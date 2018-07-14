GenÃ§liÄŸin ihtiyacÄ± tek adam rejimi deÄŸil Ã¶zgÃ¼r bir Ã¼niversite

Ankara, Adana, Kayseri ve Mersin'den Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencileri, ODTÃœ mezuniyet tÃ¶reninde yaÅŸanan olaylarÄ± ve gerÃ§ekleÅŸen tutuklamalarÄ± deÄŸerlendirdi.

Merve KARATAÅž

Mersin

ODTÜ 2018 Mezuniyet Töreni’nde “Tayyipler Alemi” karikatürünü pankart olarak taÅŸÄ±yan 4 öÄŸrenci gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, ardÄ±ndan tutuklandÄ±. DüÅŸüncesini mizah yoluyla ifade etmeye çalÄ±ÅŸan gençliÄŸi “kirletilmiÅŸ zihinler” olarak nitelendiren iktidar, olaydan akademisyenleri de sorumlu tuttu. Mersin Üniversitesi öÄŸrencileri geliÅŸmelere tepki gösterse de kendilerini ÅŸaÅŸÄ±rtmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. TutuklamalarÄ±n üniversitelere yönelik artan baskÄ±cÄ± ve gerici politikalarÄ±n devamÄ± olduÄŸuna dikkat çeken öÄŸrenciler, baskÄ±lara karÅŸÄ± birlikte hareket etmenin zorunlu olduÄŸunu söyledi.

Elektrik-Elektronik MühendisliÄŸi 4 SÄ±nÄ±f ÖÄŸrencisi Recep, AKP ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n tek adam tek parti rejimi yolunda seçimden sonra ilk hedeflerinden birinin üniversiteliler olduÄŸunu söyledi. AKP’nin sorgulamayan, itaat eden bir nesil yetiÅŸtirmek istediÄŸini ifade eden Recep ÅŸöyle devam etti: “Bu zihniyet arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± tutuklayarak ifade özgürlüÄŸünün en ufak kÄ±rÄ±ntÄ±sÄ±na dahi tahammül edemediÄŸini bir daha göstermiÅŸ oldu. Sadece ODTÜ’lüler deÄŸil MEÜ’lüler hatta tüm üniversite gençliÄŸi olarak bir bakÄ±ma kendi geleceÄŸimiz için tutuklanan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±nda durmalÄ±yÄ±z. GençliÄŸin ihtiyacÄ± tek adam rejimi deÄŸil akademik ve özgür bir üniversite, iyi bir gelecektir. Bunu saÄŸlayabilecek olan da biziz. Ä°ktidar da bunu çok iyi bildiÄŸi için baskÄ± ve korkunun hiçbir yerinden geri kalmÄ±yor, kalmayacak” dedi.

KARÄ°KATÜRDEN BÄ°LE KORKUYORLAR

Elektrik-Elektronik MühendisliÄŸi 2’inci SÄ±nÄ±f ÖÄŸrencisi Casim, ülkenin genç ve dinamik kesimi olarak, kendi gelecekleri ve ülkenin geleceÄŸi için ODTÜ’yü desteklemenin önemli olduÄŸunu belirtti. Camis “Karikatürden bile korkan bu zihniyete daha çok sanatla cevap vermek gerektiÄŸini düÅŸünüyorum. Bu ÅŸartlar altÄ±nda yapabileceÄŸimiz en iyi ÅŸey bu bence” dedi.

KOCA BÄ°R YIÄžIN VAR AMA BÄ°RLÄ°K YOK

TÄ±p Fakültesi 1. SÄ±nÄ±f ÖÄŸrencisi Ferat, üniversite ve öÄŸrencilerin bilimden, sanattan, özgür düÅŸünceden yoksun olmasÄ±nÄ± isteyen zihniyetin gençlikte karÅŸÄ±lÄ±k bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bundan dolayÄ± fÄ±rsat buldukça üniversitelere saldÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi. Son örneÄŸin ODTÜ olduÄŸunu ifade eden Ferat, “Gençlik onlara biat etsin istiyorlar ve onlarÄ± hatta tüm halkÄ± köleleri gibi görüyorlar. Ses çÄ±karanÄ±n sesini kÄ±smak için her ÅŸeyi yapÄ±yorlar. ODTÜ’deki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z da bizim sesimizdi. 4-5 öÄŸrenciyi tutukladÄ±klarÄ±nda sanÄ±yorlar ki sesimiz kesilecek, susacaÄŸÄ±z. Ama bilmiyorlar mÄ± biz koca bir yÄ±ÄŸÄ±nÄ±z? Bence sorun arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n içeri atÄ±lmasÄ± deÄŸil. Elbette onlarÄ± destekliyoruz ve sonuna kadar onlarÄ±n yanÄ±ndayÄ±z. AsÄ±l sorun bu koca yÄ±ÄŸÄ±nÄ±n birliktelik saÄŸlamamasÄ± mücadeleden geri durmasÄ±. Biz üniversitelerde, fakültelerde, her kesimden öÄŸrencilerin birliÄŸiyle tek adamlar yÄ±kÄ±lÄ±r, OHAL’ler gider, bilimsel, demokratik üniversiteler gelir” diye konuÅŸtu.

