerin de tasfiye edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bu nedenle meslek odasÄ± olarak daha aktif bir yapÄ±ya dönüÅŸmeleri gerektiÄŸini belirten Ä°pek, “Meslek alanlarÄ±mÄ±za iliÅŸkin görüÅŸlerimizden rahatsÄ±z olan piyasa bizim alanÄ±mÄ±zÄ± daraltmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Denetleme hakkÄ±mÄ±zÄ± daraltmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Akreditasyon üzerinden kurumlarÄ± piyasadaki tüm mühendislik örgütlerini merkezileÅŸtirerek tekelleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Tüm bunlara karÅŸÄ± odamÄ±zÄ±n görevi gerçekten meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n çÄ±karÄ±nÄ± korumaktÄ±r. Bir yandan mesleÄŸimize sahip çÄ±kacaÄŸÄ±z, bir yandan da örgütümüzü daha fazla demokratikleÅŸtirerek üye katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± arttÄ±racaÄŸÄ±z. TMMOB olarak bu ülkenin demokratik güçleriyle el birliÄŸi içinde ortak bir mücadele hattÄ±nda birleÅŸerek, Türkiye’nin bu gidiÅŸatÄ±nÄ± durdurmak zorundayÄ±z” dedi.

‘ELEKTRÄ°K KAYBI ÖNLENSE NÜKLEERE GEREK KALMAZ’

Nükleer Düzenleme Kurulunun kurulmasÄ±na iliÅŸkin çÄ±karÄ±lan KHK’yi da deÄŸerlendiren Ä°pek, bu kararnamenin CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n yemin ettiÄŸi güne sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n arkasÄ±nda baÅŸka bir iÅŸ olduÄŸunu dile getirdi. Burada siyasal bir tercih gördüklerini ifade eden Ä°pek, Türkiye’de yürüyen iki tane proje olduÄŸunu aktardÄ±. Akkuyu’daki santralin 2023-2024’te hizmete girmesinin planlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Türkiye’nin elektrik ihtiyacÄ±nÄ±n yüzde 10’unu karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ä°pek, Sinop’taki santralin ise 2027-2028’de hizmete gireceÄŸini, elektrik ihtiyacÄ±nÄ±n yüzde 16’sÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Ä°lk yatÄ±rÄ±m maliyetlerinin 40-50 milyar dolar olduÄŸunu ifade eden Ä°pek, ÅŸöyle devam etti :”Türkiye’de kayÄ±p kaçak oranlarÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda yüzde 18’lerde. Bu uluslararasÄ± standartlarda 6-8 arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor. Türkiye’de üretim hatlarÄ± saÄŸlam aslÄ±nda fakat bütün kayÄ±p daÄŸÄ±tÄ±mda. DaÄŸÄ±tÄ±mdaki kayÄ±plarÄ± Türkiye çok cüzi rakamlarla giderebilir. Ancak 50 milyar dolar yatÄ±rÄ±m yapÄ±yoruz. Bu nedenle uluslararasÄ± bir takÄ±m güçlerin Türkiye’de bazÄ± ÅŸeyleri zorla kabul ettirdiÄŸini düÅŸünebiliriz” dedi.

‘NÜKLEER SÄ°YASÄ° BÄ°R TERCÄ°H’

‘Neden nükleer?’ diye sorduklarÄ±nda ise ikinci aÄŸÄ±zlardan ‘Biz bu teknolojiyi Türkiye’ye getirerek arkasÄ±ndan nükleer silahlara sahip olmak istiyoruz’ ÅŸeklinde gerçekçi olmayan sözler duyduklarÄ±nÄ± aktaran, Ä°pek, “Böyle bir teknolojiyle ona ulaÅŸamayacaÄŸÄ±nÄ± bildiÄŸin halde bu da bir pazarlama oluyor. DolayÄ±sÄ±yla nükleer macerasÄ± Türkiye’de siyasi bir karardÄ±r. Çevre sorunu, saÄŸlÄ±k meselesi nükleer atÄ±klar vb. konuÅŸabiliriz ama bunun bir öncesi enerji politikasÄ±. Enerji politikasÄ±nda buna ihtiyaç var mÄ±, tabii ki yok.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 22:18

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