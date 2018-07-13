EleÅŸtirel sesleri kÄ±smak iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ araÃ§ devrede!

BÄ°A Medya GÃ¶zlem'in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, TÃ¼rkiyeâ€™de medya, sahiplik yapÄ±sÄ±nÄ±n da getirdiÄŸi kolaylÄ±klarla tek sesli bir hale geldi.

BÄ°A Medya Gözlem, 2018 ikinci çeyrek raporunu açÄ±kladÄ±. Nisan, mayÄ±s ve haziran aylarÄ±nda, Türkiye’de medya ve habercilik alanÄ±ndaki geliÅŸmeleri içeren raporda, ifade özgürlüÄŸü ihlallerine ve habercilerin kuÅŸatÄ±lmÄ±ÅŸlÄ±ÄŸssÄ±na dikkat çekiliyor.

Rapora göre, Türkiye’de medya, sahiplik yapÄ±sÄ±nÄ±n da getirdiÄŸi kolaylÄ±klarla tek sesli bir hale geldi, dÄ±ÅŸÄ±nda kalan eleÅŸtirel sesleri de kÄ±smak için her türlü araç devrede. Medyaya ve habercilere yönelik her türlü baskÄ± ve tehdit Türkiye ve dünyadan haberciler ve gazetecilik örgütleri baÅŸta olmak üzere çok sayÄ±da hak kuruluÅŸu ve savunucusunun gündemindeydi.

IPS Ä°letiÅŸim VakfÄ±nÄ±n projesi olarak Erol ÖnderoÄŸlu tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan BÄ°A Medya Gözlem Raporu’na göre 33’ü son üç ayda görülen davalar çerçevesinde, “darbecilik”, “örgüt propagandasÄ±”, “örgüt üyeliÄŸi”, “Devlet kurumlarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±lamak”, “hakaret” veya “CumhurbaÅŸkanÄ±’na hakaret” gibi iddialarla toplam 2 aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet, 137 yÄ±l 2 ay 19 gün hapse mahkum edildi.

Raporda ayrÄ±ca, “öldürülen gazeteciler”, “hapisteki gazeteciler”, “saldÄ±rÄ±, tehdit ve engellemeler”, “cezasÄ±zlÄ±k / hak aramalarÄ±”, “soruÅŸturmalar, açÄ±lan-süren davalar, kararlar”, “hakaret, kiÅŸilik haklarÄ± ve tazminat davalarÄ±”, “yasaklamalar, kapatmalar, toplatmalar”, “Anayasa Mahkemesi”, “AÄ°HM” ve “RTÜK” gibi bölümler yer alÄ±yor.

48 MÜEBBET Ä°STENÄ°YOR

Nisan-mayÄ±s-haziran 2018 döneminde 24 gazeteci veya medya temsilcisi “darbeye iÅŸtirak” suçlamasÄ±yla toplam 47 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ±yla yargÄ±lanÄ±yordu. Bu davalarÄ±n birinde iki gazeteci aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapisle cezalandÄ±rÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca 9 gazeteci “casusluk” veya “Devlete ait gizli bilgileri yaymak”tan toplam bir müebbet ve 402 yÄ±l hapis istemiyle yargÄ±lanÄ±yor.

Rapor döneminde 69 gazeteci veya medya çalÄ±ÅŸanÄ± “örgüt propagandasÄ±” veya “örgüt açÄ±klamalarÄ±na yer vermek” gerekçeleriyle toplam 508 yÄ±l hapis istemiyle yargÄ±landÄ±; Yedisi toplam 28 yÄ±l 8 ay 14 gün hapisle cezalandÄ±rÄ±lÄ±rken beÅŸi beraat etti; sekizine dava yeniydi. Bu dönemde 121 gazeteci, “örgüt yöneticiliÄŸi”, “örgüt üyeliÄŸi”, “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adÄ±na suç iÅŸlemek”, “örgüte yardÄ±m” gibi suçlamalar nedeniyle toplam 1850 yÄ±l hapis istemiyle yargÄ±lanÄ±yor. Bunlardan 18’i toplam 104 yÄ±l 4 ay 15 gün hapse mahkum edilirken ikisi beraat etti. Dördüne dava ise yeni açÄ±ldÄ±. Dokuz gazeteci, “kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa tahrik”ten toplam 40 yÄ±l 6 ay hapis istemiyle yargÄ±landÄ±; bunlardan ikisi toplam 2 yÄ±l 3 ay 15 gün hapse mahkum edilirken (1 yÄ±l 3 ayÄ± ertelemeli) beÅŸine dava yeniydi.