‘AKP’LÄ°YÄ°M AMA HERKES BENÄ°M DÜÅžÜNCEMDE OLMAK ZORUNDA DEÄžÄ°L’

Elektrik-Elektronik MühendisliÄŸi 2. SÄ±nÄ±f ÖÄŸrencisi Veysel ise düÅŸüncenin karikatürize bir ÅŸekilde ifade edilip pankarta dökülmesinin gayet normal olduÄŸunu belirterek gözaltÄ± ve tutuklamalarÄ±n yersiz olduÄŸunu dile getirdi. AKP’li olduÄŸunu söyleyen Veysel, “Ama herkes benim düÅŸüncemde olmak zorunda deÄŸil. Åžu an CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP istiyor ki sadece kendilerini savunan ve yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± onaylayan bir üniversite öÄŸrencisi modeli olsun. Ve bunu korkuyla, baskÄ±yla dayatmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bu yanlÄ±ÅŸ. Ä°stesen de bunu yapamazsÄ±n, dayatmamalÄ±sÄ±n” dedi. Meselenin öÄŸrencilerin tutuklanmasÄ± deÄŸil farklÄ± düÅŸünceleri yok etmeye çalÄ±ÅŸmak olduÄŸunu söyleyen Veysel, herhangi bir insanÄ±n hangi görüÅŸten olursa olsun istediÄŸi ÅŸekilde kendini ifade edebilme özgürlüÄŸünün gerekliliÄŸini vurguluyor.

BU BASKI KIBRIS'A DA YANSIR

FotoÄŸraf: Buse Vurdu/EVRENSEL

ODTÜ Kuzey KÄ±brÄ±s Kampüsü PDR bölümü 3. sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi

Ankara

Yeni Türkiye karÅŸÄ±sÄ±na ilk hedef olarak ODTÜ’yü, üniversiteleri ve üniversite öÄŸrencilerini aldÄ±. Politik afiÅŸleriyle her sene mezuniyet töreninde renkli görüntülere sahne olan Devrim Stadyumunda bu sene renkli görüntüler deÄŸil, “atanmÄ±ÅŸ” rektörün baskÄ±sÄ±, güvenliÄŸin öÄŸrencilere yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±, taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± pankartlar yüzünden apar topar gözaltÄ±na alÄ±nan öÄŸrenciler vardÄ±.

Bu saldÄ±rÄ±larÄ±n ODTÜ’den baÅŸlamasÄ± bize açÄ±kça gösteriyor ki, bu saldÄ±rÄ±lar direkt olarak bilimi, düÅŸünce özgürlüÄŸünü ve aydÄ±nlÄ±k bir geleceÄŸi hedef almakta. KÄ±brÄ±s’Ä±n üzerinde görünmeyen bir el olarak duran Türkiye’de izlenen bu baskÄ±cÄ± ve gerici tutumun, gelecek dönemde Kuzey KÄ±brÄ±s’ta yer alan üniversitelerde de etkisini hissettireceÄŸi açÄ±kça ortadadÄ±r. Bugün bu saldÄ±rÄ± Türkiye ve KÄ±brÄ±s’ta okuyan üniversite öÄŸrencilerinin ifade özgürlüÄŸünü ve üniversitelerin demokratik yapÄ±sÄ±nÄ± hiçe sayÄ±p yok ederek, geleceÄŸimizi karartmayÄ± hedefliyor. Bugün eÄŸer biz öÄŸrenciler üniversitelerde kendi fikirlerimizi, düÅŸüncelerimizi özgürce ifade edip paylaÅŸamayacaksak, kampüslerimizde demokratik bir ortam oluÅŸturamayacaksak yarÄ±nÄ±mÄ±z daha da karanlÄ±k ve baskÄ± altÄ±nda olacaktÄ±r. Biz ODTÜ KKK öÄŸrencileri, yapÄ±lan gözaltÄ±larÄ± ve üniversiteler üzerindeki baskÄ±nÄ±zÄ± kabul etmiyoruz. ODTÜ öÄŸrencileri ile dayanÄ±ÅŸma içerisinde olacaÄŸÄ±z ve tek adam rejimine karÅŸÄ± en güzel cevabÄ± hep birlikte vereceÄŸiz. Bizler üniversite öÄŸrencileri olarak bu karanlÄ±k dünyayÄ± kabul etmemeliyiz, onlarÄ±n gerici ve baskÄ±cÄ± zihniyetine karÅŸÄ± bilimin aydÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nda mücadeleyi elden bÄ±rakmamalÄ±yÄ±z.

