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12 Rus istihbarat gÃ¶revlisine ABD'den hackerlÄ±k suÃ§lamasÄ±
Rusyaâ€™nÄ±n 2016 seÃ§imlerine mÃ¼dahalesini soruÅŸturmakla gÃ¶revli Ã–zel SavcÄ± Robert Mueller, 12 Rus hakkÄ±nda suÃ§ duyurunda bulundu.
ABD'de Federal Büyük Jüri, RusyalÄ± 12 istihbarat üyesini KasÄ±m 2016'daki ABD baÅŸkanlÄ±k seçimlerine müdahale etmekle suçladÄ±.
Sputnik'ten aktarÄ±lan haberde, ABD Adalet Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Rod Rosenstein'in yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamaya göre Federal Büyük Jüri, özel savcÄ± Robert Mueller tarafÄ±ndan yürütülen Rusya'nÄ±n 2016 baÅŸkanlÄ±k seçimlerini etkilediÄŸi iddialarÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma hakkÄ±ndaki kararÄ±nÄ± verdi.
BasÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenleyen Rosenstein, Rus askeri istihbaratÄ±ndan (GRU) 12 ajana Demokrat Parti'nin idari organÄ± Demokratik Ulusal Komite'yi (DNC) ve Demokrat aday Hillary Clinton'un seçim kampanyasÄ±nÄ± hackleme suçlamasÄ± yöneltildiÄŸini ifade etti.
Öte yandan Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 16 Temmuz'da Helsinki'de bir araya gelecek. (DIÅž HABERLER)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 20:52