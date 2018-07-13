Ä°stihbaratÃ§Ä±larÄ±n koruculara saldÄ±rÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± Meclis gÃ¼ndeminde

Siirtâ€™te â€˜istihbarat Ã¶zel harekÃ¢tÃ§Ä±larâ€™ olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len kiÅŸilerce korucularÄ±n kulÃ¼belerine bombalÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi iddiasÄ± Meclise taÅŸÄ±ndÄ±.

HDP Siirt Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, Siirt’te ‘istihbarat özel harekâtçÄ±lar’ olduÄŸu ileri sürülen kiÅŸilerce korucularÄ±n kulübelerine bombalÄ± saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nÄ± Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Süleyman Soylu’ya sordu.

ÖNERGEDE OLAY ANLATILDI

HDP Siirt Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, verdiÄŸi soru önergesinde olayÄ± ÅŸöyle anlattÄ±:

"Siirt’in Pervari ilçesine baÄŸlÄ± Palamutlu köyü Kilis mezrasÄ± bölgesinde 6 Temmuz 2018 tarihinde gece saatlerinde, korucularÄ±n bulunduÄŸu bir kulübeye bombalÄ± saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸtir. Görgü tanÄ±klarÄ±nÄ±n aktarÄ±mlarÄ±na göre de nöbet esnasÄ±nda görmüÅŸ olduklarÄ± ÅŸüpheli Ä±ÅŸÄ±k karÅŸÄ±sÄ±nda olayÄ±n korucu baÅŸÄ±na ve karakola haber verildiÄŸi ancak karakolun hiçbir sorun olmadÄ±ÄŸÄ± yönünde görüÅŸ bildirdiÄŸi ifade edilmektedir. Buna raÄŸmen nöbetçilerin olaÄŸanüstü bir durumla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduklarÄ±nÄ± düÅŸünerek tedbiren nöbet yerlerini deÄŸiÅŸtirme giriÅŸiminde bulunduklarÄ± esnada 2 el bombasÄ± atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da dile getirilmiÅŸtir. Bombalardan biri patlamazken patlayan diÄŸer bombanÄ±n parçalarÄ±nÄ±n Z.K.’yi yaraladÄ±ÄŸÄ± ifade edilmektedir. Bunun üzerine bombalarÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aracÄ±n önünü kesen nöbetçilerin sorgulamasÄ± üzerine araçtakilerin 'istihbaratçÄ±' olduklarÄ±nÄ± söylediklerini, talebe raÄŸmen görev kâÄŸÄ±tlarÄ±nÄ± göstermedikleri, araç arama izni vermedikleri de diÄŸer iddialar arasÄ±ndadÄ±r. Korucular bunun üzerine karakoldan destek istemiÅŸ olup bu olay esnasÄ±nda yine içinde istihbaratçÄ±larÄ±n olduÄŸu silah dolu baÅŸka bir aracÄ±n da bu yöne doÄŸru getirildiÄŸi iddia edilmektedir.”

‘Ä°DDÄ°ALAR DOÄžRU MU?’

BeÅŸtaÅŸ söz konusu olayla ilgili Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu’ya ÅŸu sorularÄ± sordu:

"♦ Siirt’te korucularÄ±n kulübesine yapÄ±lan bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ‘istihbarat özel harekâtçÄ±lar’ tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirildiÄŸi iddiasÄ± doÄŸru mudur?

♦ Åžayet bu iddia doÄŸru ise istihbaratçÄ±lar tarafÄ±ndan düzenlenen saldÄ±rÄ± ile ne amaçlanmÄ±ÅŸtÄ±r?

♦ Söz konusu bombalÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸi iddia edilen istihbaratçÄ±lar kim tarafÄ±ndan görevlendirilmiÅŸtir?

♦ Siirt’te istihbaratçÄ±lar tarafÄ±ndan düzenlendiÄŸi iddia edilen saldÄ±rÄ± emrini kim vermiÅŸtir? Ä°çiÅŸleri BakanÄ± olarak olaya dahliniz hangi aÅŸamalarda söz konusu olmuÅŸtur?

♦ KorucularÄ±n ÅŸüphe üzerine bildirim yaptÄ±ÄŸÄ± ilgili karakol neden korucularÄ± yanlÄ±ÅŸ yönlendirmiÅŸtir? Ä°lgili karakolun olaya dahli hangi aÅŸamada gerçekleÅŸmiÅŸtir?

♦ SaldÄ±rÄ± esnasÄ±nda korucular nöbet yerlerini deÄŸiÅŸtirmemiÅŸ olsaydÄ± çok sayÄ±da ölüm gerçekleÅŸecek olup olasÄ± ölümlerle ne amaçlanmÄ±ÅŸtÄ±?

♦ YaralÄ± Z.K.’nin hastane kaydÄ± neden yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r?

♦ Kendini istihbaratçÄ± olarak tanÄ±tan birimlerin “görev kaÄŸÄ±dÄ±” neden bulunmamaktadÄ±r?

♦ Kendini istihbaratçÄ± olarak tanÄ±tan birimlerin araçlarÄ±nda bulunan silahlar ne için tedarik edilmiÅŸtir? Bu silahlarla baÅŸka eylemler mi planlanmaktadÄ±r?

♦ Konu hakkÄ±nda baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ olan bir soruÅŸturma var mÄ±dÄ±r? Åžayet soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ysa hangi aÅŸamadadÄ±r ve elde edilen bulgular nelerdir? Bu bilgiler kamuoyu ile ne zaman paylaÅŸÄ±lacaktÄ±r?

♦ Konuya iliÅŸkin idari bir iÅŸlem yapÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? Åžayet yapÄ±ldÄ±ysa hangi aÅŸamadadÄ±r?

♦ Koruculara yönelik bu saldÄ±rÄ±nÄ±n bölgede yaÅŸayan yurttaÅŸlara sirayet etmemesine iliÅŸkin bir çalÄ±ÅŸma yürütüyor musunuz?

♦ 1990’lÄ± yÄ±llarda yaÅŸanan faili meçhul cinayetler nazara alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Siirt’te yaÅŸanan bu olay devlet içinde baÅŸka bir yapÄ±lanmanÄ±n iÅŸareti deÄŸil midir? Buna dair gerekli önlemler alÄ±nmakta mÄ±dÄ±r?

♦ HâlihazÄ±rda iÅŸaretlerini veren kontra faaliyetlerini önlemek için ne tür bir çalÄ±ÅŸma yürütmektesiniz?

♦ Siirt’te meydana gelen bu olay halkta kaygÄ±lara yol açmÄ±ÅŸ olup bu kaygÄ±larÄ±n giderilmesi adÄ±na bir açÄ±klama yapacak mÄ±sÄ±nÄ±z? HâlihazÄ±rda bu konuya dair bir açÄ±klama yapÄ±lmamÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±n amacÄ± nedir?" (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 20:01

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