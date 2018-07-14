â€˜SoÄŸan patates alamÄ±yoruz, dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§le ne alakasÄ± var?â€™

Ä°stanbul Åžehremini SalÄ± PazarÄ±â€™nda vatandaÅŸa ekonominin gidiÅŸatÄ±nÄ± ve kendi mutfaÄŸÄ±na yansÄ±yanÄ± sorduk.

Eylem NAZLIER

Özgür GÜLTEKÄ°N

Ä°stanbul

Tezgahlarda fiyat artÄ±ÅŸÄ± var mÄ±, geçen yÄ±la oranla fiyatlar ve satÄ±ÅŸlar ne durumda? SorularÄ±n yanÄ±tlarÄ±nÄ± bulabilmek için salÄ± günleri Åžehremini’de kurulan pazara gidiyoruz. SatÄ±cÄ±sÄ±ndan alÄ±cÄ±sÄ±na konuÅŸtuÄŸumuz hemen herkes fiyatlarÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± ve buna baÄŸlÄ± olarak satÄ±ÅŸÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ±, alÄ±m gücünün ise iyice düÅŸtüÄŸü yönünde hem fikir.

MüÅŸterilerin fiyatlarÄ±ndan ÅŸikayetçi olduklarÄ±nÄ± söyleyen bir pazarcÄ±, “Millet eskiden 5 kilo domates alÄ±yordu, ÅŸimdi 1 kilo alÄ±yor. AlÄ±m gücü yok, millet alamÄ±yor. DÄ±ÅŸ güçler diyorlar, dÄ±ÅŸ güçlerin de iÅŸi gücü yok bizim domatesimiz, patates, soÄŸanÄ±mÄ±zla oynayacak” dedi.

NE KÖYLÜDEN NE BÄ°ZDEN?

Patates ve soÄŸan satan bir tezgaha yaklaÅŸÄ±yoruz. PazarcÄ±, geçen haftaya göre patates ve soÄŸan fiyatÄ±nÄ±n biraz daha düÅŸtüÄŸünü söyleyerek ÅŸunlarÄ± ekliyor: SatÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±z bu hafta gayet güzel. FiyatlarÄ±mÄ±z normale döndü. Patates ve soÄŸanda çok büyük artÄ±ÅŸlar olmuÅŸtu. Åžimdi biraz daha normale döndü, daha da düÅŸebilir. Her taraftan patates soÄŸan geliyor, üretim arttÄ±.

BaÅŸka bir pazarcÄ±, “Bu sene ihracat fazla olduÄŸundan dolayÄ± fiyatlarda belli bir sÄ±kÄ±ntÄ± var. Onun haricinde baÅŸka bir ÅŸey yok. Bu ne bizden kaynaklanÄ±yor ne de köylüden kaynaklanÄ±yor. TamamÄ±yla ihracattan kaynaklanÄ±yor” diye konuÅŸtu.

5 KÄ°LO ÅžÄ°MDÄ° 1 KÄ°LOYA DÜÅžTÜ

Domates satan tezgahta pazarcÄ±larla röportaja devam ediyoruz. FiyatlarÄ±n gayet uygun olduÄŸunu söyleyen pazarcÄ±, “Ä°nsanlar alÄ±yorlar. AkÅŸamüzeri gelin tezgahlar sÄ±fÄ±rlanmÄ±ÅŸ. Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä± sabote ediyorlar. Milletin parasÄ± var, her malÄ±n alÄ±cÄ±sÄ± var” derken aynÄ± tezgahtaki arkadaÅŸÄ± ise bu sözlere tepki gösteriyor: Her malÄ±n alÄ±cÄ±sÄ± yok, millet neden iki buçuk liralÄ±k domates alÄ±yor? Millet eskiden 5 kilo domates alÄ±yordu, ÅŸimdi 1 kilo alÄ±yor. AlÄ±m gücü yok, millet alamÄ±yor. DÄ±ÅŸ güçler diyorlar, dÄ±ÅŸ güçlerin de iÅŸi gücü yok bizim domatesimiz, patates, soÄŸanÄ±mÄ±zla oynayacak.

‘FÄ°YATLARI DÜÅžÜRÜN’

Fiyatlardan genel olarak yurttaÅŸlar da ÅŸikayetçi. Elindeki üç küçük poÅŸetin 42 lira tuttuÄŸunu söyleyen yurttaÅŸ “Çok pahalÄ± kardeÅŸim, beÅŸ liraya soÄŸan mÄ± olur? Elimdekiler 42 lira tuttu. Åžu üç poÅŸeti bir tarafa, 42 lirayÄ± bir tarafa koy, 42 lira daha aÄŸÄ±r gelir” diyor.

Emekli olduÄŸunu söyleyen biri de, “Fiyatlar çok pahalÄ±” diye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± sözlerini, “Çilek 10 lira diyorlar. Ä°ki kilo çilek aldÄ±m, 20 lira tuttu. Torunlar erik istemiÅŸti ama onun da fiyatÄ± 10 lira. Bu hafta erik alamayacaÄŸÄ±m, çocuklar erik yiyemeyecek” cümleleriyle tamamlÄ±yor.

BebeÄŸiyle pazara gelen bir kadÄ±n, “Fiyatlar çok pahalÄ± yaÅŸam da zor” diye sitem ediyor. “Bak bu poÅŸet 1 kilo, 5 TL. EÅŸim çalÄ±ÅŸÄ±yor, ben ev hanÄ±mÄ±yÄ±m. 2 bin TL gelirimiz var. Onu da kiraya mÄ±, suya mÄ±, elektriÄŸe mi, çocuÄŸun ihtiyaçlarÄ±na mÄ± verelim? Bugün 200 TL ile pazara girdim, 5 kuruÅŸ para kalmadÄ±. Rica ederim Tayyip ErdoÄŸan’dan fiyatlarÄ± düÅŸürsün, bize iyilik yapsÄ±n. Biz ona her ÅŸeyimizi veriyoruz. CanÄ±mÄ±z ona ve vatana feda” diyor.

“Kuru fasulye, patatese fakir yemeÄŸi derlerdi” diyen bir kadÄ±n ise, “Åžimdi bu sebzeleri zar zor alÄ±yoruz. Ben emekliyim, eÅŸim emekli. Emekli maaÅŸÄ±yla geçinmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz, kÄ±t kanaat geçiniyoruz” diye konuÅŸuyor.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 21:51

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