Eren Keskin: DÃ¼n Ã‡iller, bugÃ¼n Soylu

Ä°HD EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Eren Keskin geÃ§miÅŸte Tansu Ã‡iller ve Mehmet AÄŸar tarafÄ±ndan yÃ¶netilen devletin ÅŸimdiki figÃ¼rÃ¼nÃ¼n SÃ¼leyman Soylu olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Türkiye'nin tek adamlÄ±k sistemine geçtiÄŸini söyleyen Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Avukat Eren Keskin’e göre AKP’nin baÅŸÄ±nda bulunduÄŸu devletin simgesi dün Tansu Çiller ve Mehmet AÄŸar’dÄ±, bugün ise Süleyman Soylu.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan’Ä± tehdit eden, CHP’yi de her fÄ±rsatta hedef gösteren Süleyman Soylu’nun ise içiÅŸleri bakanÄ± olarak görevinde kalmasÄ± ‘Hedef gösterme siyasetinde Ä±srar’ olarak yorumlandÄ±.

Mezopotamya AjansÄ±ndan Elif Çetiner ve Servet Karaduman’a Soylu’nun görevinde kalmasÄ±nÄ± yorumlayan Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Avukat Eren Keskin, yeni sistem ile olaÄŸanüstü halin de (OHAL) bir anlamda kalÄ±cÄ±laÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görüÅŸünde.

1990’lÄ± yÄ±llarÄ±n Türkiyesi’nde “derin devlet” ve “hükümet” diye iki ayrÄ± kliÄŸin olduÄŸunu ifade eden Keskin, “O dönemlerde hükümetler her zaman halk desteÄŸi açÄ±sÄ±ndan daha güçsüz olurlardÄ±. Mesela en fazla yüzde 30’la iktidar olurlardÄ±. Ama bu kez halktan yüzde 52’ye yakÄ±n oy alan bir hükümet, daha doÄŸrusu bir kiÅŸi söz konusu. O nedenle derin devletle böylesine halk tabanÄ± güçlü bir partinin ya da kiÅŸinin ittifakÄ± sistemi daha korkutucu ve baskÄ±cÄ± kÄ±lÄ±yor” dedi.

Keskin’e göre, Türkiye’nin bugün içinde bulunduÄŸu süreç ’90’lÄ± yÄ±llardan daha baskÄ±cÄ±.

“90’lÄ± yÄ±llarda çok sayÄ±da kontrgerilla cinayeti, gözaltÄ±nda kayÄ±plar, köy yakmalar yaÅŸandÄ±. Ama ifade özgürlüÄŸü bu kadar kÄ±sÄ±tlanmamÄ±ÅŸ ve ihlale uÄŸramamÄ±ÅŸtÄ±” diyen Keskin, bugün ise insanlarÄ±n farklÄ± ve eleÅŸtiri niteliÄŸindeki görüÅŸleri nedeniyle Terörle Mücadele YasasÄ± (TMK) kapsamÄ±nda ‘terörist’ olarak yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edip, “O nedenle korkutucu bir süreç” diye belirtti.

‘SOYLU, BU SÄ°STEMÄ°N SÄ°MGESÄ°DÄ°R’

Türkiye’nin yeni sistem ile aslÄ±nda “tek adamlÄ±k” sistemine geçtiÄŸini söyleyen Keskin, “Bunun yanÄ±nda tek kiÅŸinin yetkili olarak seçtiÄŸi bakanlara baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, bir önceki süreçte savaÅŸÄ±, güvenlikçi politikalarÄ± ve Kürt karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ± temel alan politikalarÄ±n devam ettiÄŸini görüyoruz” dedi.

Bu nedenle yeni kabineyi yorumlayan Keskin, geçmiÅŸte Tansu Çiller, Mehmet AÄŸar, DoÄŸan GüreÅŸ, Veli Küçük tarafÄ±ndan yönetilen devletin ÅŸimdiki figürünün Süleyman Soylu olduÄŸunu ifade etti. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 20:16

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