BÄ°LÄ°MÄ° YOK ETMEK Ä°STÄ°YORLAR

FotoÄŸraf: Buse Vurdu/EVRENSEL

Çukurova Üniversitesi Türk Dili ve EdebiyatÄ± Bölümü 4. sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi

Adana

Merhaba ben Çukurova Üniversitesi Türk Dili ve EdebiyatÄ± bölümü son sÄ±nÄ±f öÄŸrencisiyim. Ben ODTÜ’de son günlerde gündemde yer alan, gençlerin özgür düÅŸünmelerini engellemeye yönelik saldÄ±rÄ±lara iliÅŸkin yazÄ±yorum.BilindiÄŸi gibi ODTÜ mezuniyet töreninde pankart açmalarÄ± dolayÄ±sÄ±yla gençlerimiz gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Gençlerin özgür düÅŸünme ve düÅŸündüklerini kaleme almalarÄ± güvenlik güçlerince engellenmeye çalÄ±ÅŸÄ±lmaktadÄ±r.

2018 seçimlerinden sonra Türkiye yeni bir sürece girdi. Bu seçim sonrasÄ±nda biz gençlerin, yaptÄ±klarÄ± ve yapmak istedikleriyle gözümüzü korkutmayÄ± düÅŸünüyorlar. Fikirlerimizi köreltip kendi fikirlerini bizim beynimize enjekte etmeyi amaçlÄ±yorlar. Üniversitelerdeki bilimi yok edip kendi istedikleri gibi bir düÅŸünceye sahip bireyler yetiÅŸtirmek için bütün dengeyi altüst ediyorlar. Benim temennim ODTÜ’deki öÄŸrencilerin ve akademisyenlerin bu gidiÅŸe bir dur demek amacÄ±yla birlik ve beraberlik içinde örgütlenip tepkilerini göstermeleri yönündedir. Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biri olan ODTÜ’yü, sÄ±rf görüÅŸleri ve görüÅŸlerini korkusuzca dile getiren gençlerden uzak tutmak için ellerinden geleni yapÄ±yorlar. Sadece ODTÜ’de deÄŸil bütün Türkiye’deki öÄŸrenci ve akademisyenlerin bu haksÄ±zlÄ±ÄŸa bir dur demelerini bekliyorum. Birlikte aydÄ±nlÄ±k, sevgi ve özgür düÅŸünebildiÄŸimiz bir Türkiye dileÄŸiyle.

ODTÜ Ä°LE SINIRLI KALMAYACAK

FotoÄŸraf: Evrensel

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilgiler ÖÄŸretmenliÄŸi Bölümü öÄŸrencisi

Adana

ODTÜ’de 6 Temmuz’da yapÄ±lan diploma töreni sonrasÄ± pankart taÅŸÄ±yanlar hakkÄ±nda “cumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret” suçu gerekçesiyle soruÅŸturma açÄ±ldÄ± ve 4 öÄŸrenci tutuklandÄ±. Bu sahne bana hiç yabancÄ± gelmedi. Önce BoÄŸaziçili öÄŸrenciler sonra ODTÜ’lü öÄŸrenciler tutuklandÄ± ki bu pankart yÄ±llar önce yayÄ±mlanmÄ±ÅŸ ve beraat etmiÅŸ bir pankarttÄ±.

