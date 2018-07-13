Mevsimlik iÅŸÃ§ilerin Ã§adÄ±rda geÃ§en Ã¶mÃ¼rleri...

Tarlalarda Ã§alÄ±ÅŸan Ã§oÄŸunluÄŸu kadÄ±n mevsimlik iÅŸÃ§iler, bir yandan Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken bir yandan Ã§ocuklarÄ±na bakÄ±yorlar.

Urfa’dan gelip Ankara’nÄ±n Çubuk ilçesindeki tarlalarda çalÄ±ÅŸan çoÄŸunluÄŸunu kadÄ±nlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu mevsimlik iÅŸçiler, bir taraftan ürün toplarken, diÄŸer taraftan da tarlalarÄ±n yanÄ±na kurduklarÄ± çadÄ±rlarda çocuklarÄ±na bakÄ±yor.

ÇadÄ±rlarÄ± evleri gibi bilip yemek, bulaÅŸÄ±k, çamaÅŸÄ±r gibi günlük iÅŸleri de sürdüren kadÄ±nlar, kuyulardan pompalarla çÄ±kardÄ±klarÄ± suyla temizlik yaparken, yemekleri de odun ateÅŸinde piÅŸiriyor.

Ä°ÅŸçilerden 45 yaÅŸÄ±ndaki Fatma Demir, çocuklarÄ±nÄ±n geleceÄŸi için çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “DoÄŸdum çadÄ±rdayÄ±m, evlendim çadÄ±rdayÄ±m ve çocuklarÄ±mÄ± da çadÄ±rda büyütüyorum. En büyük hayalim çocuklarÄ±mÄ± okutmak. ÇocuklarÄ±m için çalÄ±ÅŸÄ±yorum ve çalÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸim” dedi.

‘BU TARLALARDA NÄ°CE SEVDÄ°KLERÄ°MÄ°ZÄ° KAYBETTÄ°K’

Gün boyu tarlada çalÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra akÅŸam günlük iÅŸlerle ve çocuklarla uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren 33 yaÅŸÄ±ndaki Emine Eyin ise ÅŸöyle konuÅŸtu:

“Bu tarlalarda nice sevdiklerimizi kaybettik. Kalp krizinden ölen de oldu, beyin kanamasÄ±ndan ölen de. YÄ±lan ve akrep sokmasÄ±ndan da ölenler de oldu. Tarlaya giderken çocuklarÄ±mÄ±zÄ± dÄ±ÅŸarÄ±da bÄ±rakÄ±p gidiyoruz. Hep aklÄ±mÄ±z onlarda kalÄ±yor. ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ± okutmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz ama buralara geldiÄŸimiz için çocuklarÄ±mÄ±z hep eksik eÄŸitim alÄ±yor. Annemiz ve babamÄ±z da aynÄ± hayatÄ± yaÅŸadÄ±, biz de aynÄ± hayatÄ± yaÅŸÄ±yoruz.” (ANKARA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 20:40

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