Bir Helin, bir Leyla, bir EylÃ¼l daha Ã¶lmesin

Erkek arkadaÅŸÄ± tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Helin PalandÃ¶kenâ€™in babasÄ± Nihat PalandÃ¶ken, dava sÃ¼recini Evrenselâ€™e yazdÄ±.

Nihat PALANDÖKEN

OlayÄ±n olduÄŸu gün, 13 Ekim’de ben burada deÄŸildim. Bir yeÄŸenim yoÄŸun bakÄ±mdaydÄ±, Adana’ya gitmiÅŸtim. O gece Adana’da kalmam gerekiyordu. Haberi aldÄ±m, hastaneye gidemedim, o gece geri döndüm. Büyük bir acÄ± yaÅŸadÄ±m, bu acÄ±nÄ±n tarifi yok...

Helin’nin cenazesinin kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± gün kadÄ±nlar yanÄ±ma geldi ve “Cenazeyi biz kadÄ±nlar taÅŸÄ±mak istiyoruz” dedi. Ben daha olayÄ±n ne olduÄŸunun farkÄ±nda deÄŸildim. Sadece bir genç kadÄ±nÄ±n katledilmesi karÅŸÄ±sÄ±nda bu talebi en doÄŸal hak olarak gördüm. Cenazeyi kadÄ±nlar taÅŸÄ±dÄ±.

BaÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± için bir çok bakan, vekil, baÅŸbakan geldi “Biz sizin yanÄ±nÄ±zdayÄ±z” dediler. Ama iktidar tarafÄ±ndan o dönem verilen önergeler reddedildi. Biz bunlarÄ± gördük yaÅŸadÄ±k. DavanÄ±n öncesinden bugüne kadar bir çok sivil toplum örgütüyle, kadÄ±n örgütleriyle, kadÄ±n dayanÄ±ÅŸma dernekleriyle, duyarlÄ± insanlarla, sendikalarla, bazÄ± siyasi partilerle, vekillerle, sanatçÄ±larla görüÅŸtüm. Fikir alÄ±ÅŸveriÅŸi yaparak katilin cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± için mücadele ettik.

Biliyorsunuz ilk duruÅŸmaya yanlÄ±ÅŸ sanÄ±k getirildi. Bence o gün yanlÄ±ÅŸ sanÄ±k getirilmedi adliyede sanÄ±k deÄŸiÅŸtirildi (SanÄ±ÄŸÄ±n deÄŸiÅŸtirildiÄŸiyle ilgili bilgiler de aldÄ±m). O gün duruÅŸma saat 13.00’te baÅŸlayacakken 17.00’ye doÄŸru mahkeme salonuna alÄ±ndÄ±k. Saatlerce adliyede bekletildik ancak bir skandal yaÅŸandÄ± ve duruÅŸmaya yanlÄ±ÅŸ sanÄ±k getirildi. Bu denetimsiz tutum onlarÄ±n aleyhine oldu. Çünkü yanlÄ±ÅŸ sanÄ±ÄŸÄ±n gelmesi kamuoyunda tepki yarattÄ±.

Ailem bu süreçte bana çok destek oldu. KadÄ±n Meclisleri, Mor DayanÄ±ÅŸma, EsenyalÄ± KadÄ±n DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi, Umut VakfÄ± ve diÄŸer STK’ler, yöre dernekleri bu davada bize destek oldu, mücadelemize ses verdiler. DiÄŸer duruÅŸmalarda da bizi yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±lar.

5. duruÅŸmada emsal bir karar alÄ±ndÄ±. Katilin aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet ve 28 yÄ±l 6 ay ceza almasÄ±nÄ± kimse beklemiyordu. Çünkü kadÄ±n cinayetleri davalarÄ±nda maalesef iyi hal indirimleri ile katillere ödül gibi cezalar veriliyordu. TakÄ±m elbise giydiÄŸi, özür dilediÄŸi, mahkemeye heyetine karÅŸÄ± saygÄ±lÄ± bir tutum sergilediÄŸi için iyi hal indirimi alabiliyordu. Bu davada iyi hal indirimi uygulanmamasÄ±; davayÄ± sahiplenen duyarlÄ± insanlarÄ±n, kadÄ±n örgütlerinin, STK’lerin ve bizim mücadelemizin sonucudur.