Mesele pankart deÄŸil elbette; mesele en ufak bir muhalefeti dahi bastÄ±rmak. AynÄ± düÅŸünmeyenleri eleyip, sÄ±kça bahsettikleri yerli ve milli öÄŸrencilerini yetiÅŸtirmek. Bilimi, sanatÄ±, doÄŸayÄ± ve insanÄ± referans almayan sistemlerine karÅŸÄ± ODTÜ geleceÄŸin en temel ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabilecek öÄŸrencileri yetiÅŸtirmektedir. Ülkenin en aydÄ±n öÄŸrencilerinin yetiÅŸtiÄŸi ODTÜ, gelecek için umut veren nadir okullardan biridir. Ä°fade özgürlüÄŸünün geniÅŸ bir alanda yer bulduÄŸu, her türlü aktivitelerin olduÄŸu, gerçek anlamda eÄŸitimin olduÄŸu ODTÜ, ülkenin dört bir yanÄ±ndaki üniversitelere örnek olmaya devam edecek niteliktedir.

Ä°stenilen yaÅŸamÄ± kampüsünde barÄ±ndÄ±ran ODTÜ’ye üniversiteli öÄŸrenciler olarak destek olmamÄ±z, bu günlerde yapÄ±lacak en doÄŸru ÅŸeylerden biri olacaktÄ±r. Çünkü bugün ODTÜ’de yapÄ±lanlara sessiz kalmak yarÄ±n aynÄ± durumun bize de olacaÄŸÄ±na ortam hazÄ±rlamak demektir. ÇoÄŸunluÄŸun sesine sahip bir üniversite; demokratik okul anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n her üniversitede olmasÄ±na neden olacaktÄ±r ki bu da ifade özgürlüÄŸünün olmadÄ±ÄŸÄ± Çukurova Üniversitesi için istemiÅŸ olduÄŸumuz en temel olgudur.

ODTÜ sadece bir örnek, yapÄ±lacaklara kapÄ± açan bir örnek ÅŸu an. Ancak göz yumarsak bir sonraki kapÄ±nÄ±n Çukurova Üniversitesine açÄ±lacaÄŸÄ±ndan da hiç ÅŸüphem yok. Çünkü bu saldÄ±rÄ± tüm üniversitelere yapÄ±lan bir saldÄ±rÄ± haline gelmiÅŸtir. Sisteminin tek amacÄ± muhalefetin en güçlü olduÄŸu yerleri ele geçirmek, beraberinde tüm üniversiteleri de tekçiliÄŸe indirmek olmuÅŸtur. Daha güzel yarÄ±nlar vaadiyle yola çÄ±kan hükümet, seçimden hemen sonra yarÄ±nlarÄ±n teminatÄ± olan öÄŸrencileri alÄ±koyarak izlemiÅŸ olduÄŸu yola devam edeceÄŸini bizlere apaçÄ±k göstermiÅŸtir. Bu sadece ODTÜ ile sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayacak, ülkenin dört bir yanÄ±ndaki üniversitelere de sÄ±çrayacak nitelikte. Bugün ODTÜ’ye sessiz kalÄ±rsak bizler yarÄ±n okulumuzda uydurma sebeplerle alÄ±konulmaya hazÄ±rlÄ±klÄ± olmalÄ±yÄ±z. Çünkü sessiz kalmak, yapÄ±lanlara göz yummak; yapÄ±lacak olanlara zemin hazÄ±rlamaktan baÅŸka bir ÅŸey deÄŸil. Tutuklanan öÄŸrenciler derhal serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±dÄ±r. Ülkenin geleceÄŸi hapishanede deÄŸil, dÄ±ÅŸarÄ±da olmalÄ±dÄ±r.

‘TARÄ°HÄ°N Ä°LERÄ°YE AKIÅžINI DURDURAMAYACAKLAR’

FotoÄŸraf: Evrensel

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat MühendisliÄŸi 4. sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi

Hatay

ODTÜ’de açtÄ±klarÄ± pankart nedeniyle dört öÄŸrenci tutuklandÄ±. AKP’nin muhalif olan öÄŸrencilere baskÄ±sÄ±nÄ± görmemek imkansÄ±z diyebiliriz. Mustafa Kemal Üniversitesinde de durum pek farksÄ±z deÄŸil. Muhalif öÄŸrencileri yoÄŸun baskÄ± ile sindirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar.

