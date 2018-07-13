Ã‡inâ€™den Trumpâ€™a nÃ¼kleer arÄ±nma yanÄ±tÄ±

Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kong Åžuanyou, 'Kuzey Koreâ€™nin nÃ¼kleer silahlardan arÄ±nma mÃ¼zakerelerine baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¼ven veriyor' aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.

Çin DÄ±ÅŸiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kong Åžuanyou, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin (Kuzey Kore) nükleer silahlardan arÄ±nma müzakerelerine baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n güven verdiÄŸini söyledi. Kong, Trump’Ä±n sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± “Çin, Kuzey Kore’ye anlaÅŸmadan vazgeçmesi için baskÄ± yapÄ±yor olabilir” ifadesiyle ilgili olarak “Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arÄ±nma müzakerelerine baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± güven veriyor” dedi. Sürecin kolay olmayacaÄŸÄ±nÄ± kabul ettiklerini belirten Kong, görüÅŸmelerin karÅŸÄ±lÄ±klÄ± saygÄ± çerçevesinde devam etmesi durumunda tüm sorulara doÄŸru cevaplarÄ±n bulunacaÄŸÄ±na inandÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

GÜNEY KORE’DEN ‘NORMALLEÅžME’YE DESTEK

Öte yandan Güney Kore lideri Moon Jae-in, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Seul ve Washington’la olan nükleer anlaÅŸmalarÄ±nÄ± ciddiye almadÄ±ÄŸÄ±na yönelik endiÅŸelere raÄŸmen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un deÄŸiÅŸim konusunda ciddi olduÄŸunu söyledi.

Singapur’a gerçekleÅŸtirdiÄŸi ziyaret esnasÄ±nda, Kuzey Kore lideri Kim’le yaptÄ±ÄŸÄ± iki görüÅŸmeye iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulunan Moon, “BaÅŸkan Kim, ideolojik çatÄ±ÅŸmalardan kurtulmak ve Kuzey Kore’yi normal bir ülke haline getirmek için büyük bir istek duyuyor” ifadelerini kullandÄ±.

‘ÅžANS YARATMAMIZ GEREKÄ°YOR

Moon, Yonhap Haber AjansÄ± tarafÄ±ndan aktarÄ±lan bilgiye göre, Kuzey Kore lideriyle ilgili olarak “Kuzey Kore’nin uluslararasÄ± toplumun sorumlu bir üyesi olarak rolünü yerine getirmesi için bir ÅŸans yaratmamÄ±z gerekiyor” dedi. Bu arada Güney Kore lideri Moon, 15 yÄ±l sonra Singapur’a resmi ziyarette bulunan ilk Güney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± oldu. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 20:21

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