Biz her zaman bu iÅŸler olmadan önlem alÄ±nmasÄ± için, baÅŸka canlarÄ±n yanmamasÄ± için caydÄ±rÄ±cÄ± ve örnek cezalar uygulanmasÄ± gerektiÄŸini söyledik. Bu karar umarÄ±m bazÄ± canilere de örnek olur. Bundan sonra umarÄ±m daha da iyi kararlar çÄ±kar, baÅŸka hayatlar sona ermez, ailelerin canÄ± yanmaz.

KadÄ±n cinayetlerine, çocuk istismarÄ±na, artan bireysel silahlanmaya karÅŸÄ± bir imza kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±m. Silahlar insanlarÄ±n güvencesi deÄŸildir. Bir evde silah bulunmasÄ± her zaman bir tehlikedir, önlenemeyecek olaylara sebep olabilir. ÖrneÄŸin her ailede tartÄ±ÅŸmalar yaÅŸanabilir. Evde bir silah olduÄŸunda bir anlÄ±k öfkeyle anne-baba, eÅŸ, evlat katili olabilir bundan daha büyük bir Ä±zdÄ±rap yoktur. Ä°nsanlar gücünü demir parçasÄ±ndan almaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Silah taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± zaman cesaretli olduklarÄ±nÄ± düÅŸünüyorlar ama öyle deÄŸiller. Bence bir insanÄ±n en büyük silahÄ± aklÄ±dÄ±r, kalemidir. Bireysel silahlanmaya karÅŸÄ± düzenlediÄŸimiz imza kampanyasÄ±nÄ± her yerde duyurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±m. Meclise internet üzerinden silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n engellenmesi ile ilgili önerge verdim. Birkaç site kapatÄ±ldÄ± ama silah satÄ±ÅŸÄ± hâlâ devam ediyor.

Ä°mza kampanyasÄ±na memleketin her yerinden destek geldi. Mesela; Ä°stanbul dÄ±ÅŸÄ±nda farklÄ± insanlar -herhangi bir kuruma baÄŸlÄ± olmayan- kendileri inisiyatif alarak çevrelerinde kampanyamÄ±z için imza topladÄ±lar. “Abi 5 tane imza topladÄ±m yeter mi” diye beni aradÄ±ÄŸÄ±nda bu mücadeleyi sahiplendiÄŸini görüyorum. Kendi bulunduÄŸu alanlarda, ailesinden, akrabalarÄ±ndan, arkadaÅŸlarÄ±ndan imza toplamÄ±ÅŸ olan bir çok insan bana imzalarÄ± ulaÅŸtÄ±rdÄ±. Bu kampanyada hedefimiz 1 milyon imza. TopladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z imzalarÄ± Meclise götüreceÄŸiz.

Helin ve katledilen tüm kadÄ±nlar ve çocuklar için adalet talebimi her yerde dile getirdim. Bizler bir Helin, bir Leyla, bir Eylül daha ölmesin, bireysel silahlanmanÄ±n önüne geçilsin diye mücadele ettik ve etmeye de devam edeceÄŸiz. Eylül ve Leyla’nÄ±n ailelerine sabÄ±r diliyorum. EvladÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ bütün ailelerin de yÄ±lmadan kamuoyu oluÅŸturarak davalarÄ±na sahip çÄ±kmasÄ± gerekiyor. Tek baÅŸlarÄ±na kaldÄ±klarÄ±nÄ± düÅŸünmesinler, bu canilerin ceza almasÄ± için mücadele etmekten vazgeçmesinler. Bu davada yanÄ±mÄ±zda olan kadÄ±n örgütlerine, bütün sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±na, duyarlÄ±lÄ±k gösteren herkese teÅŸekkür ediyorum.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 21:33

www.evrensel.net