Bunu, kurduklarÄ± bazÄ± grup ve gençlik kollarÄ± ile yapmaktalar. TUGVA denen örgüt bunun en bariz örneÄŸi. Dönem içerisinde düzenledikleri etkinliklerde “AKP propagandasÄ±” yapÄ±p, tepki gösterenleri de “vatan haini-terörist” olarak görüyorlar. Tüm bunlar karÅŸÄ±sÄ±nda güçlü durmamÄ±z gerektiÄŸini çok iyi biliyoruz. Üniversiteleri kendi tekeline almak için, Rektör atamalarÄ±nÄ± tek adamÄ±n yapmasÄ±, üniversitelerde panellerin düzenlenmesi gibi birçok ÅŸey...

‘GENÇLERÄ°N KENDÄ°LERÄ°NE OY VERMEDÄ°ÄžÄ°NÄ° BÄ°LÄ°YORLAR’

“Peki bunun sebebi nedir?” diye soracak olursak. Åžöyle bir cevap versek yanlÄ±ÅŸ olmaz sanÄ±rÄ±m. Åžu an AKP ve ErdoÄŸan’a oy vermeyen kiÅŸilerin büyük kÄ±smÄ±nÄ±n gençler ve üniversiteliler olduÄŸunu biliyorlar. Üniversite ve liselerde kadrolaÅŸmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bunu gerek dini kullanarak gerekse zorla yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. BazÄ± üniversitelerde bunu yapmÄ±ÅŸ durumda diyebiliriz. Lise ve orta okullarda evrimi müfredattan kaldÄ±rÄ±p “cihat” konusunu koymuÅŸ durumda. Ä°mam hatip liselerinin artmasÄ±nÄ±n en büyük sebeplerinden biri de; gençleri dindar ve kindar yetiÅŸtirmek.

AKP bunlarÄ± yaparken darbe kurumu olan YÖK’ü kullanmakta. Biz öÄŸrenciler ise üniversitelerden ve bilimin geleceÄŸinden endiÅŸe duymaktayÄ±z. Gelinen noktada bilim adÄ±na, halk adÄ±na, kamu adÄ±na ne kaldÄ±ysa üniversitelerimizde onlarÄ±n son kÄ±rÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± da yok etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Bir yandan üniversitelerimizi Orta ÇaÄŸ anlayÄ±ÅŸlarÄ±na mahkum ederken, bir yandan da onlarÄ± özelleÅŸtirerek ticarethanelere, holdinglere dönüÅŸtürüyorlar. TÄ±pkÄ± diÄŸer kamu kuruluÅŸlarÄ±nda olduÄŸu gibi. En son ise üniversitelerin bölünmesi ile ilgili yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± gündeme getirdiler. Gerekçeleri ise üniversitelerin kalabalÄ±k olmasÄ±ndan dolayÄ± eÄŸitim seviyesinin düÅŸtüÄŸünü ileri sürüyorlar. Bu gerekçeye gülmemek elde deÄŸil.

Bu bölünmeler ile üniversite sayÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±rarak, istedikleri düzeyde ele geçiremedikleri üniversiteleri zayÄ±flatarak ele geçirmenin ya da yerleÅŸtiremedikleri yandaÅŸlara kadro yaratmanÄ±n yolunu açÄ±yorlar.

Ancak ÅŸunu söylemem gerekir ki; bilim, gericiliÄŸin doÄŸmalarÄ±yla durdurulamayacak kadar büyük bir deÄŸiÅŸim halidir. Ve insanlÄ±k tarihi egemenlere boyun eÄŸmektense ölmeyi yeÄŸlemiÅŸ nice onurlu, gerçek bilim insanÄ±na tanÄ±klÄ±k etmiÅŸtir. Tarihin ileriye akÄ±ÅŸÄ± durdurulamayacak. Bu nedenle bence, ülkemizdeki geriye gidiÅŸ bizi yanÄ±ltmasÄ±n. Gün gelecek bu geriye gidiÅŸe elbet bir son verilecek. Gün gelecek bilincimizle, bilimimizle, örgütlü gücümüzle bu mücadeleyi kazanacaÄŸÄ±z!

ODTÃœ'de 'ErdoÄŸan pankartÄ±' sebebiyle 4 Ã¶ÄŸrenci tutuklandÄ±

ODTÃœ'lÃ¼ Ã¶ÄŸrencilerin avukatÄ±: GÃ¶zdaÄŸÄ± tutuklamasÄ±dÄ±r

â€˜ODTÃœ'de Ã¶ÄŸrenci ve akademisyenler baskÄ±lara karÅŸÄ± ortak tutum almalÄ±â€™

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 Temmuz 2018 01:16

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