Kayserililer: 'Enflasyon dÃ¼ÅŸecek' dediler, bekliyoruz

Seçimin nabzını tutmak için gittiğimiz Kayseri'nin Eskişehir Bağları Mahallesi’ni yeniden ziyaret ettik. Yurttaşlar vaatlerin gerçekleşmesini istiyor.

Kağan DURAK

Osman ÖNDER

Kayseri

Seçimin nabzını tutmak için Kayseri’de emekçilerin yoğun olarak yaşadığı Eskişehir Bağları Mahallesi’ne seçim sonrası tekrar gittik. Enflasyondaki yükselişten bahseden yurttaşlar, seçim öncesi verilen vaatlerin gerçekleşmesini istiyor.

Mahalle arasında yürüyoruz. Havalar sıcak, insanların büyük bir bölümü sıcaklardan ötürü gölge yerlere kaçmış durumda. 13 yıldır İstikbal işçisi olduğunu söyleyen Mehmet Kabus parkta oturuyor. Yaklaşıp seçim sonuçlarını soruyoruz. “Seçim öncesi ve sonrası piyasa da değişen bir şey olmadı” diye başlıyor söze ve devam ediyor: “Seçim öncesi partilerin vaatlerine baktığımızda hiçbirinin vaatlerinin gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Şu an baktığımız zaman her şeye zam geliyor. Pazara gittiğimiz zaman her şey can yakıyor. Seçimden önce enflasyon düşecek dediler. Bekliyoruz düşmesini...”

Asgari ücretle geçinmenin bu koşullarda imkansız olduğunu söyleyen Kabus, asgari ücretin en az 2 bin 500, 3 bin lira olması gerektiğini belirtiyor.

‘ASGARİ ÜCRETE ÇALIŞIYORUM...’

Osman Güler, Hırdavatçı. Seçim sonrası bir değişiklik olmadığını söyleyen Güler, “Devlet hepimizin devleti. Yapılacak yenilikler hepimizi ilgilendirir. Hangi partiye oy verdiğimiz önemli değildir. Seçimden sonra hâlâ bir değişiklik göremedim biraz piyasadan, biraz da dolarda ki yükselişten dolayı da olabilir. Sistem oturduğu zaman düzeleceğini umuyorum” diyor. Vedat Kılıç markette çalışıyor, aynı zamanda da pasta ustalığı için çıraklık okuluna gidiyor. Ona soruyoruz seçimleri ve sonuçlarını... Asgari ücretle yaşamaya çalıştığını söyleyip ekliyor: “Seçimlerden önce de sonra da bir beklentim yoktu. Seçimde galip çıkan Muharrem İnce’de olsa durum aynı olacaktı. Çalıştığım yerde asgari ücrete çalışıyorum. Sigortamı devlet yatırıyor. Şu an ekonomi çok kötü ve bir an önce düzelmesi gerekir. Piyasa kötü, haliyle pazara gittiğinde fiyatlar can yakıyor bunların düzelmesi gerekir.”

DURUMLAR İYİ AMA GEÇİNEMİYORUZ...

Ahmet Usta çiftçilik yapıyor. Enflasyonun yüksek olduğunu söylüyor ama önceki dönemlere göre durumun daha iyi olduğunu savunuyor. Ve şunları söylüyor Ahmet Usta: “Ben çiftçilik yapıyorum elma yetiştiriyorum ama geçinemiyoruz. Bize zamanında üretici artık hale uğramadan satışını yapacak diyorlardı ama şu an baktığımız zaman mecburen hale uğruyoruz. Ucuza satmak zorunda kalıyoruz. Masrafları bile karşılamıyoruz bize geçinmek için para kalsın.”

İsmail Kurtoğlu is işsiz. “Şimdi çocuklarım bana bakıyor” diyor ve şöyle devam ediyor: “Kamyonum var iş bulursam çalışıyorum. 52 yaşındayım kimse bana iş vermiyor.

Bağ-Kur’lulara borç yapılandırması yapıldı SSK’li olanlara da yapılacak dendi ama hâlâ bekliyoruz. Yapılacak dendi hâlâ oyalıyorlar bizi. Bu sözleri yeni dönemde de tutmazlarsa bir daha seçimlerde oy vermeyi düşünmüyorum.”

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 21:27

