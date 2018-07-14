Ã‡ocuk istismarÄ± davasÄ± 4 yÄ±l mÄ± sÃ¼recek?

Ã‡ocuk istismarÄ±nda hadÄ±m tartÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rerken Ä°zmirâ€™de yaÅŸanan bir vaka, mevcut yargÄ± sÃ¼recinin bile Ã§ocuktan yana iÅŸletilmediÄŸini gÃ¶sterdi.

Metehan UD

Ä°zmir

Çocuklara yönelik cinsel istismar davalarÄ± uzadÄ±kça çocuklar daha da maÄŸdur oluyor. Hele de maÄŸdur da fail de çocuksa iÅŸ daha da zorlaÅŸÄ±yor... Buna benzer bir örnek Ä°zmir’de yaÅŸandÄ±. Gazetemize ulaÅŸan bir baba 7 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±nÄ±n üvey abisi tarafÄ±ndan istismara maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. DavanÄ±n 2 yÄ±l sürdüÄŸünü ve sürecin hâlâ devam ettiÄŸini söyleyen baba yargÄ±ya öfkeli.

Ä°zmir’de yaÅŸayan baba C.A. bundan 3 yÄ±l önce, kendisi gibi evlenip boÅŸanmÄ±ÅŸ D.A. ile evlendi. Baba C.A’nÄ±n o zaman 7 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±z çocuÄŸu, D.A’nÄ±n da 15 yaÅŸÄ±nda bir erkek çocuÄŸu vardÄ±. KÄ±z çocuÄŸu, 2 yÄ±l önce üvey abisinin kendisine birçok kez müstehcen görüntüler izlettiÄŸini ve istismar ettiÄŸini söyledi. OlayÄ± öÄŸrenen baba erkek çocuk hakkÄ±nda suç duyurusunda bulundu. Adli tÄ±p raporuna göre çocuÄŸun istismara uÄŸradÄ±ÄŸÄ± kesinleÅŸirken diÄŸer çocuk hakkÄ±nda ‘ÇocuÄŸa nitelikli cinsel istismar’, ‘ÇocuÄŸun hürriyetini tahdit’ ve ‘ÇocuÄŸa müstehcen görüntüler izletmek’ suçlarÄ±ndan dava açÄ±ldÄ±.

NÄ°HAÄ° KARARIN ÇIKMASI ZAMAN ALACAK

Ä°ki yÄ±l süren dava sonunda, çocuk aÄŸÄ±r ceza mahkemesinde görülen karar duruÅŸmasÄ±nda hakim suçu sabit gördü ancak istismar edenin de 15 yaÅŸÄ±nÄ± tamamlamamasÄ± ve cezai ehliyeti olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin raporunun olmasÄ± nedeniyle, rehabilitasyon merkezinde tedavi edilmesi yönünde karar verdi.

Baba, kararÄ± istinaf yoluyla bölge adliye mahkemesine taÅŸÄ±dÄ± ancak babanÄ±n iddiasÄ±na göre, kendisine iÅŸ yoÄŸunluÄŸu gerekçe gösterilerek iki yÄ±ldan önce karar beklememesi söylendi.

Bölge adliye mahkemesinin kararÄ±, istismara uÄŸrayan çocuk lehine bozmasÄ± durumunda yargÄ±lama süreci yeniden baÅŸlayacak. Nihai kararÄ±n çÄ±kmasÄ± ise zaman alacak.

ORTAK ÇOCUK DA ANNEYE VERÄ°LDÄ°

Ä°stismar olayÄ± ortaya çÄ±ktÄ±ktan sonra C.A. ve D.A. da boÅŸandÄ± ancak bu evlilikten olan 2 yaÅŸÄ±ndaki çocuÄŸun velayeti annesine verildi. Onun da istismara uÄŸramasÄ±ndan endiÅŸelendiÄŸini söyleyen baba, mahkeme kararÄ±na tepkili: “ÇocuÄŸumun baÅŸÄ±na geleceklerden mahkeme sorumludur.”

