RTÃœKâ€™ten Star TV'ye 'OsmanlÄ± yÃ¶neticilerine hakaret' cezasÄ±

RTÃœK 'Vezir ParmaÄŸÄ±' filminin yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± Star TVâ€™ye 'dÃ¶nemin devlet kadrolarÄ±na yÃ¶nelik eleÅŸtirilerde mizah sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ±' gerekÃ§esiyle ceza verdi

Buse VURDU

Ankara

“Vezir ParmaÄŸÄ±” filminin yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± Star TV’ye RTÜK’ten “dönemin devlet kadrolarÄ±na yönelik eleÅŸtirilerde mizah sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± aÅŸtÄ±ÄŸÄ±” gerekçesiyle ceza geldi. Raporda, Ä°slam, namaz ve erkekliÄŸin aÅŸaÄŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Mahsun KÄ±rmÄ±zÄ±gül’ün yazÄ±p yönettiÄŸi ve vizyona girdiÄŸi dönemde de tartÄ±ÅŸmalara neden olan “Vezir ParmaÄŸÄ±” filmi, 1 Temmuz Pazar akÅŸamÄ± Star TV’de yayÄ±mlandÄ±. OsmanlÄ± döneminde geçen ve savaÅŸ yÄ±llarÄ±nda erkeklerin gitmesiyle sadece kadÄ±nlarÄ±n köyde kalmasÄ±nÄ±n anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± film, ÅŸikayetler üzerine RTÜK Ä°zleme ve DeÄŸerlendirme Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan incelendi. HazÄ±rlanan uzman raporunda, komedi filmlerini andÄ±ran atmosfer ve karakterlerle çekilen filmde, argo ve kaba ifadeler kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinildi. AyrÄ±ca raporda, OsmanlÄ±’daki vezir, kadÄ±, paÅŸa gibi devlet yöneticileri hakkÄ±nda “Döneme ait devlet kadrolarÄ±nÄ± temsil eden kiÅŸilere yönelik eleÅŸtirilerde de mizah sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± zorlayan bir yaklaÅŸÄ±mÄ±n sergilendiÄŸi dikkat çekmektedir” denildi.

RAPORDA CÄ°NSÄ°YETÇÄ° Ä°FADELER

‘Uygunsuz’ görülen sahnelerden biri ise gerdek sahnesi. Sahnede erkeklerin ürkek ve çekingen, kadÄ±nlarÄ±n ise “arsÄ±zca saldÄ±ran” bir pozisyonda olmasÄ± hem kadÄ±nÄ± hem de erkeÄŸi “aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±” bulundu. Öte yandan, filmdeki kadÄ±n karakterlerin Anadolu kadÄ±nÄ±nÄ± yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± iddia edilerek, “EÅŸ ve çocuklarÄ±nÄ± ellerine kÄ±na yakarak askere gönderen, ÅŸehit olduklarÄ±nda da ömür boyu yas tutan bir geleneÄŸe sahip Anadolu kadÄ±nÄ±nÄ±n, erkeksiz kaldÄ±ÄŸÄ±nda cinsel isteklerini her ÅŸeyin üstünde tutan, isterik, ahlaki deÄŸerleri hiçe sayan hafif kadÄ±nlara dönüÅŸtürüldüÄŸü tespit edilmiÅŸtir” denildi.

Film için yüzde 2-5 idari para cezasÄ± ve/veya 5 keze kadar program durdurma istedi. Bu durumda Star TV’nin kasasÄ±ndan ceza bedeli olarak yaklaÅŸÄ±k dört yüz bin TL çÄ±kacak.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 22:17

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