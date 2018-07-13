Urfaâ€™da korucular tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± 3 kardeÅŸi Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Urfaâ€™da korucular, tarla kiraladÄ±klarÄ± mahallede sulama gerekÃ§esiyle tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddia edilen Murat, Salih, Ahmet BoÄŸakÃ§a kardeÅŸleri Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.

Urfa’da muhtar ve korucu olan Müslüm Toraman ile yine kendisi gibi korucu olan 2 oÄŸlu, tarla kiraladÄ±klarÄ± mahallede sulama gerekçesiyle tartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddia edilen Murat, Salih, Ahmet BoÄŸakça kardeÅŸleri öldürdü. KardeÅŸlerden Ä°mam BoÄŸakça’nÄ±n ise hayati tehlikesi bulunuyor.

Mezopotamya AjansÄ±nÄ±n haberine göre, Urfa’nÄ±n merkez Eyyubiye ilçesi Çerxê (Yolbilir) Mahallesi’nde arazi kiralayan Suruç ilçesi Hêcek (HöyükyanÄ±) Mahalle MuhtarÄ± ve Korucu Müslüm Toraman ile yine kendisi gibi korucu olan 2 oÄŸlu, aynÄ± bölgede arazi kiralayan Eskice Mahallesi Gölcük mezrasÄ±ndan BoÄŸakça kardeÅŸler ile sulama üzerine tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Önceki gün akÅŸam saatlerinde yaÅŸanan tartÄ±ÅŸma kÄ±sa sürede silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya döndü.

KorucularÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kavgayÄ± doÄŸrulayan Demirören Haber AjansÄ±nÄ±n haberine göre ise, kavgada, Murat, Salih ve Ahmet açÄ±lan ateÅŸ sonucu, Zeki, Adil ve Ä°mam BoÄŸaakça kardeÅŸler ise taÅŸ, sopa ve bÄ±çakla yaralandÄ±.

YaralÄ±lar, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi ile ÅžanlÄ±urfa Mehmet Akif Ä°nan EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedaviye alÄ±nan yaralÄ±lardan Murat, Salih ve Ahmet BoÄŸaakça kardeÅŸler, tüm müdahalelere karÅŸÄ±n kurtarÄ±lamadÄ±. Jandarma ekipleri, olaylarÄ±n daha fazla büyümemesi için sÄ±nÄ±r komÅŸusu olan HöyükyanÄ± ve Gölcük Mahallelerinde güvenlik önlemi aldÄ±. Ekipler, kavgaya karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirlenen bazÄ± kiÅŸileri de gözaltÄ±na aldÄ±.

Kavgada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için adli tÄ±p kurumuna gönderildi. (HABER MERKEZÄ°)

Ä°stihbaratÃ§Ä±larÄ±n koruculara saldÄ±rÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± Meclis gÃ¼ndeminde

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 20:06

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