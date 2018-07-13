Ä°zmir'de kamu kurumlarÄ±na 15 Temmuz'a katÄ±lÄ±m zorunluluÄŸu

Ã‡eÅŸme KaymakamlÄ±ÄŸÄ± 15 Temmuz gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak tÃ¶renlere ilÃ§edeki tÃ¼m kamu kurumu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± zorunlu tutttu.

Metehan UD

Ä°zmir

Darbe giriÅŸiminin yÄ±l dönümü olan 15 Temmuz öncesinde Ä°zmir'de de kamu kurumlarÄ± harekete geçti. Törenlerin kalabalÄ±k geçmesi kentin dört bir yanÄ± çaÄŸrÄ± panolarÄ± ile donatÄ±lÄ±rken kamu kurumlarÄ±nda çalÄ±ÅŸanlarÄ±n da etkinliklere katÄ±lmasÄ± zorunlu tutuldu.

ÇeÅŸme KaymakamlÄ±ÄŸÄ± da zorunluluÄŸu ile yazÄ± kurumlara yolladÄ±. Ä°lçedeki 15 Temmuz etkinlikleri hakkÄ±nda bilgi verilen yazÄ±da hangi kurumun hangi alanda görevlendirildiÄŸi de belirtiliyor. ÇeÅŸme KaymakamÄ± HacÄ± Mehmet Kara imzasÄ±yla yayÄ±nlanan yazÄ±da 'Resmi kurum amirleri ve personeli ile tüm okul/kurum yöneticileri törende hazÄ±r bulunacaktÄ±r. Bu program halkÄ±mÄ±za davetiye, görevlilere emir niteliÄŸindedir' sözleri bitiyor. KatÄ±lÄ±m için çalÄ±ÅŸanlardan da imza alÄ±ndÄ±.

BES: TÖRENLERE KATILIM ZORUNLU DEÄžÄ°L

Konuyla ilgili Evrensel'e açÄ±klama yapan BES Ä°zmir Åžubesi, 15 Temmuz Günü'nün resmi tatil olduÄŸunu belirtertek Aanayasa'daki çalÄ±ÅŸma ve dinlenme hakkÄ±nÄ± düzenleyen 50. maddeyi hatÄ±rlattÄ±. KatÄ±lÄ±mÄ±n zorunlu tutulamayacaÄŸÄ±nÄ±n vurgulandÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "25/10/2016 tarihli ve 6752 sayÄ±lÄ± Kanunun 2 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fÄ±krasÄ±nda yer alan "ve 1 MayÄ±s günü" ibareleri ", 1 MayÄ±s günü ve 15 Temmuz günü" olarak deÄŸiÅŸtirilerek 15 Temmuz genel tatil günlerine dahil edilmiÅŸtir.Kanunla yapÄ±lan bu düzenlemeye göre 15 Temmuz Günü resmi genel tatil günlerinden olduÄŸundan, Bakanlar Kurulu KararÄ± veya her hangi bir yasal düzenleme olmadan, görevli olmayan personelin resim törenlere katÄ±lÄ±m zorunluluÄŸu hukuken mümkün deÄŸildir. Bu nedenle resmi tatil olan 15 Temmuz’da, çalÄ±ÅŸanlarÄ±n, Anayasaya göre dinlenme haklarÄ±nÄ± kullanmalarÄ± önünde her hangi bir engel bulunmadÄ±ÄŸÄ±ndan, törenlere katÄ±lmalarÄ± zorunlu deÄŸildir" denildi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 21:22

www.evrensel.net