ÜÇ SALDIRI; 65 TEHDÄ°T VE YAYGIN TEHLÄ°KE

2018’in nisan-mayÄ±s-haziran döneminde iki haberci ve bir medya bürosu saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±; bir medya organÄ± da sözlü saldÄ±rÄ±nÄ±n hedefi oldu. Yedisi ölümle tehdit olmak üzere toplam 65 gazeteci de tehdit edildi. “Cumhur Ä°titakÄ±”na dahil olan MHP Lideri Devlet Bahçeli, 24 Haziran 2018 Seçimleri sürecinde partisini eleÅŸtiren 59 gazeteciyi ilanla hedef aldÄ±. Bahçeli’nin hastanede ziyaret ettiÄŸi tutuklu Suç Örgütü Lideri Alaattin ÇakÄ±cÄ± da Karar gazetesinin altÄ± yazarÄ± için ölümle cezalandÄ±rma çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

25 Ä°ÅžTEN ÇIKARMA

NÄ°SAN-mayÄ±s-haziran 2018 döneminde 25 gazeteci ve medya çalÄ±ÅŸanÄ± iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±; hazÄ±rladÄ±klarÄ±/sunduklarÄ± programlar sonlandÄ±rÄ±lÄ±nca iÅŸlerine son verildi veya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± kuruluÅŸlar farklÄ± gruplarÄ±n eline geçince iÅŸten çÄ±kmak zorunda bÄ±rakÄ±ldÄ±. Birçok ana akÄ±m medya grubunda yoÄŸun iÅŸten çÄ±karmalar yaÅŸanacaÄŸÄ± haziran sonunda kamuoyuna yansÄ±dÄ±.

CUMHURBAÅžKANINA HAKARET: 16 SANIK, 6 ÅžÜPHELÄ°

Nisan-mayÄ±s-haziran 2018 döneminde 32 gazeteci “hakaret” suçlamasÄ±yla açÄ±lan ceza davasÄ± kapsamÄ±nda toplam 77 yÄ±l 4 ay hapis cezasÄ± talebiyle yargÄ±landÄ±; dördü toplam 1 yÄ±l 10 ay 5 gün hapse (11 ay 20 günü ertelemeli) mahkum edildi. Yedi gazeteci de toplam 4 milyon 40 bin TL maddi veya manevi tazminat istemiyle yargÄ±landÄ±; Üçüne açÄ±lan 1 milyon 540 bin TL’lik davalar yeniyken diÄŸer ikisine açÄ±lan 500 bin TL’lik tazminat davasÄ± yerel mahkemece reddedildi.

Son üç ayda, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’a iliÅŸkin görüÅŸ ve eleÅŸtirileri nedeniyle toplam 16 gazeteci, toplam 74 yÄ±l 8 ay hapis istemiyle yargÄ±landÄ±. Bunlardan ikisi (Ahmet Altan ve Faruk Arhan) aklanÄ±rken ikisine (Kamil Tekin Sürek ve Ahmet Altan) açÄ±lan dava da yeniydi. AyrÄ±ca, altÄ± haberci (Fatih Polat, Selma Erdal, Alican UludaÄŸ, Ahmet ÅžÄ±k, Kutlu Esendemir ve Levent Gültekin) hakkÄ±nda da TCK’nin 299. maddesi temelinde soruÅŸturmalar yürütülüyor. Bu durumda, sadece son üç aylÄ±k dönemde 22 gazeteci ErdoÄŸan’Ä±n sanÄ±ÄŸÄ± ve ÅŸüphelisi olmuÅŸ oldu.

RTÜK CEZALARI

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), nisan-mayÄ±s-haziran 2018 döneminde haber, film ve program yayÄ±nlarÄ±ndan dolayÄ± TV kuruluÅŸlarÄ±na 6 program durdurma cezasÄ± ve 12 para cezasÄ± verirken radyo kuruluÅŸlarÄ±na da 1 para cezasÄ± verdi. Kurul, Radyo ve TV’lere toplam 6 program durdurma, 14 iÅŸlem karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 1 milyon 211 bin 367 TL idari para cezasÄ± ve bir de uyarÄ± verdi.

WIKIPEDIA 14 AYDIR KAPALI

Nisan-mayÄ±s-haziran 2018 döneminde, bilinmesinde kamu yararÄ± olan 32 haber, 77 Tweet, 22 Facebook paylaÅŸÄ±mÄ±, 5 Youtube videosuna sansür getirildi. DünyanÄ±n en tanÄ±nmÄ±ÅŸ Özgür Ä°nternet ansiklopedisi Wikipedia, 14 aydÄ±r Türkiye’de yasak!

Bu dönemde bir yayÄ±n yasaÄŸÄ±na karar verilirken bir yazÄ±, 10 kitap, bir TV kuruluÅŸu sansür edildi; cezaevlerinde de bir mektup, iki gazete, bir dergi yasak gördü. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 20:34

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