Ä°DAM YA DA HADIM TARTIÅžMASI SORUNUN ÜSTÜNÜ ÖRTÜYOR

UzadÄ±kça uzayan ve hâlâ devam eden yargÄ±lama sürecine tepki gösteren baba, son günlerde yeniden gündeme getirilen hadÄ±m, idam tartÄ±ÅŸmalarÄ±yla bu konudaki yanlÄ±ÅŸlarÄ±n üzerinin kapatÄ±lmak istendiÄŸini düÅŸünüyor: “Bu kadar uzun süren yargÄ±lama iÅŸlemlerinin olduÄŸu bir ülkede hadÄ±m ya da idam cezalarÄ± gerçekçi deÄŸil. BunlarÄ± gerçek sorunun üzerinin kapatÄ±lmasÄ±na yönelik bir çaba olarak görüyorum. Ä°dam ya da hadÄ±m tartÄ±ÅŸmalarÄ± sürerken uzun süren davalarÄ±n üstü kapatÄ±lÄ±yor. 2 yÄ±ldÄ±r kararÄ±n çÄ±kmasÄ± için uÄŸraÅŸÄ±yorum, önümüzde en az 3 yÄ±l daha var. Failler ortadan kaybolur, dava çöp olur, olan çocuÄŸa olur. ÇocuklarÄ±mÄ±z gözümüzün önünde eriyor. Ä°stismara maruz kalmÄ±ÅŸ o kadar çok çocuÄŸumuz var ki bunlarÄ±n sorumlularÄ± cezasÄ±z kalmÄ±ÅŸ. Önce yargÄ±lama süreçlerini hÄ±zlandÄ±rsÄ±nlar.”

Baba olaydan sonra kÄ±zÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± da ÅŸöyle anlatÄ±yor: “KÄ±zÄ±m tek baÅŸÄ±na okula gidemiyor, evde yalnÄ±z kalamÄ±yor ve ayrÄ± odada uyuyamÄ±yor. Tedavi edilmesi gerektiÄŸine dair rapor da aldÄ±k. DavanÄ±n uzamasÄ±, olaydan uzaklaÅŸmasÄ±na engel oluyor ve durumu daha da zorlaÅŸÄ±yor.”

CÄ°NSEL Ä°STÄ°SMAR DAVALARINDA FAÄ°L DE MAÄžDUR DA ÇOCUK Ä°SE ...

Baba C.A, 15 yaÅŸÄ±ndaki çocuÄŸun ceza almasÄ± talebinde bulunsa da bu olayda fail de maÄŸdur da çocuk... Peki bu durumu nasÄ±l deÄŸerlendirmek lazÄ±m? Bu sorumuza Trabzon Adliyesi Hakimi Murat AydÄ±n faillerin çocuk olmasÄ± durumunda buna özgü düzenlemeler önermek gerektiÄŸini söylüyor: “MaÄŸdurun da failin de çocuk olduÄŸu fakat aynÄ± geliÅŸim evresi içinde olduklarÄ± (akran) durumda ve fiil de zora dayalÄ± deÄŸilse, çocuk faile ceza tedbirleri deÄŸil, önleyici iyileÅŸtirici güvenlik tedbirleri uygulanmasÄ±nÄ± öneriyoruz. Ama bu üç koÅŸulun birlikte olmasÄ± ÅŸartÄ±yla. Mesela 10 yaÅŸÄ±ndaki bir çocukla 17 yaÅŸÄ±ndaki bir çocuktan bahsetmiyoruz, çocuklarÄ±n akran olmasÄ± gerekiyor. AkranlÄ±kta genel kabul çocuklar arasÄ±nda 3 yaÅŸtan fazla fark olmamasÄ±dÄ±r.

BaÅŸlÄ±k olarak tanÄ±mlayacak olursak; biz çocuklara sapÄ±k demeyiz. Çünkü çocuktan sapÄ±k olmaz. Çocuk suç iÅŸleyen kiÅŸi de olsa o korunmasÄ± gereken bir kiÅŸidir, korunup iyileÅŸtirilmesi, onu suça yönelten nedenlerin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerekir. Bunlar birer yasal sorun. YasalarÄ±mÄ±zda bu ÅŸekilde bir suç iÅŸleyen çocuÄŸa ceza vermekten baÅŸka bir seçeneÄŸi yok hakimin. Ä°stismar suçu sanÄ±klarÄ±na faillerine ÅŸiddetli ceza vermek gerektiÄŸine iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmayÄ± yaparken, hep faillerin çocuk olmasÄ± durumunu ayÄ±rmak ve buna özgü düzenlemeler önermek gerekiyor her zaman. Çünkü biz failin çocuk olmasÄ±, korunmasÄ± durumuna da aynÄ± ÅŸekilde bakmalÄ±yÄ±z. O yüzden çocuÄŸun fail olmasÄ±yla maÄŸdur olmasÄ± arasÄ±nda koruma bakÄ±mÄ±ndan temelde farklÄ±lÄ±k yoktur.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 21:21

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