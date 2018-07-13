Taylandâ€™da kurtarÄ±lan Ã§ocuklarÄ±n hikayesi film oluyor

Taylandâ€™da takÄ±m olarak ziyaret ettikleri maÄŸarada mahsur kalan 12 futbolcu Ã§ocuk ve antrenÃ¶rlerinin kurtarÄ±lÄ±ÅŸ hikayesi beyaz perdeye taÅŸÄ±nacak.

Tayland’Ä±n kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde, takÄ±m olarak ziyaret ettikleri maÄŸara kompleksinin giriÅŸinin sel sularÄ±yla kapanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan içeride mahsur kalan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerinin kurtarÄ±lÄ±ÅŸ hikayesi beyaz perdeye taÅŸÄ±nacak. BBC’de yer alan habere göre, 12 gün maÄŸarada mahsur kaldÄ±ktan sonra kurtarÄ±lan 12 çocuk ve antrenörlerinin hikayesinin film yapÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.

Tayland’da yaÅŸayan ABD merkezli Pure Flix Entertainment adlÄ± film ÅŸirketinin ortaklarÄ±ndan Michael Scott olayÄ±n çok dokunaklÄ± olduÄŸunu belirterek, film için senaryo üzerinde çalÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± söyledi. YapÄ±m ÅŸirketinin kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yakÄ±ndan takip ettiÄŸi, süreçte yer alan herkesi dinlediÄŸi ve bu bilgileri film için kullanacaÄŸÄ± ifade edildi.

NE OLMUÅžTU?

YaÅŸlarÄ± 11 ila 16 olan 12 çocuk ile 25 yaÅŸÄ±ndaki antrenörleri, 23 Haziran’da Tham Luang Nang Non MaÄŸarasÄ±’na yaptÄ±klarÄ± gezide maÄŸara giriÅŸinin sularla kapanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan içeride mahsur kalmÄ±ÅŸtÄ±. KayÄ±p grup, maÄŸarada 9 gün süren arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bulunmuÅŸtu. Ancak maÄŸaranÄ±n yaÄŸmur sularÄ±yla dolmasÄ± nedeniyle hemen dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±. 5 gün süren bekleyiÅŸin ardÄ±ndan kurtarma operasyonu baÅŸlamÄ±ÅŸ, ilk gün 4, ikinci gün 4 ve üçüncü gün ise 4 çocuk ve antrenör maÄŸaradan çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Tayland'da maÄŸarada mahsur kalan Ã§ocuklarÄ±n tamamÄ± kurtarÄ±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 20:29

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