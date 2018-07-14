HÃ¼kÃ¼met zengini daha da zengin, fakiri de daha fakir etti

Kocaeliâ€™de kurulu bir Ford Otosan fabrikasÄ±ndan bir iÅŸÃ§i 24 Haziran seÃ§imlerini ve sonucunu Evrensel'e yazdÄ±.

Ford Otosan iÅŸçisi

Kocaeli

3 AÅŸaÄŸÄ±, 5 yukarÄ± tahmin ettiÄŸim bir sonuçtu bu seçimler. Gerek fabrikada AKP’ye oy veren arkadaÅŸlarla yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sohbetler, gerekse de Ramazan BayramÄ±’nda memlekete yaptÄ±ÄŸÄ±m ziyaret bende bu izlenimi yaratmÄ±ÅŸtÄ±.

Yine de bir umut taÅŸÄ±yordum. O kadar tartÄ±ÅŸmanÄ±n bir sonucu olur diye düÅŸünüyordum. Maalesef sonuç yine deÄŸiÅŸmedi. Ama bir gerçek var ki her gün daha da kötüye gidiyoruz. BunlarÄ± gören yok. Milletimiz sadece yapÄ±lan güzellikleri görüyor ama içeriÄŸine hiç bakmÄ±yor. NeymiÅŸ efendim “Hastaneler yaptÄ±, köprüler yaptÄ±, tüneller yaptÄ±” diyorlar. Tamam yaptÄ±, yalan deÄŸil ama ne ÅŸartlarla, ne anlaÅŸmalarla yaptÄ±? Bilen yok. O tünellerden, köprülerden geçmeden, hastaneleri kullanmadan cebimizden her ay dünyalar kadar paramÄ±z çÄ±kÄ±yor. BunlarÄ± bilen yok, ne yazÄ±k ki.

Geçenlerde markette manav reyonuna gittik. Temmuz ayÄ±nda domates 7 lira, soÄŸan 4 lira, patates 5 lira. Her ÅŸey ateÅŸ pahasÄ± olmuÅŸ. AkÅŸam bir çiftçinin haberlerde röportajÄ±nÄ± dinledim. Adam diyor ki “Ben mazotu 6 liraya alÄ±yorum. Ben traktöre 6 liralÄ±k mazot koyup, nasÄ±l üretim yapayÄ±m” diyor. Adam haklÄ±, hem de çok haklÄ±. Çiftçinin ürettiÄŸi ürüne toptancÄ± maliyetinden düÅŸük fiyat veriyor. Garibim çiftçi toptancÄ±ya mecbur vermek zorunda kalÄ±yor. Çünkü çiftçinin her bankaya dünyalar kadar kredi borcu var. 2 bilemedin 3 seneye kadar da “tamam” diyor bÄ±rakÄ±yor çiftçiliÄŸi.

Devletimiz de saÄŸ olsun ki, yatta gezip gününü gün eden zenginlere ise mazotun litresini 2 buçuk, 3 liraya veriyor. Sonra çÄ±kÄ±p açÄ±klama yapÄ±yorlar, “Çiftçimiz üretim yapmÄ±yor, biz de mecbur ithal edeceÄŸiz” diyorlar. Sen yatta keyif süren adam yerine çiftçiye destek çÄ±ksan da, kendi ürünümüzü yesek! Hele de bir Karadenizli olarak, tüm bu tabloyu görmeyen hemÅŸehrilerim nedeniyle kendimden utanç duyuyorum. Karadenizlinin geçim kaynaÄŸÄ± olan fÄ±ndÄ±k bu hükümet geldi geleli hiç para etmedi. Geçen sene bir hesap çÄ±kardÄ± ki, fÄ±ndÄ±k dalÄ±nda kalsa, toplamasan daha kârlÄ±sÄ±n. Maliyetini hesap ettiÄŸimizde, her yÄ±llÄ±k izin dönemini benim gibi fÄ±ndÄ±k toplayarak geçiren bir iÅŸçinin günlüÄŸünü bile çÄ±karmadÄ±. EttiÄŸim zahmet ve çileye hiç deÄŸmiyor. Vallahi de, billahi de yazÄ±k bize. Yani demem o ki; bu hükümetin en güzel yanÄ± zengini daha da zengin, fakiri de daha fakir etti.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 21:43

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