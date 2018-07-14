Kayserililer: 'Enflasyon dÃ¼ÅŸecek' dediler, bekliyoruz

SeÃ§imin nabzÄ±nÄ± tutmak iÃ§in gittiÄŸimiz Kayseri'nin EskiÅŸehir BaÄŸlarÄ± Mahallesiâ€™ni yeniden ziyaret ettik. YurttaÅŸlar vaatlerin gerÃ§ekleÅŸmesini istiyor.

KaÄŸan DURAK

Osman ÖNDER

Kayseri

Seçimin nabzÄ±nÄ± tutmak için Kayseri’de emekçilerin yoÄŸun olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± EskiÅŸehir BaÄŸlarÄ± Mahallesi’ne seçim sonrasÄ± tekrar gittik. Enflasyondaki yükseliÅŸten bahseden yurttaÅŸlar, seçim öncesi verilen vaatlerin gerçekleÅŸmesini istiyor.

Mahalle arasÄ±nda yürüyoruz. Havalar sÄ±cak, insanlarÄ±n büyük bir bölümü sÄ±caklardan ötürü gölge yerlere kaçmÄ±ÅŸ durumda. 13 yÄ±ldÄ±r Ä°stikbal iÅŸçisi olduÄŸunu söyleyen Mehmet Kabus parkta oturuyor. YaklaÅŸÄ±p seçim sonuçlarÄ±nÄ± soruyoruz. “Seçim öncesi ve sonrasÄ± piyasa da deÄŸiÅŸen bir ÅŸey olmadÄ±” diye baÅŸlÄ±yor söze ve devam ediyor: “Seçim öncesi partilerin vaatlerine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda hiçbirinin vaatlerinin gerçekçi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Åžu an baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman her ÅŸeye zam geliyor. Pazara gittiÄŸimiz zaman her ÅŸey can yakÄ±yor. Seçimden önce enflasyon düÅŸecek dediler. Bekliyoruz düÅŸmesini...”

Asgari ücretle geçinmenin bu koÅŸullarda imkansÄ±z olduÄŸunu söyleyen Kabus, asgari ücretin en az 2 bin 500, 3 bin lira olmasÄ± gerektiÄŸini belirtiyor.

‘ASGARÄ° ÜCRETE ÇALIÅžIYORUM...’

Osman Güler, HÄ±rdavatçÄ±. Seçim sonrasÄ± bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Güler, “Devlet hepimizin devleti. YapÄ±lacak yenilikler hepimizi ilgilendirir. Hangi partiye oy verdiÄŸimiz önemli deÄŸildir. Seçimden sonra hâlâ bir deÄŸiÅŸiklik göremedim biraz piyasadan, biraz da dolarda ki yükseliÅŸten dolayÄ± da olabilir. Sistem oturduÄŸu zaman düzeleceÄŸini umuyorum” diyor. Vedat KÄ±lÄ±ç markette çalÄ±ÅŸÄ±yor, aynÄ± zamanda da pasta ustalÄ±ÄŸÄ± için çÄ±raklÄ±k okuluna gidiyor. Ona soruyoruz seçimleri ve sonuçlarÄ±nÄ±... Asgari ücretle yaÅŸamaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyip ekliyor: “Seçimlerden önce de sonra da bir beklentim yoktu. Seçimde galip çÄ±kan Muharrem Ä°nce’de olsa durum aynÄ± olacaktÄ±. ÇalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m yerde asgari ücrete çalÄ±ÅŸÄ±yorum. SigortamÄ± devlet yatÄ±rÄ±yor. Åžu an ekonomi çok kötü ve bir an önce düzelmesi gerekir. Piyasa kötü, haliyle pazara gittiÄŸinde fiyatlar can yakÄ±yor bunlarÄ±n düzelmesi gerekir.”

DURUMLAR Ä°YÄ° AMA GEÇÄ°NEMÄ°YORUZ...

Ahmet Usta çiftçilik yapÄ±yor. Enflasyonun yüksek olduÄŸunu söylüyor ama önceki dönemlere göre durumun daha iyi olduÄŸunu savunuyor. Ve ÅŸunlarÄ± söylüyor Ahmet Usta: “Ben çiftçilik yapÄ±yorum elma yetiÅŸtiriyorum ama geçinemiyoruz. Bize zamanÄ±nda üretici artÄ±k hale uÄŸramadan satÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapacak diyorlardÄ± ama ÅŸu an baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zaman mecburen hale uÄŸruyoruz. Ucuza satmak zorunda kalÄ±yoruz. MasraflarÄ± bile karÅŸÄ±lamÄ±yoruz bize geçinmek için para kalsÄ±n.”

Ä°smail KurtoÄŸlu is iÅŸsiz. “Åžimdi çocuklarÄ±m bana bakÄ±yor” diyor ve ÅŸöyle devam ediyor: “Kamyonum var iÅŸ bulursam çalÄ±ÅŸÄ±yorum. 52 yaÅŸÄ±ndayÄ±m kimse bana iÅŸ vermiyor.

BaÄŸ-Kur’lulara borç yapÄ±landÄ±rmasÄ± yapÄ±ldÄ± SSK’li olanlara da yapÄ±lacak dendi ama hâlâ bekliyoruz. YapÄ±lacak dendi hâlâ oyalÄ±yorlar bizi. Bu sözleri yeni dönemde de tutmazlarsa bir daha seçimlerde oy vermeyi düÅŸünmüyorum.”

Kayseri'de seÃ§menden ekonomi tepkisi: YollarÄ± mÄ± yiyeceÄŸiz?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 21:27

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